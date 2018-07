Das große Sonderheft des amerikanischen Magazins Colliers (Auflage 3 150 000), in dem mit Hilfe der Federn vieler angesehener Autoren und mit phantasiereichen Bildern gezeigt worden war, wie Rußland 1955 den dritten Weltkrieg verliert und wie es dann 1956 aussieht, war zwar ein verlegerischer Erfolg, aber kein propagandistischer („Die Zeit“ Nr. 45 vom 8. November 1951). Die Aufnahme dieses kriegerischen Unternehmens war bei einigen europäischen Verbündeten der Amerikaner so zurückhaltend, daß das State Department verlauten ließ, diese Colliers-Ausgabe könne die ganze Propaganda unwirksam machen, um die sich Amerika im letzten Jahr bemüht habe. Einige Autoren des Heftes, darunter der bekannte Schriftsteller Robert E. Sherwood und der Präsident der Automobilarbeiter-Gewerkschaft, Reuther, verweigerten ihre Zustimmung zu dem Plan des Colliers-Verlages, das Heft nun auch noch in Buchform herauszubringen. Herr Reuther, der in seinem Artikel die Gründung freier Gewerkschaften im befreiten Rußland beschrieben hatte, war von seinem Bruder nach der Rückkehr von einer Europareise gewarnt worden.

Inzwischen hat sich auch noch die Moskauer Propaganda der Sache angenommen und in der offiziösen Sowjetzeitschrift New Times ihr eigenes acht Seiten langes Traumbild von der Situation aufgezeichnet, die im Jahre 1956 eingetreten sein werde, nachdem die Westmächte im Jahre 1952 Wyschinskis Vorschläge zur Abrüstung und Atomkontrolle angenommen haben. Nach der Darstellung von New Times wird dann die Welt ein Paradies sein. Die Sowjetzeitschrift verspricht das Aufhören der Wohnungsnot, niedrige Preise, niedrige Steuern und Vollbeschäftigung sogar für die kapitalistischen Länder. Es wird geschildert, daß zwar in Amerika zunächst eine „Friedenskrise“ ausbricht, welche viele Kapitalisten veranlaßt, aus Fenstern „von verschiedener Höhe“ zu springen, weil die Preise bis zu 75 Prozent fallen, während die Steuern auf die Hälfte herabgesetzt werden. Die Rettung für die amerikanische Wirtschaft kommt aber dann aus dem Export, weil die Sowjetrussen und die Chinesen den Amerikanern für zwei Milliarden Dollar Waren abkaufen. Womit diese Waren bezahlt werden sollen, läßt New Times offen, dagegen berichtet sie über die Inspektoren der Vereinten Nationen, die alle Atomanlagen der Sowjets frei besichtigen, natürlich nichts finden, aber zufällig gelegentlich eine verborgene Atombombe in Oak Ridge in Amerika ausbuddeln können. Die sowjetische wissenschaftliche Überlegenheit, heißt es weiter, ist 1956 so groß, daß bereits drei Sowjetdampfer mit Atomenergie zwischen Leningrad und New York verkehren und daß ein Sprecher der britischen Regierung, die in dieser Hinsicht etwas nachhinkt, sich veranlaßt sieht, zu erklären, die sowjetischen Erfahrungen in der Atomwissenschaft seien von großem Wert für England. Es gibt keinen Eisernen Vorhang mehr, und bereits im letzten Sommer (1955) sind viele Amerikaner in die Sowjetunion und nach China zum Urlaub gefahren, während amerikanisches Jungvolk in Korea einen Monat lang freiwillige Wiederaufbauarbeit leistet. Nur die englische Dollarknappheit, schreibt New Times ist auch 1956 und trotz der Annahme aller sowjetischen Vorschläge noch nicht beendet ...

Man sieht, daß die Moskauer Propagandisten nicht ohne Witz sind. Leider lehrt die Erfahrung, daß Engländer und Amerikaner, wenn sie früher einmal sowjetische Vorschläge angenommen haben – zum Beispiel in Jalta, in Potsdam und bei vielen anderen Gelegenheiten –, nicht gerade ein Paradies vorbereitet haben, wie es New Times jetzt schildert. F.