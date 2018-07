D. E., London, Ende Januar

Das Kommuniqué, das am Ende der achttätigen Londoner Konferenz der Finanzminister des Commonwealth herausgegeben worden ist, stellt eine weitgehende Einigung über die weiterhin zu verfolgende Währungs- und Finanzpolitik der Sterlinggebiete fest. Das „neue“ Programm enthält nichts Überraschendes; es folgt den Prinzipien einer gesunden Finanzpolitik.

Über die Grundsätze, nach denen das Sterlingproblem zu lösen sei, bestanden ja eigentlich auch zur Zeit des Labourregimes im Sterlingblock keine grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Ungewiß war nur der Wille zu ihrer entschlossenen Anwendung; der Wille und das gegenseitige Vertrauen zwischen den einzelnen Teilen der Sterlingarea ... ungewiß und zweifelhaft vor allem deswegen, weil die sozialistische Regierung glaubte, die Erhaltung der „Errungenschaften“ des Wohlfahrtsstaates der Sanierung der Finanz- und Währungsverhältnisse überordnen oder gleichstellen zu dürfen. Unter dieser Voraussetzung war das Krisenproblem in der Tat unlösbar; im Grunde handelte es sich doch gerade darum, Großbritannien (und die Sterlingländer) wieder dazu zu bringen, ihren Konsum dem realen Volkseinkommen, der eigenen Produktivität anzupassen. Das bedeutet nichts anderes, als daß der übergroße, früher durch riesige Auslandskredite aufgeblähte und heute noch durch Subventionen stimulierte Konsum Großbritanniens eingeschränkt werden muß, soweit der Ausgleich nicht durch gesteigerte Produktionsleistungen herbeigeführt werden kann.

Die bürgerlichen Finanzminister der Dominions und Kolonien vermochten sich sehr rasch und vollständig über die Erfordernisse einer wirksamen Sanierung der Verhältnisse mit dem konservativen Schatzkanzler Großbritanniens zu einigen, nachdem sein letzter sozialistischer Vorgänger ja selbst schon, wenn auch nur zögernd, den gleichen Weg zur Rettung der Sterlingstabilität gewiesen hatte. Das im Kommuniqué umrissene Gesundungsrezept läuft im Grunde auf die praktische Anwendung des Gebotes der Selbstbeschränkung und Produktionssteigerung bis zum vollen Ausgleich hinaus, ergänzt durch die freie Konvertibilität des Pfundes, wenn eine genügende Reservenstärkung erzielt ist; ein Postulat, das zugleich der Wiederherstellung des Vertrauens in die Sterlingwährung und einer ständigen automatischen Korrektur von Rückfällen in eine weniger solide Finanzgebarung dienen soll.

Das Sanierungsprogramm zerfällt also in drei Phasen: Sofortmaßnahmen bis zur Abstoppung der laufenden Reservenverluste, Ausbau der Produktivität und der Reservenposition und schließlich Wiederherstellung der vollen Konvertibilität. Bis spätestens in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres soll wenigstens im externen Zahlungsverkehr der Sterlingarea ein Gesamtausgleich erzielt werden, wofür alle beteiligten Länder „ausreichende Maßnahmen gemäß eigenem Ermessen“ ergreifen sollen. Es soll für gesunde interne Wirtschaftsverhältnisse gesorgt werden: „alle möglichen Maßnahmen gegen die Inflation sind zu treffen“. In einzelnen Fällen ließe sich die Aufnahme von Auslandskrediten rechtfertigen Die Ausfuhr soll nach Kräften gesteigert, die Einfuhr soweit nötig, eingeschränkt werden. Die meisten Sterlingländer haben längst derlei Maßnahmen angewandt; es handelt sich also überwiegend um deren Intensivierung.

Zur Sanierung ist eine permanente Steigerung der nationalen Produktion auf der Basis vermehrter Kapitalanlagen erforderlich, die u. U. mit ausländischen Krediten herbeigeführt und beschleunigt werden könnte. Eine koordinierende Planung für den zweckdienlichen Ausbai der Produktionsmöglichkeiten wäre „erwünscht“. Alle Gebiete der Sterlingarea sollen außerdem für einen völligen Ausgleich der eigenen Zahlungsbilanz mit dem Ausland besorgt sein.

Ähnliche Studien sollen schließlich über Mittel und Voraussetzungen der Wiederherstellung einer vollen Konvertibilität des Pfundes getrieben werden. Es ist im wesentlichen Sache der Mitgliedstaaten des Sterlingsblockes, wie im Kommuniqué festgestellt wird, die Verhältnisse und Bedingungen zu schaffen, unter denen die Rückkehr zur Freizügigkeit der Währung möglich wäre, doch wird auch „eine aktive Kooperation anderer Länder, namentlich derjenigen, die mit der Umwelt ständig einen Aktivsaldo haben“, als unerläßlich stipuliert. Offenkundig haben die Finanzminister eine mehrjährige Periode ins Auge gefaßt, bevor die Konvertibilität in Frage kommen kann, doch wäre eine Beschleunigung durchaus denkbar, wenn die Weltmarktverhältnisse in wichtigen Sterling-Rohstoffen sich wieder zugunsten des Commonwealth verbessern und die übrige Welt aktiv zum Erfolg des Experimentes der Konvertibilität beizutragen bereit ist. Konsultationen zwischen den Behörden der Sterlinggebiete über Währungs- und Finanzfragen sollen häufiger als bisher, ja möglichst ständig durch ein Gespräch der Fachleute gepflegt werden.

Der europäische Kontinent braucht die Ausführung des Programms wahrscheinlich weniger zu fürchten als überseeische Länder, da ja den Mitgliedstaaten der EZU bereits sehr scharfe Einschränkungen des Absatzes in England zudiktiert worden sind. Schatzkanzler Butler ist sich klar darüber, daß die „Ent-Liberalisierung“ gegenüber den EZU-Ländern nicht zu weit getrieben werden darf. Doch scheint er damit zu rechnen, daß auch die überseeischen Sterlingländer ihre Importe aus Europa wie aus den Dollarländern noch stärker beschneiden werden. Der Erfolg der strengeren Finanzzucht der Sterlingländer scheint auf die Dauer gesichert, vorausgesetzt, daß sie auch streng angewendet wird und vor allem, daß die unmittelbar drohende Gefahr einer zu starken Schrumpfung der Dollar- und Goldreserven in den kritischen nächsten Monaten aufgehalten und überwunden werden kann. Das bleibt die bange Frage, die sich jeder aufmerksame Beobachter der vom Labourregime ererbten Situation der britischen Wirtschaft stellen muß. Andernfalls wäre vielleicht noch vor dem Sommer mit einer neuen Abwertung zu rechnen, die zwar keine Rettung, sondern nur eine neue Atempause bringen könnte, bevor die Inflationsspirale einige weitere Drehungen vollzogen hat. Soweit es an der Regierung Churchills liegt, wird sie ihr Bestes tun, um diese neue Katastrophe abzuwenden.