Auf einer dreitägigen Informationstagung diskutierte das Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft vom 22. bis 24. Januar in Frankfurt in Anwesenheit von Vertretern der Bundes- und Länderministerien, der Industrie, der Gewerkschaften und der Wissenschaft aktuelle Fachprobleme.

Bundeswirtschaftsminister Erhard betonte im November 1951 auf einer RKW-Mitgliederversammlung in Frankfurt, daß die erforderliche Mehrung der Produktions- und Exportkapazität nur noch über die Rationalisierung möglich sei. Die Alternative heißt: Konsequent rationalisieren oder schlechter leben. Die Wahl sollte jedem am Wirtschaftsprozeß Beteiligten um so leichter fallen, als sich Rationalisierungs-Experimente weitgehend erübrigen. Denn die USA haben der Welt bereits Anschauungsunterricht genug erteilt, und uns obliegt es lediglich, das dort erarbeitete fundamentale Wissen unter Modifikation der Methoden zu nutzen.

Am Beginn des mit den restlichen ERP-Mitteln zu finanzierenden Productivity Drive stehend, können die obersten Instanzen in der Bundesrepublik von Glück sagen, daß sie auf diesem Gebiete an Stelle eines Vakuums das 1950 neu erstandene Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) vorfinden. Ein Gremium, das sich mit ebenso viel Elan wie Sachverstand der Aufgabe angenommen hat, Wirtschaft und Verwaltung auf mannigfachste Weise darüber aufzuklären, daß weniger zu arbeiten braucht, wer mehr zu denken sich nicht scheut.

Niemand glaube, daß die Häufigkeit der Forderung nach verstärkter Rationalisierung und die Bekenntnisse zu Leistungssteigerung, Mehrproduktion und Kostensenkung schon gleichbedeutend seien mit entsprechenden Reaktionen und Aktionen auf der praktischen Basis des ökonomischen Lebens. Bislang blieb es – vielfach zeit- und geldbedingt – bei (allerdings sehr erfolgversprechenden) Ausgangspositionen.

So wenig es das RKW an sich nötig hat, um seiner selbst willen propagiert zu werden, so oft muß man es nennen. Das liegt in der Natur der Sache, um die allein es dabei geht; hängt doch das meiste, was mit Rationalisierung in Verbindung steht, irgendwo mit dem RKW zusammen. Und die Erwartung, daß das RKW das Exekutivorgan des zu schaffenden Produktivitätsrates im Bundesgebiet wird, tut ein übriges, das Gewicht dieser Instanz zu erhöhen, die mit ihren Arbeitsgemeinschaften notwendige Untersuchungen veranlaßt, Verbesserungen anregt, einzelne Arbeitsergebnisse sammelt, verschieden intensive Bestrebungen zusammenfaßt, Gegensätze ausgleicht und koordiniert, Erkenntnisse auswertet und verbreitet, internen Erfahrungsaustausch fördert sowie Forschungsresultate anderer Länder vermittelt.

Wo immer heute noch mehr tradionell als rationell verfahren wird, wo langjährige vollständige Isolation von den fremden Märkten, den potentiellen Käufern deutscher Güter, Fehldiagnosen begünstigt oder Unkenntnis hinterließ, ist ein weites Feld der Tätigkeit. Da ist die Publizität, für die erst einmal Bereitschaft geschaffen werden muß und die Tatsache, daß werbekräftige Nachrichten über durchschlagende Rationalisierungserfolge bei einzelnen Betrieben häufig genug nicht heimischen, sondern ausländischen Quellen entstammen. Hängt das wirklich, wie Experten meinen, ein wenig mit dem Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften bei uns zusammen? Falls ja, so wird es Zeit zu gemeinsamer Initiative mit dem Ziele größerer Harmonie. Da ist ferner das Gebiet der Dokumentation, das Sammlung, Ordnung und Auswertung fachlichen Informationsmaterials umschließt, und den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse zeigen soll, also Basis eines jeden Erfahrungsaustausches ist. Ohne Dokumentation gibt es keine Beseitigung von Fehlentwicklungen, ohne ein lückenloses deutsches Dokumentationsnetz für alle industriellen Sparten keinen echten allgemeinen Fortschritt. Auch wir müssen künftig mehr zum OEEC-Dokumentenaustausch beitragen.

Ein anderes Kapitel ist der heillose Typen-Wirrwarr, der ungeahnte Rationalisierungs-Reserven birgt. Typisierung, Spezialisierung und Normung lassen nach amerikanischem Urteil in keinem anderen Lande Europas solche Erfolge erwarten wie in Deutschland. Denn, so liest man in einer amtlichen amerikanischen Schrift: „Die Massenfertigung ist der Grundpfeiler des gegenwärtigen Lebensstandards in den USA. Massenfertigung wird ermöglicht durch Typenbeschränkung.“

Es würde zu weit führen, im Detail darzustellen, womit sich das RKW befaßt. Es handelt sich u. a. um die zeitgemäße Förderung des betrieblichen Rechnungswesens, die Entwicklung aktueller Kalkulationsverfahren und die Erforschung der Plankostenrechnung (hier fehlt noch eine überparteiliche Arbeitsgemeinschaft als neutraler Bearbeiter und Gutachter) und um die rationelle Arbeitsvorbereitung, weiterhin ist an das günstigste Verhältnis von Aufwand, Gebrauchswert und Preis (unter dem Motto „wirtschaftliche Fertigung“) als Lohn engen Zusammenwirkens von Kaufmann und Ingenieur, zu denken oder an Verwaltungsrationalisierung bei gewerblicher Wirtschaft und Öffentlicher Hand, Nachwuchsausbildung, betriebstechnische und -politische sowie organisatorische Maßnahmen im Groß- und Einzelhandel zur Kostensenkung in der Absatz Wirtschaft. Schließlich wäre die Rationalisierung der technischen Betriebsgestaltung, der Energie- und Materialverwendung, der Fertigungsverfahren und betriebswirtschaftlichen Organisation im Handwerk zu nennen. In diesen Fragen bedarf es der Gemeinschaftsarbeit eines Gremiums, dessen Sicht nicht durch Interessenten-Scheuklappen behindert wird, das Geheimniskrämerei auf den Index setzt und sich thematisch nicht auf die Fertigung schlechthin beschränkt, sondern den Vertrieb, die gute menschliche Zusammenarbeit, den sozialen Frieden und den Willen zur wirtschaftlichen Fertigung als Voraussetzung aller entscheidenden Bemühungen erkennt. „Helmut Benecke