TLI at am doch Stalin selber bei der Hand ge nommen, und hieß uns — unsere Köpfe stolz erheben. Und als wir Schutt wegräumten — und uns Pläne machten, den grünen Streifen — und die Häuserblocks erdachten, da warn wir Sieger — und die Stadt begann zu leben — Gradaus zu Staun führt der Weg Die ganz junge DEFA Schauspielerin Yjonne Richtspruch für das Richtfest eines Wohnhauses an der Weberwiese in Berlin Ost, gedichtet vom Fünf jahresplan Poeten Kuba, soll das- sein. Und weil es sich um ein Richtfest für das "Nationale Aufbauprogramni" handelt, muß es Yvonne Merhi gleich zweimal sagen: einmal im Defa Fihn "Roman einer Ehe" und ein zweites Mal einen Tag später, vor Pieck und U&richt, an der Stalinallee selbst. Die Maurer und Zurichter sollten staunen. Statt zum Richtschmaus wurden sie, nach vielen Reden, Ins "Babylon" geführt, wo sie als Schlußszene des neuen, Defa Films, das eben abgehaltene, vorplanmäßige Richtfest, freilich mit viel besserem Wetter uad viel mehr Friedenstauben über den Gerüsten, im Bilde serviert bekamen. Was allerdings als Apotheose den östlichen Aktivistenfilm krönte, die Rückkehr eines nach denn Westen gegangenen Schauspielers in den glücklichen Osten, das hatte der Film für sich allein. Aber daß das "Nationale Atrfbauprogramm" in Ostberlin ein gerader Weg zu Stalin ist, das war ja seit Anfang Januar an den riesigen Bildern zu merken, die vor die Trümmerlücken gespannt sind.

Am Sonntag, dem 20. Januar, ein Tag nach dem Richtfest und zwei Tage nach der Uraufführung des. Films, war "erster Aufbautag der Freundschaft". Das bedeutete, daß von acht Uhr morgens bis zwölf- Uhr mittags alle Bewohner des Ostsektors, die bisher noch nicht geschippt hatten, zu schippen hatten. Die Hausobleutse hatten bis Sonnabend nachmittag an die HäuserblockKomitees Stärkemeldungeh zu erstatten über die zu erwartende Beteiligung. Das ließ sich errechnen. Denn auf einer schwarzen Tafel hatte sich in jedem Haus jeder Bewohner mit weißer Kreide "selbst verpflichten" müssen.

Die Lautsprecher brüllten. Meistens sangen russische Chöre durch die raiuhe Luft zwischen Stalinallee und Leninallee. Damit aber die Schippenden es nicht vergaßen, wurden sie zwischendurch mit mahnender Stimme daran erinnert, daß Leoain "und Stalin auf sie blickten und jeder gewonnene Ziegelstein ein Sieg im Kampfe über den Imperialismus sei. Da sie nach den dithyrambischen Zeitungsberichten freiwillig, spontan, begeistert arbeiteten, hörten wenige von den Schippenden überhaupt auf die "Aufklärer", die aus der fahrbaren Bude des Berliner Rundfunks ihre stereotypen Texte leitartikeiten. Nur in einer Holzbaracke, dem "Aufklärungslokal", ist immer viel Andrang. Dort bullert nämlich ein Kanonenofen, und auf ein paar Sesseln kann man da ausruhen. Modelle sind aufgebaut. Und wer will, kann hinhören, wie die Aufklärer dort erzählen, daß jetzt nichts als Hochhäuser, Kulturbauten, Wohnungen und Kulturpaläste, von der Weberwiese angefangen, nach Osten und Westen entstehen würden.

