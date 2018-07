Die den Krieg verloren haben – Westdeutschland auf den zweiten Blick

Von Jan Molitor

Daß die Pracht und Fülle vieler großstädtischen Geschäftsanlagen, der Luxus mancher Autos in den Straßen wiedererstandener Stadtviertel, die Reichhaltigkeit der Speise- und Getränkekarten in gewissen Tempeln der Gastronomie über viel westdeutsche Not hinwegtäuschen, ist oft gesagt worden. Besonders dann, wenn ausländische Gäste, zumal aus dem immer noch unterm Zwang der Rationalisierung stehenden England, die aufstrebende Bundesrepublik besuchten und es auf den ersten Blick nicht fassen konnten, wie gut doch die Deutschen trotz des verlorenen Krieges leben. Bevor sie den zweiten Blick getan, reisen sie meist wieder ab. Schon deshalb, aber nicht zuletzt weil es leider auch Deutsche gibt, die das vorhandene, durch den verlorenen Krieg entstandene Elend geflissentlich übersehen möchten, hat die "Zeit" Gelegenheiten gesammelt, den "zweiten Blick" zu tun, den Blick hinter die Fassaden...

Auf einer hölzernen Bank im Flur eines Hauses in der ABC-Straße zu Hamburg sitzen eine Greisin, ein junges Mädchen zu ihrer Linken, ein Mann unbestimmbaren Alters zu ihrer Rechten. Der Mann ist außergewöhnlich bleich. Er schweigt hartnäckig, ebenso das junge Mädchen, das ein temporäres besonderes Kennzeichen ihrer Lage hat und es mit ihrem Mantel aus gutem derbem Tuch zu verdecken bemüht ist. Zuerst sieht es aus, als gehörten die drei zusammen. Bis die alte Frau an ihrem Hut rückt und zu sprechen beginnt. Dem sehr altmodischen Hut sieht man an, daß er bessere Tage gehabt hat; seiner Besitzerin sieht man das nicht mehr an.

"Sie müssen wissen, daß ich wegen ein Paar Schuhen herkomme" – ihre Sprache klingt sehr hamburgisch und sehr gewählt. "Wäre es möglich, daß ich die Vergünstigung haben könnte, vor ihnen hineinzugehen?" Die beiden bleiben Unbeweglich, als seien sie nicht gemeint. "Es handelt sich um das Schuhzeug meines kleinen Enkels seine Eltern sind nicht mehr. DerKrieg –! Nun liegt er zu Bett, denn das Zimmer ist nicht geheizt. Und weil er keine Schuhe hat, kann er nicht zur Schule gehen." Tatsächlich zieht die Greisin aus einem Zeitungspapier ein Paar total ramponierte Kinderschuhe hervor, wahre Lederfetzen.

Ein Weg vorbei an der Vergangenheit

Ein erstaunlicher Anblick für ihre Nachbarn, die interessiert aufschauen, worauf sie wieder vor sich hinstarren, als sei nichts gewesen. Immerhin hat die alte Frau diesen kurzen Blick als ein Zeichen der Ermunterung angesehen: "Ich war wegen dieser Schuhe schon dreimal hier. Aber die Beamten haben nur einen gewissen monatlichen Etat zur Verfügung und wahrscheinlich nicht das Recht, ihn ohne weiteres zu überschreiten... Das erste Mal – da waren die Schuhe noch recht gut, man hätte sie leicht besohlen können. ‚Kommen sie in vierzehn Tagen, dann kriegen sie einen Schein‘ sagten die Beamten. Nach vierzehn Tagen war die Brandsohle hin. Sie wissen, dann sind die Schuhmacher mit ihrer Kunst am Ende. Auch die Beamten schüttelten den Kopf. Aber für neue Schuhe reichte ihr Monatsetat wohl nicht mehr. Sie hätten viel früher neue Schuhe bewilligen müssen, aber sie haben wohl nicht das Recht, das zu tun, solange noch andere vorhanden sind. Heute, zum dritten Male, muß ich ja wohl für den Jungen neues Schuhwerk bekommen. Es dauert nur eine Minute ..."

Es dauerte länger als eine Minute; es dauerte deren zwanzig. Als sie wieder erschien, hatte die alte Frau tatsächlich einen Anweisungsschein für ein Paar Knabenschuhe, abzuholen im Bieberhaus, wo das Fürsorgeamt ein Lager, voll von allen möglichen zum Leben in der Zivilisation notwendigen Gegenständen, hauptsächlich Kleidungsstücken, unterhält. Die Frau ging, so eilig das Alter es ihr erlaubte, die Treppe abwärts. Wenn sie dieses Haus – ein Schulgebäude, in dem die für den Innenbezirk Hamburgs zuständigen Sozialbehörden untergebracht sind – verläßt, muß sie zuerst die ABC-Straße hinunter. Am Gänsemarkt wird sie an einem weltberühmten Feinschmeckerlokal vorübergehen und dann den Jungfernstieg hinabwandern, vorbei an Geschäften, die glanzvoller auch nicht in den Städten unserer Besieger anzutreffen sind. Sie wird auf dem Weg zum "Bieberhaus" aber auch an einem Gebäude vorüberkommen, das aus seinen Bombentrümmern wieder auferstanden ist und in dem die Frau, als sie noch eine Dame war, eine Achtzimmerwohnung innehatte. Von ihrem Salon aus hatte sie den schönsten Blick auf die Alster, die Schiffchen, die Boote, die Kähne, die Schwäne; die Büros ihres Mannes lagen nach "hinten heraus". Er war. Hausmakler und besaß, als er sich kurz vor Ausbruch des Krieges zur Ruhe setzte, ein Vermögen von mehr als 50 000 Mark. Die Kinder – ein Sohn: im Kriege gefallen – und eine Tochter – als Witwe in der Ostzone verstorben – schienen versorgt. Übrig blieb der alten Frau ein heute zehnjähriger Enkel, der in ihrer gemeinsamen Dachstube – Mietpreis: 20 Mark – mit einem Jubelschrei aus dem Bett springen wird, wenn sie mit neuen Schuhen erscheint.