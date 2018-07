Dreimal sind während der letzten achtzehn Monate die General-Residenten Frankreichs im Protektorat Tunis gewechselt worden. Monsieur Jean – Möns, einstmals Sekretär von Léon Blum, wurde im Juni 1950 durch den ehemaligen Präfekten Louis Perillier ersetzt, der seinerseits im Dezember 1951 dem früheren französischen Botschafter in Brüssel, Monsieur Jean de Hauteclocque Platz machte. Und manche Beobachter sind nun der Ansicht, daß der neue General-Resident, der, ebenso wie Perillier, an einem „Dreizehnten“ in Tunis eintraf, seine Zelte nicht für lange Zeit in Tunis aufschlagen werde.

Hinter dieser Meinung steckt mehr als bloßer Aberglauben, steckt die Erfahrung, daß jeder General-Resident, der die politische Stimmung unter den dreieinhalb Millionen Tunesiern erkennt, und darum Reformen in Richtung einer staatlichen Autonomie fördert, sich die Feindschaft der 140 000 in Tunis lebenden und um ihre allmächtige Position bangenden französischen Staatsangehörigen zuzieht. Die Regierung in Paris hat bisher noch jedesmal dem Druck dieser französischen Siedler, die über einflußreiche Freunde in Paris verfügen, nachgegeben und einen unbeliebt gewordenen General-Residenten abberufen. So erging es dem Sozialisten Mons, weil er – in Übereinstimmung mit seiner Partei – einen weitgehenden Autonomie-Plan für Tunis ausgearbeitet hatte. Sein Nachfolger Monsieur Permillier erhielt dann von der Regierung den Auftrag, den Mons-Plan abzuschwächen und einen neuen Plan vorzulegen, der auch gebilligt wurde.

Diese Perillier-Refonmen traten Anfang Februar 1951 in Kraft. Seit jener Zeit wird nun der tunesische Ministerrat von dem tunesischen Ministerpräsidenten und nicht mehr von dem General-Residenten geleitet. Der Ministerrat setzt sich aus sieben tunesischen Ministern und sieben französischen „Direktoren“ zusammen. Alle wichtigen Ministerien liegen ohnehin in den Händen der französischen „Direktoren“. Auf den Gebieten aber, die den tunesischen Ministern überlassen sind, haben sich der General-Resident und das französische Außenministerium das Recht des Einspruchs in Budgetfragen vorbehalten. Jede Gesetzesvorlage bedarf ferner der Genehmigung des General-Residenten; erst wenn sie erteilt ist, darf das Dokument dem Bey von Tunis, als dem Staatsoberhaupt, zur Unterschrift vorgelegt werden. Im Falle eines drohenden Notstandes schließlich ist der General-Resident ermächtigt, ein besonderes „Hohes Komitee“ einzusetzen, das dem Ministerrat übergeordnet ist. –

Dem Drängen der Tunesier auf Zulassung zum Regierungsdienst wurde durch Festsetzung eines bestimmten Schlüssels Rechnung getragen Drei Viertel aller unteren, zwei Drittel aller mittleren und die Hälfte aller hohen Regierungsangestellten sollen Tunesier sein,

Die tunesische Bevölkerung hat nun die Reformen Perilliers als völlig ungenügend abgelehnt. Die Wortführer dieser Ablehnung sind in erster Linie die unter der Führung von Habib Burgiba stehende „Neo-Destour“-Partei sowie die dem anti-kommunistischen „Weltgewerkschaftsbund freier Gewerkschaften“ angehörende tunesische Gewerkschaftsunion, die die größte rein arabische gewerkschaftliche Vereinigung der Welt ist. Natürlich unterstützen die zahlenmäßig unbedeutenden Kommunisten den Unabhängigkeitskampf, aber die nationale, auf die Autonomie von Tunis im Rahmen der Französischen Union gerichtete Bewegung an sich ist völlig frei von kommunistischen Einflüssen.

Ministerpräsident Mohamed Chenik, der an der Spitze einer tunesischen Ministerdelegation im Oktober nach Paris reiste, mußte lange in den ministeriellen Vorzimmern antichambrieren, bis ihm Außenminister Robert Schuman Mitte Dezember die Ablehnung der französischen Regierung auf die tunesische Note mitteilte, mit der Tunis ein eigenes Parlament und ein rein tunesisches Kabinett forderte. Gleichzeitig wurde dem General-Residenten Perillier, der Chenik nach Paris begleitet: hatte, eröffnet, daß er auf seinem Posten durch Monsieur Jean de Hautecloque ersetzt worden sei ...

Seit dieser Entscheidung mußte mit dem Ausbruch von Unruhen in Tunis gerechnet werden, die dann auch .prompt Mitte Januar begannen, Die französische Polizei in Tunis ging rücksichtslos gegen die Demonstranten vor und verhaftete alle Führer der Neo-Destour-Partei und der Gewerkschaftsunion, deren sie habhaft werden konnte; darunter auch Habib Burgiba. Bereits zuvor hatte der tunesische Ministerpräsident in einer Note an den Generalsekretär der UNO um Vermittlung gebeten. Da aber Trygve Lie sich auf den Standpunkt stellte, daß Frankreich für die auswärtigen Angelegenheiten von Tunis zuständig und er daher nicht in der Lage sei, die Note des tunesischen Ministerpräsidenten zu behandeln, hat sich schließlich Pakistan als Mitglied des Sicherheitsrates bereit erklärt, den Fall Tunis vor dieses Gremium zu bringen.

Man sollte meinen, wenn es den Engländern in sechsjähriger demokratischer Erziehungsarbeit gelungen ist, die Analphabeten Libyens so weit zu fördern, daß sie ihren eigenen unabhängigen Staat erhalten haben, siebzig Jahre französischer Erziehung eigentlich genügen sollten, um bei den benachbarten Tunesiern das gleiche Ziel zu erreichen. Ernst Krüger