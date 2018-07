Die Kunst des Essens und Trinkens ist sichtbar im Abstieg begriffen. Das ist freilich nur eines der Symptome eines breiteren Abstiegs, den wir in anderen Bereichen der Kultur wahrnehmen. Hier soll nicht dem Fraß und der Völlerei das Wort geredet werden, denn Fraß und Völlerei sind ihrerseits nichts anderes als ein Zeichen des Abstiegs. Es soll auch in dieser Betrachtung, die sich mit dem Wein beschäftigt, nicht empfohlen werden, daß der Mensch zu jeder Mahlzeit Wein trinke. Wohl aber dies: daß er, wenn er schon Wein trinkt, den richtigen Wein trinkt. Darin nämlich besteht die Kunst des Essens und Trinkens, von der hier die Rede ist.

Als der Prinz Soubise während eines Gefechtes gegen Friedrich den Großen am Feldtisch Platz nahm, setzte ihm der Koch zu einem Kalbsnierenbraten unter vielen Entschuldigungen eine Flasche Rheinwein vor: Ziethensche Husaren hatten den Wagen mit dem Burgunder geschnappt. Zu einem so hervorragenden Braten Weißwein trinken zu müssen, erboste den Prinzen derart, daß er augenblicklich das Gefecht abbrechen ließ. Das waren noch Zeiten!

Der Prinz Soubise nahm die Sache sehr ernst, ganz gewiß zu ernst für die Auffassungen und Bedürfnisse unserer Zeit. Es läßt sich auch das Verhältnis der Speise zum Getränk nicht ohne weiteres in ein Gesetz pressen, das einfach zu Papier gebracht werden und dann strengste Einhaltung fordern könnte. Immerhin gibt es einige allgemeine Regeln, die zu beherzigen schon lohnen könnte. Denn gewöhnlich kostet das falsche Getränk nicht weniger als das richtige, und infolgedessen ist das Wohlbehagen einer richtig begossenen Mahlzeit nicht teurer als das Unbehagen einer falsch begossenen. Dabei sind diese Regeln von einer langen Erfahrung, an der viele Völker teilhaben, gestützt. Und sie erfreuen sich außerdem auch noch einer gewissen Logik.

Mit der Vorspeise beginnt es. Ist sie scharf und sauer – zur Anregung des Appetits –, dann ist es gewiß ohne Verstand, dazu ein paar Gläser schweren Rheinweins zu trinken. Da wird ein Schnaps die besten Dienste leisten. Es muß nicht gerade ein dänischer Aquavit sein. Denselben Dienst tut jeder auf Korngrundlage beruhender Schnaps. Bei anderen Vorspeisen wird ein Gläschen Sherry oder aber ein Glas leichten Mosels angemessen sein. Sherry kann in mancher Suppe schon enthalten sein, in diesem Falle kann man nicht Sherry zur Suppe trinken. Anders ist es, wenn man das folgende schöne französische Rezept ausführt: Ein Huhn gevierteilt in der Pfanne zum Braten ansetzen, geschnitzelte Champignons hinzufügen, eine ganze Flasche Burgunder in die Pfanne gießen und verkochen lassen, bis eine schön gebundene Soße entstanden ist. Ist das Huhn fertig, trinkt man dazu den gleichen Burgunder. Zu Seezungenfilets, die in Weißwein gedämpft sind, kann man natürlich Weißwein trinken. Aber nicht den gleichen: es wäre ja auch schade, die Filets in teurem Wein zu dämpfen, und andererseits ist es unerläßlich, zu diesen Filets einen guten Wein zu trinken.

Daß man zum Fisch Weißwein trinkt, weiß jeder, auch daß der Fisch durstig macht. Daher: „Der Fisch muß schwimmen!“ Etwas pointierter sagen es die Franzosen: „Poisson sans boisson est poison!“ (Fisch ohne Getränk ist Gift.) Zur selben Regel, nach der zum Fisch Weißwein getrunken wird, gehört es, daß zum Braten Rotwein, zum gebratenen Geflügel ebenfalls Rotwein, zum gedämpften und gekochten Geflügel ein nicht zu leichter Weißwein getrunken wird. Wird zum gekochten Geflügel Reis mit Curry serviert, dann gehört ein schäumendes helles Bier dazu.

Beim Nachtisch wird immer der Weißwein regieren, obgleich süße Speisen auch den besten Wein zu unterdrücken pflegen, so daß viele Schlaue ihr Glas noch schnell leeren, ehe sie mit der Omelette beginnen. Neben dem Weißwein steht beim Nachtisch der Sekt, er kann sich gegen Süßigkeiten leichter durchsetzen.

Das sind einige Anregungen zu dem Problem, welche Weine man zum Essen trinkt. Der Wein spielt beim Essen noch eine andere Rolle, die auf seiner Verwendung beim Kochen selbst beruht, aber das ist ein weites Feld.

Dann aber gibt es in Deutschland noch ein Getränk, das man für sich allein trinkt und zu dem man nie etwas ißt. Das ist der Grog. Da heißt es: Rum muß, Zucker darf, Wasser kann sein.