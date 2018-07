Von unserem Bonner Korrespondenten

R. S. Bonn, Ende Januar

Nach langen Vorbereitungen beginnt demnächst über die deutschen Auslandsschulden in London die Hauptkonferenz, an der 30 Länder mit einigen hundert Vertretern teilnehmen werden. Es ist anzunehmen, daß nicht nur die Interessen der Gläubiger und Schuldner dort gegeneinander streiten werden.

Da gibt es die nach der Höhe ihrer Forderungen und ihrem politischen Gewicht mächtige Gruppe der Nachkriegsgläubiger mit ihren Ansprüchen aus der GARIOA- und Marshall-Plan-Hilfe, da gibt es die vor allem private, aber auch öffentliche Interessen vertretenden Vorkriegsgläubiger, und schließlich die Handelspartner. Das vom deutschen Standpunkt wichtigste Konferenzziel: die Wiederherstellung des deutschen Auslandskredits, vor allem auch des privaten, wird nur durch eine möglichst weitgehende Befriedigung der ausländischen Forderungen erreicht werden können. Aber auch die Dreimächtekommission hat, eingesehen, daß man dabei auf die finanzielle und handelspolitische Situation der Bundesrepublik wird Rücksicht nehmen müssen. Es wurde im Gegensatz zu zahlreichen Pressedarstellungen im In- und Ausland von den Gläubigern ausdrücklich anerkannt, daß man zunächst nur einen reduzierten Schuldentransferdienst von Deutschland erwarten kann, wenn auch verlangt wird, daß bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit, gegangen wird.

Die Aufgabe der Konferenz besteht darin, zunächst die Gesamthöhe der deutschen Auslandsverschuldung festzusetzen und dann die jährliche Zins- und Amortisationsleistung unter Berücksichtigung des Transferproblems. Freilich werden sich absolute Maßstäbe für die Zahlungsfähigkeit und die Transferierbarkeit auf die Dauer von Jahren auch von den tüchtigsten Sachverständigen heute nicht ermitteln lassen. – Eins steht allerdings fest, daß der Transfer nur aus echten Ausfuhrüberschüssen geleistet werden kann. Und man darf deshalb erwarten, daß die Verhandlungspartner für diese unverrückbare Grenze unserer Zahlungsfähigkeit Verständnis zeigen werden. In diesem Zusammenhang muß auch der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß die Goldklausel, die unter anderem in die Young-Anleihe wie in eine Reihe von Industrieanleihen aufgenommen wurde, und die sich auf etwa 500 bis 600 Millionen Dollar bezieht, nicht nach den Buchstaben gegen uns angewendet wird. Es gäbe dafür wenig Berechtigung, nachdem so viele Währungen in der Welt vom Gold abgegangen sind und sogar die Vereinigten Staaten im inneren Verkehr zwischen Gläubiger und Schuldner Berechnungen auf der Goldbasis nicht mehr gelten lassen.

Die Nachkriegsgläubiger wollen bekanntlich fast drei Fünftel ihrer Forderung unter der Voraussetzung nachlassen, daß auch die privaten Gläubiger für die geschwächte Zahlungsfähigkeit Deutschlands entsprechendes Verständnis zeigen. Den weitaus größten Nachlaß haben die Vereinigten Staaten gewährt, die ihre Forderungen auf ungefähr ein Drittel herabzusetzen bereit sind. Aber sie wollen diesen Verzicht nur dann auf sich nehmen, wenn auch die privaten Gläubiger entsprechende Opfer bringen. Die privaten Vorkriegsschulden sind mit etwa 700 Millionen Dollar um rund 30 v. H. niedriger als die öffentlichen. Den höchsten Posten machen die rückständigen Zinsen aus. Sie werden auf etwa 1100 Millionen Dollar veranschlagt. Die öffentlichen Gläubiger haben in der Frage der Verzinsung großes Entgegenkommen bewiesen. Es bleibt zu wünschen, daß auch die privaten Gläubiger diesem Beispiel folgen werden.

Eine der Hauptaufgaben der Londoner Schuldenkonferenz, die sich, nachdem die Frage der Nachkriegsschulden bereits unter dem erwähnten Vorbehalt geklärt ist, mit der Regelung der Vorkriegsschulden (nicht der Schulden, die während des Krieges entstanden sind) befassen wird, wird auch die Frage einer Fundierung der Auslandsschulden sein. Von deutscher Seite wird man eventuellen Versuchen, zunächst eine kurzfristige Regelung zu treffen, um nach zwei oder drei Jahren vielleicht eine endgültige Vereinbarung abzuschließen, mit Nachdruck entgegentreten müssen.