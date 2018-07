Von Eberhard P. Michalek

Daß die Eule der Minerva bei einbrechender Dämmerung ihren Flug beginne, diese Hegeische Wahrheit gilt für Radiohörer nicht: die Nacht- und Abendstudios der Sender öffnen sich frühestens ab 22 Uhr. Es scheint paradox, daß in einer Epoche, die durch ausgebreitete Müdigkeit des Geistes mit definiert ist, die am Wissen Interessierten länger wach bleiben müssen. Indes täuscht keine. Ironie über die schmerzliche Entsprechung des Allgemeinen und des Besonderen hinweg: erst wenn durch Unterhaltungssendungen dem Geschmack der Mehrheit genuggetan ist (was lange, lange dauert), dürfen die Anspruchsvollen hoffen.

Der Funk kann ein Nachtprogramm für die „schon Wissenden“ machen, um Voraussetzungen unbesorgt für „höhere Semester“ senden –, der Gewinn läge in der zugleich aktuellen und fundierten Vermittlung des wissenschaftlichen Fortschritts und der Entwicklungen in der Kunst; ihrer geringeren Mittel wegen lassen die Zeitschriften hier mehr als Lücken. Doch dient der Funk weder als Organ der Republik der Gelehrten – diesen sind seine Nachtstudios vielmehr suspekt, sogar, wenn sie von Fachkollegen eingerichtet wurden –, noch darf er sich seiner selbst, nämlich seiner ihm eigentümlichen Form begeben; der wissenschaftliche Zweck heiligt nicht die akademischen Mittel. Soll nun der zweite Weg beschritten werden: das Nachtprogramm nicht als unzugängliches Reservat des Geistes auszubauen, sondern mit seiner Hilfe unter den „Normalhörern“ Proselyten zu machen, so tun sich andere Gefahren auf. Zwar kann man jetzt mittels inhaltlicher und formaler Lockerung selbst Themen, die an sich schwierig sind, interessant, vielleicht auch unterhaltend vortragen, aber einen „Königsweg“ zum Wissen gibt es nicht, und das Ergebnis wird kein echtes Wissen sein.

Scylla und Charybdis der Nachtprogramme –: die eine oder die andere müssen die Sender bestehen oder zwischen ihnen hindurchsteuern. So wird die Einstellung Radio Bremens verständlich, kein Nachtstudio zu bringen, weil das in funkischer Form unmöglich sei. Doch gerade Bremen gab bisher ja am wenigsten der Tendenz nach, den Massengeschmack zu befördern; viele seiner Abende lassen sich dem zusätzlich gesendeten, gediegenen „Dritten Programm“ englischer und anderer ausländischer Stationen vergleichen, nicht nur zu späten Stunden werden etwa literarische Sendungen von Qualität (wie Valérys „Mon Faust“) geboten. Trotzdem bleibt diesem Funkhaus die Diskussion seines eigenen Arguments nicht erspart, mit lobender Ironie kam man hinzufügen: es widerlegt sich mitunter selbst; einzelne Sendungen jenes „Dritten Programms“ sin typische „Nacht“studios. Behandelt Bremen dans gar, wie kürzlich, das Thema „Wohin geht die bildende Kunst?“ in spätabendlicher Auseinander setzung – was fehlt noch außer dem Namen; Die funkische Form keineswegs: der Kritiker diskutierte die Thesen Sedlmayrs, W. Winklers und Malraux’, indem er sie von anderen Sprechern zitieren ließ; bei geschickter Einblendung ist dies immerhin eine Möglichkeit, uns vergessen zu machen, daß unserem Zeitalter die Kunst der Disputation verlorenging.

