München, Ende Januar

Tagelang wußten die Zeitungen zu berichten,daß in München die Muse wieder einmal bettelnd durch die Straßen wandern müsse, weil sie von der Staatsregierung von Haus und Brunnenhoftheater verjagt wurde. Die Hauptschuld aber trage der Justizminister Josef Müller, von dem man doch bis jetzt annahm, daß ihm die Wiederherstellung der Freiheit streng genommen einiges zu verdanken habe.

Was hat es denn mit diesem Theaterstück, in dessen Mittelpunkt der Admiral Canaris steht, der ob seines aktiven Widerstandes gegen den Nationalsozialismus im April 1945 gehenkt wurde, für eine Bewandtnis? Ist es ein gutes, ist es ein schlechtes Stück? Das kann niemand beurteilen, denn bis auf einen kleinen Kreis von Eingeweihten ist das Textbuch jedermann unbekannt. Auch bei einer Pressekonferenz im Hause des Verlegers Kurt Desch, bei der der Verleger, der Autor, sein Rechtsanwalt und der Vorsitzende der Münchner Uraufführungsbühne die Hauptredner waren, ist über den Inhalt nichts Näheres mitgeteilt worden.

Der Autor des Stückes, Artur Müller, hat Admiral Canaris nicht gekannt. Aber warum soll ein Dramatiker nicht eine feste Vorstellung von einer zeitgenössischen Gestalt haben, auch wenn er ihr nie begegnet ist? Im Kampfe Müller contra Müller spielt dies auch die geringste Rolle. Eine Rolle spielt vielmehr, daß Frau Erika Canaris, die Witwe des hingerichteten Admirals, aus Barcelona gegen eine Verunglimpfung ihres toten Mannes protestiert hat. Aber wie kann sie das behaupten, wo auch sie das Stück nicht kennt? „Keine Verunglimpfung mehr, sondern sogar eine Verherrlichung – jetzt, in der neuen Fassung“, ist während der Verhandlungen mit der Staatsregierung und auch in der genannten Pressekonferenz erklärt worden. Also hat ihr Instinkt Frau Canaris nicht getrogen? Und überhaupt: „Neue Fassung“ und „Wir experimentieren noch“ (auch dieser Ausdruck wurde gebraucht). Sollte das heißen, daß der Autor, der in der Pressekonferenz erklärt, „er spräche jetzt für alle Dramatiker Deutschlands“, doch keine feste Vorstellung von seinem Helden hat?

In der Pressekonferenz meldete sich auch ein Journalist namens Rudolf Kinsky zu Wort und trug vor, hinter dem Protest von Frau Canaris stünde eine spanische Naziintrige. Das hatte bereits wörtlich in der kaum mehr getarnten Zeitschrift „Die Deutsche Woche“ vom 12. Januar gestanden, deren Mitarbeiter Herr Kinsky ist. Eine interessante Spekulation: Frau Canaris, deren Mann von den Nazis gehenkt wurde, protestiert unter Nazieinfluß gegen eine Verunglimpfung eines Opfers der Nazis!

Daß Josef Müller, einer der engsten Mitarbeiter des Admirals, sich der Sache annahm, kann nicht verwundern. „Wäre ich gehenkt worden und Canaris am Leben geblieben, dann hätte der sich meiner Witwe angenommen“, sagte er. Und so kam es wohl auch, daß er die Sache im Kabinett vertrat. Abgesehen davon, daß er als Justizminister die Pflicht hat, festzustellen, ob ein Verstoß gegen § 189 des StGB (Verunglimpfung von Verstorbenen, ein Antragsdelikt) vorliegen könnte. Doch dazu kam er gar nicht, denn auch ihm verweigerte der Autor die Einsichtnahme in das Textbuch, das heißt: er wollte es ihm für „drei bis vier Stunden“ leihen, wobei er Hinzufügte, „wegen der vielen Korrekturen können Sie es doch nicht lesen“.

Aber Verbote seitens einer Regierung sind doch immer höchst bedenkliche Maßregeln? Zweifellos. Es ist nur in all der Aufregung eine Kleinigkeit übersehen worden: Es ist überhaupt kein Verbot ergangen. Es handelt sich vielmehr um das Folgende: