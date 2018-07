Inhalt Seite 1 — Blick auf die Börsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Abwärtsbewegung der Aktienkurse hielt in der dritten Januar-Woche an. Besonders die Montanwerte hatten erneut erhebliche Kurssteigerungen, die, mit Ausnahme der Mannesmannröhren-Werke, über die 200-Prozent-Grenze hinweggingen. Klöckner-Aktien schlossen mit 230 v. H. (+ 35), Hoesch-Aktien mit 217 v. H. (+19). Das Geschäft war groß, und die weiter anhaltende Nachfrage konnte nur zu erhöhten Kursen befriedigt werden. Lediglich am Dienstag (15. 1.), traditionsgemäß der „schwache“ Börsentag der Woche, war die Tendenz auch für Montanwerte etwas abgeflaut.

Besonderes Interesse zeigte sich für Aktien der Gesellschaften, deren Neuordnung am weitesten vorangekommen ist. In unserer letzten Übersicht wiesen wir in diesem Zusammenhang schon auf die Klöckner-Werke hin. Nächst diesem Unternehmen zeichnet. sich die Neuordnung des Hoesch- Konzerns ab. Hier liegen, zwar keine neuen Ziffern vor, jedoch lassen sich die zu erwartenden Kapitalzahlen aus den bekannten Produktionsziffern dieses Unternehmens im Vergleich mit bereits bekanntgewordenen Zahlen anderer Unternehmungen in etwa ausrechnen. Hiernach ergibt sich – unter Zugrundelegung der Faustformel: 30 DM Kapital je Tonne geförderte Kohle im Jahr – allein für die Zechenbetriebe dieses Konzerns eine Kapitalausstattung von etwa 150 Mill. DM. (Grundkapital der Hoesch AG. in RM 135 Mill.) Hinzu kommen noch die Kapitalausstattungen der Stahlwerke dieser Montangesellschaft, die auch 150 Mill. DM erreichen dürften (Faustformel: 100 DM Kapital je Tonne Stahlproduktion im Jahr). Die Neuordnung dürfte in Analogie zur Neuordnung des Klöckner-Konzerns ebenfalls die Gründung einer Stahl-Holding mit eigenen Zechen und eines reinen Bergbauunternehmens vorsehen.

Auch für die übrigen Aktienwerte zeigte sich großes Interesse, weil man die Kurse nach den starken Steigerungen der Montanpapiere als zurückgeblieben ansah. Daimler- und Bayerische Motoren-Werke-Aktien stiegen von 84 auf 97 bzw. 43 auf 48, Karstadt-Aktien von 123 auf 134, Siemens- und AEG-Aktien von 90 auf 98 bzw. 45 auf 49 und von den Schiffahrtswerten Hapag-Aktien von 36 auf 62 und Nordd. Lloyd-Aktien von 53 auf 57. Das Geschäft in Großbank-Aktien war ruhig und wickelte sich zu unveränderten Kursen ab.

Nach dieser, im ganzen gesehen, stürmischen Woche eröffnete die Börse am Montag (21. 11.) ruhiger. Die Kurse der Montanwerte wurden jedoch gehalten. Neuerlichen Auftrieb bekamen die Aktienmärkte durch Nachrichten über die Neugestaltung des Hoesch-Konzerns und weitere Anregungen, die nicht nur die Montanwerte betrafen, sondern auch Elektro- und Schiffahrtswege, Karstadt-Aktien und vor allem BMW-Aktien, die am Dienstag einen Kurs von 61 v. H. erreichten, der unter Berücksichtigung der Kapitalumstellung dieses Unternehmens (10:3) einen DM-Kurs von etwa 200 v. H. darstellt. Hoesch-Aktien stiegen in drei Tagen auf 233 (+ 16). Diese sprunghaften Steigerungen konnten nicht ohne Rückwirkungen bleiben, zumal von einem zum Verkauf anstehenden größeren Mannesmannröhren-Aktienpaket zusatzlich ein Druck auf die Kurse ausgeübt wurde. Es zeigten sich allgemein Abgaben die in Verbindung mit Ultimoglattstellungen und Rückschlägen aus forcierten Kurssteigerungen (BMW-Aktien) zu Kursreduktionen führten. Das Geschäft an der Börse wurde kleinen dennoch zeigten sich die Kurse der Montanwerte relativ widerstandsfähig.

Trotz Kurseinbußen in den letzten Tagen sind, insgesamtgesehen, weitere Kurssteigerungen in den zwei Wochen, teilweise bis zu 30 Punkte, zu verzeichnen. Nur die Aktien der Mannesmannröhren-Werke wurden mit 167 v. H. gegenüber dem Kursstand zwei Wochen zuvor unverändert notiert. Es bleibt nun zu hoffen, daß sich die Kursgestaltung nach dem ruhigen Wochenschluß künftig gemäßigter vollzieht. Die Entwicklung seit Jahresbeginn wurde jedenfalls nichtohne Besorgnis gesehen? es sind hier Momente stärker als bisher zum Zuge gekommen, die keinesfalls als gesund zu beurteilen sind. Nämlich einmal die Suggestion der Zahl, die, ohne genügende Berücksichtigung der durch die Kapitalneuordnung in DM gegebenen Tatsachen, Kursnotierungen in RM-Prozenten, die optisch als zurückgeblieben erscheinen, in die Höhe treibt – und zum anderen die durch unsere Steuergesetze, insbesondere durch die Bestimmungen der Spekulationssteuer, gelegten Schranken, die einen wirklichen Ausgleich von Angebot, und Nachfrage verhindern. Hoffentlich wird die Notierung der Aktien in DM-Prozenten bald eingeführt, damit das verzerrte Kursbild richtiggestellt wird. Und den an einer Funktionsfähigkeit unseres Kapitalmarktes interessierten amtlichen Stellen sei dringend geraten, die Bestimmungen über die Spekulationssteuer durch Herabsetzung der Frist von einem Jahr (für die Gewährung von Steuerfreiheit etwaiger Kursgewinne zwischen Kauf und Verkauf von Aktien) endlich herabzusetzen.

Nach dem Beschluß des Lastenausgleichs-Ausschusses des Bundestages, die Hypothekengewinnabgaben von 90 auf 80 v. H. zu ermäßigen (was der Hoffnung auf Aufwertung der RM-Pfandbriefe von 10 auf 20 v. H. neuen Auftrieb gab), belebte sich das Geschäft am Rentenmarkt. Größere Umsätze zu steigenden Kursen waren hier zu bemerken. – Die Wandelschuldverschreibungen, von denen wir bereits berichteten, fanden gute Aufnahme beim Publikum, Die Anleihe der Deutschen Erdoel AG. konnte inzwischen untergebracht werden. W. H. E.