Von Erwin Topf

Bei voller Würdigung all der guten Gründe, die der Sicherheitsbeauftragte der Bundesregierung, Blank, in seiner Rundfunkansprache für die allgemeine Wehrpflicht angeführt hat, darf doch wohl bezweifelt werden, ob es psychologisch klug und politisch zweckmäßig war, die noch in vollem Gang befindliche Diskussion über die Notwendigkeit eines deutschen Wehrbeitrages schon jetzt mit dieser Grundsatzfrage zu belasten. Wie Blank ausgeführt hat, wird ja auch dann, wenn einmal zwölf Divisionen aufgestellt sein sollten, nur ein Bruchteil der jeweils in frage kommenden Jahrgänge für die laufende Ergänzung der Kader gebraucht. Die Entscheidung darüber, wie die Auslese dieser achtzehn Monate im Wehrdienst stehenden jungen Manner endgültig erfolgen soll, ist also keineswegs dringlich. Wichtiger ist zunächst, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Auswahl des Stamm-Personals, der längerdienenden Berufssoldaten also, erfolgen soll. Hier ist anzuknüpfen, was in dem Aufsatz „... nie wieder Kommiß“ (in der letzten Ausgabe unseres Blattes) gesagt worden war. Von den Ausrüstungsmöglichkeiten ausgehend, kommt man zu der Einsicht, daß sich der organisatorische Aufbau ohne jede Übereilung volkziehen kann.

Vielleicht kann als Arbeitshypothese gelten, daß es, wenn einmal die politischen Vorfragen bereinigt seinwerden, zunächst zur Aufstellung einer Division, einer Lehr- oder Versuchseinheit, kommt. Aus dieser würden dann früher oder später, entsprechend dem zeitlichen Rhythmus der Bereitstellungsmöglichkeiten für weiteres Ausrüstungsmaterial, die weiteren groupements im Wege der Zellteilung sozusagen, als Neuaufstellungen hervorgehen können. An eine alte und bewährte Tradition anknüpfend, sollte man dann auch dafür sorgen, daß die Verbände, soweit irgend angängig landsmannschaftlichen Charakter tragen: das fördert den kameradschaftlichen Geist und den inneren Zusammenhalt.

Bei einem allmählich fortschreitenden und? unter dem Gesetz der echten Sparsamkeit stehenden organisatorischen Aufbau wird ferner darauf Bedacht zu nehmen sein, daß für die Truppenoffiziere und die längerdienenden Spezialisten, also die Unteroffiziere, die vielfach im Alter von etwa vierzig Jahren ausscheiden werden, hinreichende und dabei doch eben nicht zu kostspielige Versorgungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Das ist notwendig, um einen qualifizierten Nachwuchs zu sichern. Und da wird man – weil ja aus mancherlei Gründen das alte System einer Offizierauswahl aus einer bestimmten Gesellschafts- und Bildungsschicht nicht einfach in die Wehrmacht von morgen übernommen werden kann – zu völlig neuen Lösungen kommen müssen. Bei einiger Phantasie lassen sich auch hierfür Vorschläge machen, die vielleicht als revolutionär angesprochen werden, in Wirklichkeit aberdoch nur realistisch und gegenwartsnah sind. Also etwa: daß der Berufssoldat von morgen, für den im Regelfall, auch wenn er Offizier werden will, eine abgeschlossene Ausbildung in einem praktischen Beruf vorausgesetzt wird, bei der Truppe die Möglichkeit einer zusätzlichen Schulung erhält. Als Analogie etwa der „Abend- Oberschulen“ oder der in Württemberg mit hervorragendem praktischen Erfolg durchgeführten Begabtenauslese, wobei junge Leute, die während ihrer Lehrzeit die Förderklassen der Gewerbeschulen absolviert haben, entweder auf die Ingenieur- und Bauschulen übergehen/ oder, nach erfolgreichem Besuch der „Technischen Aufbauschule“, ein Hochschulstudium beginnen können.

Daneben sollte man nun auch – und ganz besonders – für diejenigen jüngeren Männer sorgen, die zur Wehrmacht kommen, ohne daß sie die Chance gehabt haben, eine Lehrzeit durchzumachen. Ihnen müßte hier die Möglichkeit gegeben werden, sofern sie den guten Willen dazu haben, eine besondere Berufsausbildung nachzuholen, die sie mindestens den „Angelernten“ gleichwertig macht und damit ihre Verdienstmöglichkeiten nach der Entlassung Aus dem Wehrdienst verbessert. Um eine Antwort auf die ironische Frage, ob dann etwa die Truppe zu einer Art Schlosserakademie werden solle, braucht man nicht verlegen zu sein. Die Antwort könnte vielleicht lautend/Der Kommißbetrieb von morgen, muß unter dem Leitmotiv stehen, daß auch, und gerade, für den jungen qualifizierten Facharbeiter das „Waffenhandwerk“ attraktiv sein muß – und wer das nicht galten lassen will, mag draußen bleiben! Unter einem solchen Aspekt wird/dann die richtige Auslese der Führergarnituren möglich sein: der ersten, die demnächst zusammengestellt werden muß, und aller folgenden. Und wer künftig, nach zehn oder zwanzig Dienstjahren als Berufssoldat, aus einem deutschen Verband der europäischen Wehrmacht ausscheidet, müßte ja wohl nicht nur sprachenkundig sein, sondern auch soviel an Spezialkenntnissen in der Technik oder der Verwaltungspraxis mitbringen, neben einem guten Allgemeinwissen, daß er überall als Mitarbeiter willkommen ist ... Wenn die Schule des Soldatentums so ausgestaltet werden kann, dann ist auch die Frage gelöst, woher der Nachwuchs an Berufssoldaten kommen und wie die rechte charakterliche Auslese erfolgen kann.