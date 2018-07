Ein Trost: Rein Mensch ist hundertprozentig normal

Von Josef Marein

Es scheint, daß in Amerika die Psychologie-Professoren recht unprofessorale Leute sind. Könnte es sonst passieren, daß man in ihren Büchern plötzlich auf den Vorschlag stößt, wir Leser sollten ein kleines Spielchen machen? Prompt muß man spielerisch dem Herrn Professor fünfzig Fragen beantworten, die er nach dem lateinischen Rezept Cognose te ipsum zusammengestellt hat. Fast jede Frage ist eine Doppelfrage und läßt zweimal Ja oder zweimal Nein oder ein Ja und ein Nein zu. Hat man alle Fragen ehrlich beantwortet, so weiß man, woran man mit seinen Nerven ist, ob man zu den Neurotikern zählt oder nicht. Es ist ein hübsches Spiel. Getreu den Lehren des Professors haben wir’s in größerer Gesellschaft ausprobiert und haben sogar abwesende Personen danach getestet. Und man darf, versichert sein: So abwegig ist die Sache nicht. Es ist etwas daran.

Fünfzig Fragen

1. Bist du übersensitiv oder scheu, Menschen zu sehen? – 2. Meidest du gesellschaftlichen Kontakt oder bleibst du allzusehr mit dir selbst allein? – 3. Ergehst du dich in Mitleid mit dir selbst oder neigst du dazu, dich zu verzärteln? – 4. Gibst du dich Selbstanklagen hin oder Schuldgefühlen? – 5. Bist du schnellfertig, dich auszureden oder dich selbst vor anderen zu verteidigen? – 6. Bist du so übergewissenhaft, daß es dich schon plagt? – 7. Fühlst du dich gehemmt oder fühlst du, daß du schöpferischer Arbeit fähig warst? – 8. Irgendwelche Gefühle von Angst oder drohender Gefahr, ohne daß du den Grund kennst? – 9. Verfällst du Beunruhigungen ohne Berechtigung oder bist du dauernd damit beschäftigt, was die Leute denken? – 10. Bist du davon überzeugt, und zwar ohne zureichenden Grund, daß du entweder minderwertig oder anderen überlegen bist? – 11. Leidest du an Verlegenheiten? – 12. Wirst du durch Neigung zu Zweifeln heimgesucht, weißt du nicht, was am besten zu tun wäre, oder bist du ungewöhnlich beeinflußbar? – 13. Bist du eifersüchtig oder mißtrauisch anderen gegenüber? – 14. Bist du äußerst kritisch in bezug auf andere oder bist du schwer zufrieden zu stellen? – 15. Bist du unfähig, Freundschaften zu schließen oder aufrechtzuerhalten? – 16. Übertreibst du Kleinigkeiten oder unterschätzt du ungebührlich wichtige Angelegenheiten? – 17. Bist du entweder deprimiert oder verhältnismäßig optimistisch ohne rechte Ursache? – 18. Bist du dauernd verdrießlich oder wirst du durch seelische Konflikte aufgeregt? – 19. Bevorzugst du die Gesellschaft des gleichen Geschlechts oder, mißfällt dir das entgegengesetzte Geschlecht? – 20. Bist du liebebedürftig oder hast du das sexuelle Verlangen, den anderen zappeln zu lassen? – 21. Hast du Abneigung gegen Kinder oder bist du ein Ehefeind? – 22. Bist du ein großer Tagträumer, oder mißlingt es dir, kleinen Ehrgeiz zu verwirklichen? – 23. Hast du dein Interesse an Tagesgeschehnissen verloren, oder ist dir die Weltlage zuwider? – 24. Neigst du dazu, ein Radikaler zu sein, um gerade anders zu sein, oder bist du unerbittlich konservativ? – 25. Wurdest du ein ewiger Nörgler oder Zyniker? – 26. Hast du deinen Ehrgeiz verloren oder betrachtest du dein Leben als einen Fehlschlag? – 27. Fehlt dir Selbstvertrauen, oder möchtest du wieder Kind sein? – 28. Hast du oft den Eindruck, daß Leute oder deine Umgebung unwirklich sind? – 29. Bist du unfähig, eine Stelle lange zu behalten? – 30. Bist du außergewöhnlich ordentlich oder ungewöhnlich unordentlich? – 31. Bist du übersorgfältig beim Anziehen oder verbringst du übermäßig viel Zeit vor dem Spiegel? – 32. Empfindest du dich selbst körperlich als Feigling oder lügst du, selbst wenn es nicht nötig ist? – 33. Bist du abergläubisch oder Anhänger irgendeines Kultes? – 34. Ist der Einfluß eines Elternteils Ideen geworden?, – 44. Bist du reizbar oder neigst du zu Wut, zu schlechten Launen? – 45. Sind deine Konzentrationskraft oder dein Gedächtnis unzureichend? – 46. Wirst du schnell ermüdet oder hast du das Gefühl, du mußt dauernd auf dem Marsch sein? – 47. Findest du es schwierig, dich auszuruhen, oder leidest du an Schlaflosigkeit? – 48. Hast du oft Kopfschmer zen oder bist du dauernd in deinen Gefühlen unbeständig? – 49. Hast du beunruhigende Träume oder neigst du dazu, dich zu verschlafen? – 50. Hast du körperliche Symptome, von denen die Ärzte sagen, daß es bloß Einbildung ist?

Um die wichtigste Spielregel – die Antworten auf die Doppelfrage – zu wiederholen: Man wird beispielsweise die Frage 44 so beantworten: ‚Bist du reizbar?‘ – ‚Ja‘ – ‚Neigst du zu Wut oder schlechten Launen?‘ – ‚Nein‘. Bei ungeteilten Fragen, zum Beispiel der Frage 11: Leidest du an Verlegenheiten?‘, soll man entweder zweimal Nein oder zweimal Ja niederschreiben. Schließlich zählt man alle Ja-Antworten zusammen und subtrahiert sie von der Zahl 100. Der