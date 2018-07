Geglückte Kombination

Bei den seit Wochen ergebnislos verlaufenden Beratungen über die Einführung des englischen oder des amerikanischen Modells als Standardgewehr für die atlantischen Streitkräfte riß dem britischen Generalstabschef, Feldmarschall Slim, die Geduld. Er sagte, er wisse schon jetzt, was schließlich bei diesem fruchtlosen Streit herauskommen werde, eine englisch-amerikanische Combination nämlich, und das sei so ungefähr das Schlimmste, was es geben könne. Winston Churchill, der der Sitzung beiwohnte, unterbrach hier seinen Generalstabschef. „Mäßigen Sie sich, Marschall“, sagte er, auf seine eigene amerikaniche Mutter anspielend, „auch ich bin eine engisch-amerikanische Kombination ...“

Zwei Seelen in Maos Brust

In Peking eröffnete Mao Tse Tung die Beratende Volksversammlung unter einem großen Bild des Begründers der Chinesischen Republik und Schwiegervaters Tschiang Kai-scheks, Sun fat Tsen. Die Bilder Lenins und Stalins fehlten.

Unter Präsidenten

Bundestagspräsident Dr. Hermann Ehlers (CDU) schrieb unter der Überschrift „Vom Seeoffizier zum Kirchenpräsidenten“ in den Ruhr-Nachrichten dem Kirchenpräsidenten von Hessen, Martin Niemöller, der in diesen Tagen 60 Jahre alt wurde, einen Geburtstagsartikel. Bundeskanzller Dr. Adenauer hatte seinerzeit zu den politischen Ausflügen des Kirchenpräsidenten gesagt, er fände es bedauerlich, daß Niemöller der Bundesregierung in den Rücken falle. Bundestagspräsident Dr. Ehlers erklärt nun zum gleichen Thema: „Wir sollten uns die Bereitschaft, die Meinung anderer, auch wenn sie uns falsch scheint, anzuhören und ernst zu nehmen, nicht rauben lassen. Ist wirklich jemand in Deutschland, der seines politischen Weges so gewiß wäre in allen seinen Auswirkungen, daß er nicht immer Rat und Mahnung auch der anderen brauchte?“

Rote Düsenjäger in der Ostzone