"Freilich fehlt es noch an den Grundstoffen: an Baumaterial und an" Aribeitskräften. Und das eben, liebe Freunde, bergt ihr ja jetzt aus den Trümmern Nun wissen sie es. Jetzt müssen sie wieder herausgehen Denn andere wollen sich auch wärmen. Vielleicht, ist draußen gerade ein Wagen der Volkseigenen Kathreiner Werke angekommen. In der Zeitung hat nämlich gestanden, daß die Werke täglich tausend Liter warmen Malzkaffee in überplanmäßiger Arbeit für die Schipper erarbeiten wollen. Sie haben sich dazu selbst verpflichtet. Der Meisterbauer Schiickart aus Thüringen hat sich sogar verpflichtet, ein zwei Zentner schweres Schwein, außerhalb seiner Ablieferungspflicht, für die Enttrümmerer zu mästen. Und am Sonabend war, gerade als ein Dutzend Bildreporter und die Defa Wochenschau müßig zwischen dem Trümmerschutt spazierengingen, ein Mann mit einem kleinen Köfferchen aus Bad Schandau gekommen, der nichts weniger als zehn Pfund Speck, wiederum als Selbstverpflichtung, unter die Trümrnerleute verteilte. Die Selbstverpflichtungen sind Stichwort für die ganze Aktion. Mit ihm kommt man um alle anderen Vokabeln wie Zwang, Ausbeutung und dergleichen herum. Man muß sich nämlich zu allem selbst verpflichten: Die volkseigenen Arbeiter der Subla Betriebe, außerhalb der planmäßigen Arbeitszeit 3000 Schippen herzustellen, die volkseigenen Arbeiter einer Riesaer Fabrik, außerhalb der normalen Arbeitszeit einen Löffelbagger zu fabrizieren, die wenigen privaten Lastwagenbesitzer, ihre Wagen abends zur Verfügung zu stellen, Berliner, in der Woche mindestens zehn Stunden zusätzlich im Schutt zu wühlen und die anderen Bewohner der Sowjetzone sämtliche drei Prozent ihres Einkommens für das "National Aufbauprograstnm" abzugeben. , Zunächst war in die ganze Sowjetzone hineingerufen worden, sie sollten nach Ostberlin kommen und buddeln. Das war voreilig, denn inzwischen sind die Nichtberliner nicht raetir in Berlin erwünscht. Die ersten, die kamen, sahen sich nämlich vid m 7estiberiin um. Deshalb werden jetzt die Selbswerpffichtwigen aufgeteilt. Das "Nationale Aufbaukomitee antwortete Herrn A. S aus MühJberg an der Elbe, der gefragt hatte: "Sollen wir zum Aufbauprogramm naA Berlin kommen?" so: "Die wirksamste Form, am Neuaufbau Berlins mitzuWfen, besteht für die Bewohner der Deutschen Demokratischen RepuiÄ darin, den Voiikswirtscteftsplan überssuerfüöen. Die Beteiligung von Arbeitskräften ist vorerst nicht notwendig. Auch von dem Angebot vieler Werktätiger, die ihren Urlaub in Berlin verbringen, wollen, kann das Komitee keinen Gebrauch machen. Das Nationale Awfcaiukomitee nimmt aber gern jede Art von Materialien und industriellen Erzeugnissen an, die für den Aufbau nützlich sind " Doch das "Wichtigste für die Bewohner der Ostzone ist die Lohn- sund Gehaltsabgabe. Wie sie das tun können und sollen, das wird ihnen täglich detailliert mit Merkblättern, mit Plakatanschlag, mit genauen Anweisungen in EinwobnerversaaMnliungen, in Betriebsversammlungen gesagt: Einzahlungen von drei Prozent des Bruttoeinkommens nehmen alle ßetriebskomitees sowie alle Kreditinstitute, Sparkassen und Postämter entgegen. Der FDGB, die tBetriebskomitees und alles, was Organisation heißt, ist in der Sowjetzone unterwegs, n die drei Prozent Gebaltsverkürzungen als freiwillige Spende zu kassieren "Die Quitcungskarte, aarf der die monatlichen Einzahlungen vermerkt werden, trägt den Charakter eines nationalen Dokumentes" wird den Lohnempfängern versichert. Und dann hören sie am Richtfesttage des ersten Wohnhauses an der Weberwiese, daß die drei Bauarbeiter Hertha Ebel, WiMi Bertrain and Paul Nagel die ersten Anrechtscheine auf die ersten drei Wohnungen im Hochhaus von Friedrich Bbert überreicht bekommen. Drei von 44: soviel Wohnungen soll nämlich dieser erste Wohnbau. Ostberlins nach dem Kriege haben. Die übrigen dreißig Wohnungen sind für die Funktionäre und Aktivisten vorgemerkt , Im übrigen sieht es freilich noch arg aus in Ostberlin. Von fünfundvierzig Millionen Kubikzwanzig Millionen, schon weggeräumt. In Ostberlin aber sind von den dreißig Millionen der Oststadt erst 7 5 Millionen abgebaut. Aber nun wird die jeweilige Tagesleistung registriert: "Am 13. Januar haben 3717 (Berliner abends von fünf bis acht Uhr im Schanwerferlicht 134 190 ganze Ziegel gestapelt und 93 Kubikmeter halbe und dreiviertel Ziegel, 2680 Kilogramm Nutzstahl und 4725 Kilogramm Schrott geborgen. Abtransportiert wurden 148 500 ganze Ziegel, 1635 Kubikmeter Schutt und2430 Kilogramm Schrott " Täglich gehen diese Gefechtsmeldungen als Schlagzeilen durch die "Tägliche Rundschau. Und auf den hinteren Seiten wird dann über den Mangel an Geräten, an Transportmitteln, an mangelnder Organisation und am Durcheinander auf den Enttrümmerungsstellen geklagt. Der Berliner Rundfunk bekommt die Anweisung, von den Schuttplätzen aus für Ordnung z sorgen, die Säumigen an ihre SelbstverpflichöMigstermin zu mahnen, die Nachbarn für das Ausbleiben ihrer Nachbarn verantwortlich zu machen.

Unterdessen aber schreiben die arbeitslosen Westberliner (und westdeutschen Architekten und Bauscudenten, wieviel schöner es doch im Ostsektor Berlins zugehe. Oer Ingenieur Student Ruß aus Berlin Neukölln izum Beispiel war, wie das "Neue Deutschland" ausführlich darlegt, bis vor kurzem verzweifelt Mond ohne Standpunkt "Der Besuch an den Baustellen der Stalinallee" war aber für den Westberliner Studenten Ruß ein wesentliches Erlebnis, um endlich zu wissen, wohin er als Kämpfer für eine friedliche Zukunft gehört. Die Ostberliner lächeln über solche Zuschriften, denn sie müssen ja schippen. Sie interessieren sich höchstens für den Aufwand an Projektion und Planskizzen, der über architektonische Zukunftsmusik in ihren Zeitungen nicht mehr abreißt. Marmorsäulen sollen unten am Eingang des ersten Parade Wohnhochhauses an der Weberwiese stehen. Vergnügt aber sind sie über die Karikatur von Kossatz, die einer von ihnen in einer Westberliner Zeitung gesehen hat. Sie zeigt einen in Moskauer Prunkbauten herumirrenden Berliner in der Gegend der JJtalinallee, der ängstlich fragt: "Wo komme ich denn hier zum Kreml?" Die Stalinbilder sind schon da. Auf dein Reißbrett sieht alles nach Moskau aus. In den Zeitungen aber heißt es: Nationales Aufbauprograram. Zu erledigen ist es nach Feierabend. Material ist nicht vorhanden. Gehalt wird dafür abgezogen "Es ist ein grader Weg zu Stalin", so hat es Kuba, der Fütifjahresplan Poet gedichtet.