Hier zeigt sich die Aufgabe – und Chance (!) – des Funks, das Geistige wieder hören zu lehren, wo wir es nur noch buchstabieren können. Wissen erschließt sich allein in der Auseinandersetzung des einzelnen mit sich selbst und mit den anderen. Daher genügt nicht immer die im Nachtprogramm aller Sender so beliebte Form, den Autor Rede und Gegenrede, die Argumente pro und contra aus dem eigenen Gehirn entwickeln zu lassen; schon Berkeleys „Dialogues between Hylas and Philonous“ überzeugten nicht recht als Dialog, und das Sokratische Gespräch – nun ja, ’s ist lange her.

Wie nun meisterten einzelne Autoren der Nachtprogramme ihr überkommenes Hauptmittel, den fingierten Dialog? Vom Bayerischer? Rundfunk kam ein Gespräch des Philosophen Wilhelm Weischedel „Über das Gewissen“, das zeigte, wie es nicht gemacht werden darf. Ein Student will Holz stehlen, um seinen Ofen zu heizen – Hintergrund: die Zeit zwischen 1945 und 1948 –, eine Studentin redet ihm ins Gewissen, sehr schön soweit, wenn auch nicht mehr aktuell. Doch nun reden die beiden über das Gewissen, von Plato bis Hegel werden alle Lehrmeinungen bemüht, es geht um das Unbewußte, um Tabus, um die Vernunft. Die Sätze lauten meist ähnlich dem: „Ich bin herausgefallen aus dem Ordnungsgefüge der wahren Wirklichkeit“ – und ein philosophischer Engel ist irgendwie auch dabei; So klingt, fürwahr, ein „Studio“-Gespräch, aber weder der Philosophie, noch der Wirklichkeit, noch den Hörern wird damit gedient. Beklagen wir nicht weiter, daß München, obwohl sonst um sein Nachtstudio bemüht, auch einmal fehlgriff; Weischedels Dialog versagte typisch, jedes wirkliche Gespräch wirklicher Studenten über eine aktuelle Gewissensnot rührt stärker an. Die Wissenschaft, die theoretische Erörterung braucht darum nicht zu kurz zu kommen: man schließe nur einer philosophischen Disput an, oder eine Vorlesung mit eingeblendeten Zitaten – der Möglichkeiten wären viele und der Interessenten mehr.

Verfügt aber ein Autor über neue und eigern willige Thesen, zudem über die Fähigkeit, mit sich selber zu dialogisieren –: man gebe ihm allein das Wort. Siegfried Lenz schrieb für den NWDR das Nachtprogramm „Vom Gespräch zum Verhör“; natürlich „bewies“ er seine Behauptung, daß wir – auch im Alltag – nicht mehr miteinander sprechen, daß wir uns gegenseitig ausfragen. Das Thema dieser Sendung bezog sich auf die Problematik unserer Zeit. Da die Nachtstudios höchstens zweimal die Woche mit nichtmusikalischen Programmen vor das Mikrophon kommen, sollten sie sich überhaupt in den Inhalten beschränken durch Aktualität und Verbindlichkeit. Das Frankfurter Abendstudio Alfred Anderschs, durch Zeitmangel wohl am stärksten gedrängt – es teilt die eine Dienstagssendung noch mit der Musik –, steht darin vor den anderen: den herausgegriffenen Titeln „Darmstädter Gespräch 1951“, „Neue Führungsschicht der UdSSR“, „Die Tagebücher Kafkas“ halten die übrigen stand.

Beklagenswert aber ist das Fehlen wohl jedes naturwissenschaftlichen Themas – abgesehen vom augenblicklichen Welthobby Atomphysik –, von der Mathematik ganz zu schweigen. Sollte das an der Spröde der Disziplin liegen? Man braucht nur über den Kanal zu gehen, um geist reich-lebendige Wissenschaftler zu hören; sie sind es gewohnt, die neuesten Forschungen fesselnd einem Auditorium zu erläutern, das aus Acht- bis Achtzigjährigen besteht. Sie tun das auch im Radio, und sprächen sie deutsch, sollte man sie zu uns einladen. Dann könnte die Eule der Minerva getrost schon bei Tage fliegen.