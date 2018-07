Die schlaue Susanne", eine der auch in Deutschland viel gespielten Mantel- und DegenKomödien von Lope de Vega, hat mit ihrer Fülle von Intrigen und Verkleidungen, nächtlichen Liebesidyllen, großen Eifersuchtsszenen und dem ewigen Spiel weiblich allzuweiblicher Launen und Listen den Würzburger Kompositionslehrer Franz Xaver Lehner gelockt, daraus eine opera bujfa, zu machen. Die Städtischen Bühnen Nürnberg, dem neuen Opernscharfen aufgeschlossen wie immer, wagten sich jetzt an die Uraufführung.

Lehner lehnt sich in der geistreich kecken Rhythmisierung gern und oft an Carl Orff an. Mitunter scheint aus der spanischen Barockkomödie eine urbajuvarische Komedi zu werden. An anderer Stelle wiederum" fühlt man sich an Wolf Ferrari erinnert. Aber die witzige und farbige Instrumentation, die melodisch schöne Führung so mancher ariosen Nummer, das blitzende Geplänkel der Rezitative, die sich zwanglos aus der Musik ergebenden und wieder in Musik einmündenden Parlandi, vor allem der Reichtum und die Prägnanz der musikalischen Personen , Charakteristik zeigen bei diesem Erstlingswerk schon eine durchaus selbständige Handschrift. Rudolf O. Hartmann hatte das Ganze aus dem Geist der Stegreifkomödie heraus inszeniert, Alfons Dressel am Dirigentenpult stand ihm darin nicht nach, und das vorzügliche Nürnberger Ensemble machte sich selbst anscheinend eine Mordsgaudi aus der Geschichte. S E.