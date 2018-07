Inhalt Seite 1 — Grüne Woche in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jede Ausstellung in Westberlin wird für die Ostzonenmachthaber zum Ärgernis – vor allem aber die Grüne Woche. Zieht sie doch gerade diejenigen herbei, die der SED am meisten Sorge machen: die Landbevölkerung – jene feste Phalanx oppositioneller Abwehr, die aus ihrer Gesinnung keinen Hehl macht und die zuweilen sogar die SED-Redner in ihren Bauernversammlungen niederbrüllt. Allein am ersten Sonntag kamen 35 000 Ostzonenbesucher.

Die Kommunisten versuchten, gegen die so verhaßte Grüne Woche allerlei Störaktionen durchzuführen. Gefälschte Eintrittskarten wurden verschickt. Telefonisch wurden Westberliner Firmen im Namen der Ausstellungsleitung fingierte Aufträge erteilt. Die arme Ausstellungsleitung war dann höchst verblüfft, als ein Lastwagen mit Flieder für über tausend Mark vorfuhr und nie bestellte Lebensmittel aller Art geliefert wurden. Auch auf der Ausstellung selbst wurden Propagandaversuche aller Art unternommen mit kleinen Zetteln, die gegen den Schuman-Plan angingen.

Das besondere Interesse des Ostens konzentrierte sich auf die westliche Landmaschinenindustrie, die zum ersten Male nach dem Krieg hier ausstellte. Kein Wunder, denn die Bauern der Ostzone sehen ja von der ohnehin spärlichen östlichen Landmaschinenproduktion so gut wie nichts, weil sie stets direkt den Maschinen-Ausleihstationen zugeht. Zu ihrem nicht geringen Erstaunen bemerkten die Bauern allerdings drei sowjetische Offiziere der Kontrollkommission, die sehr gründlich die Landmaschinen besichtigten und sich sämtliche Prospekte geben ließen. – Mögen die Bauern im Westen auch manche drückende Sorgen haben, im Gespräch mit ihren östlichen Kollegen hier auf der Grünen Woche stellen sie sehr rasch fest, wie geringfügig ihre Sorgen sind im Vergleich zu den Schrecken der Kolchose und der Mühsal eines Wirtschaftens mit völlig unzulänglichen Betriebsmitteln.

Besonderes Interesse erregt natürlich der „moderne Bauernhof“, auf dem jeder unnötige Weg und jede unnötige Arbeit ausgeschaltet werden. Auch hauswirtschaftliche Geräte – elektrischer Herd, Eisschrank und Kartoffelschälmaschine – werden von den sehnsüchtigen Augen der Ost-Bäuerinnen bestaunt. Die Ausstellungsleitung hat überhaupt dafür gesorgt, daß jeder Besucher auf seine Kosten kommt, der Städter, der Bauer, der wissenschaftliche Fachmann und auch der Kleingärtner. Prämiierte Exemplare: Mastrinder, Eber und Prachtsäue und daneben die Produkte volkstümlicher Züchterarbeit: Kaninchen und Geflügel. Plötzlich stößt man etwas verdutzt auf Familien von Giftschlangen, auf einen 27pfündigen Karpfen, der in der Unterhavel gefangen wurde, auf Hummern, Silber- und Blaufüchse, Nerze und Nutria. Dicht umlagert sind die Werbestände des Weinbaues.

Betroffen sieht man, was das Dahlemer Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre zusammengetragen hat, nämlich: was der Mensch zusammenfrißt. Das Institut formuliert dies natürlich anders, hier heißt es: ,,Die Bedeutung der Landwirtschaft für unser Leben“. Die Bevölkerung Westdeutschlands und Westberlins verzehrte im Jahr 5,9 Millionen Tonnen Brotgetreide, eine Käsesäule so hoch wie der Funkturm auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern, zehn Millionen Tonnen Kartoffeln, 7 Milliarden Eier, die hintereinandergereiht bis zum Mond hinaufreichen würden, 1,5 Millionen Tonnen Fleisch, 1,5 Millionen Tonnen Zucker und 1,4 Millionen Tonnen Fett. Der größte Teil davon wurde in Deutschland erzeugt.

Innerhalb dieser großartigen Leistungsschau des Westens entzückt die Besucher die vielseitige Schau der Gartenbaubetriebe, die mit der großen Blumenhalle ein farbenprächtiges Bild von außergewöhnlicher Schönheit geschaffen hat. Hier stellt auch die Dahlemer Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau einige Hydro-Kulturanlagen aus, bei denen auf Erde verzichtet wird und ausschließlich Nährsalze verwendet werden. So wird es möglich, jährlich etwa drei- bis fünfmal Frucht bei Nutzpflanzen zu erzielen.