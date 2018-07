Inhalt Seite 1 — Die Häuser fielen, die Quittungen blieben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist wahr, während derlei Quittungen in anderen von Bomben hart getroffenen Städten verlorengingen, sind im ordentlichen Hamburg all solche Belege eingetroffen, gesammelt worden und unversehrt geblieben. Und so eigenartig es klingt: Es arbeitet noch heute in Hamburg, wenn auch nur mit wenigen Angestellten, das Kriegsschädenamt und weist Quittungen vor. Die Kölner Bombengeschädigten, so heißt es, sind besser daran, In Köln seien zugleich mit den Häusern auch die Quittungen verbrannt.

Frage an den Leiter der „Soforthilfen-Stelle in der ABC-Straße. „Wie viele Leute empfangen monatlich ihre Unterstützung durch Sie?“

„Rund 2500. Aber es gibt zwanzig derartiger Ämter in Hamburg.“

„Das würde bedeuten, daß rund 50 000 Menschen in Hamburg von der Soforthilfe leben, Rechnen wir die 100 000 Hamburger Arbeitslosen dazu und hinzu noch alle, die der Fürsorge anheimgefallen sind, so kommen wir auf mindestens 200 000 Menschen, die allein in dieser Stadt von öffentlicher Unterstützung ihr Leben fristen, nicht wahr?“

„Hätten wir bloß flott gelebt!“

Der Beamte erwiderte: „Durchschnittlich zahlen die Leute, deren Akten in diesen unseren Räumen liegen, einen Mietpreis von 25 Mark. Sie dürfen also annehmen, daß jedem einzelnen 50 bis 60 Mark übrigbleiben, von denen er Licht, Heizung, Lebensmittel und all die oft so kostspieligen Kleinigkeiten wie Seife und dergleichen anschaffen muß, ganz abgesehen von Kleidern, Insgesamt ist gewiß, daß wenigstens fünfzehn Prozent aller Hamburger pro Tag weniger als zwei Mark für Essen und alltägliches Drum und Dran ausgeben können.“

„Und wie machen die Leute das?“ „Das mag der Himmel wissen...“Hier Frau G. M., 64 Jahre alt, die von 85 Mark ihr Leben fristet –: Ihr Mann war Kellner, oh, nicht irgendein Kellner! Er fuhr auf Schiffen, sprach Englisch so gut wie Deutsch, kannte alle Speisekarten der Welt, arbeitete in Hotels von internationalem Rang, schickte, wenn er außerhalb Hamburgs war, jeden entbehrlichen Pfennig nach Hause, den Frau M. auf die hohe Kante legte. Ihr Mann – so erzählt sie – habe nichts so sehr gefürchtet wie die Berufskrankheit des Kellners, die mit dem Alter kommt: lahme, ewig wunde Füße, Nervosität, Gedächtnisschwäche, „Rappelköppigkeit“ und „Verschlossenheit“, Frau M. sagt: „Als er rund 60 000 Mark beisammen hatte, kam er nach Hause, um endgültig hierzubleiben. Er hatte vor allen Dingen zwei Wünsche: lesen und einen kleinen Hund dressieren. Wir blieben in Hamburg während des Krieges, kurz vor der Geldumstellung starb er ... Hätten wir doch bloß flott gelebt! Wir hätten uns vieles erlauben können! Jetzt zahle ich zwanzig Mark Miete für dies erbärmliche Zimmer, und zum Essen bleiben mir selten mehr als eine Mark für den Tag. Ich lebe von Kartoffeln, erlaube mir ein Achtel Butter bloß an den Feiertagen, zuletzt an Weihnachten; ich habe kein Geld, Fett anzusetzen; denn wann kaufte ich jemals Fett außer einem bißchen Margarine? Ich lebe vollkommen vegetarisch. Kartoffeln, Gemüse, ein bißchen Brot. Vielleicht ist das gesund, meinen Sie nicht? Ich denke oft: Was soll werden, wenn ich einmal Diätkost brauche? Arbeiten kann ich nicht. Ich habe das Leiden, das mein Mann so fürchtete: wunde Füße... An die Wohlfahrt, an die Fürsorge wenden? Nur das nicht! Ich denke: Was die Soforthilfe gibt, ist ein Teil von dem, was wir erspart und dann, verloren haben... Aber zur Fürsorge gehn – das wär’ das Ende...“