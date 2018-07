Oskar Gens überdauerte das Tausendjährige Reich in USA, in der schweren Schule des amerikanischen Alltages und den Abendkursen des New York- City College. Als früherer Seemann ist e>r an harte Arbeit gewöhnt; er schrieb Komödien, Dramen, Romane. Im Provincetown Playhcmse "wurde er 1944 uraufgeführt und leibt seit 1945 wieder in Hamburg.

um das Gemälde einer zerbrochenen Vase. Eine primitive, banale, kleine Zeitungsmoritat von einem Maler, der seine Frau umbringt (hinter der Kulisse), um blutbefleckt zu seiner unvergessenen Geliebten zurückzufinden (auf der Bühne) und mitten in das Fangnetz der eifrigen Polizei hineinzurennen — zum Zuchthaus. Daraus machte der Nachwuchsregisseur der Hamburger Kammerspiele, Ernsthein Kühne, im Rahmen der Veranstaltungen der Hamburger "Lektürenbühne" ein pirandelleskes Experiment. Zusammen mit dem Autor wurde das Stück einer Sezier- und Zerreißprobe unterzogen, ohne daß beide zerstückelt und zerfetzt auf dem Platze blieben und das Publikum den Rest am Boden zerstörte. Vielmehr spendete es Beifall für ein nderthalbstündiges Exerzitium über den Werdegang eines Bühnenstückes von der ersten Leseprobe über Stell, Stück- und Hauptprobe bis zum tragischen, alles beschließenden" Schlußsatz: ""Das ist das Ende!", wenn der Polizeiinspektor den schuldigen Mördeimaler abfülhrt.

Mit Witz, Laune und Humor nd einer Masse glitzernder Einfalle spielten die Schauspieler sich selbst und ihre Rollen, sie persiflierten sich mit "lustig improvisierten und nicht improvisierten Pröbenscherzen. Alle gaben sie den Blick frei in die Probenwerkstatt mit Krachs und Versöhnung, mit Glockengeklingel — markiert und echt —, Telefon, Radio, Lautsprecher und verpaßten Auftritten an Hand dieser Moritat. Paul Ellmar