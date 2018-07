Die Universität allein genügt nicht mehr

Von Georg Anschütz

Wie jede Institution, zeigen auch Universitäten ein Stadium der Jugendlichkeit, der Reife und des Alterns. Sollten wir in unserem Wissenschaftsbetrieb nicht in manchem an die Schwelle des letzten Stadiums gelangt sein? Eine fest verwurzelte Hierarchie im Aufbau des „Lehrkörpers“ und der Verwaltung, das Vorhandensein fester Schulen mit manchmal dogmatischen Neigungen, die Gebundenheit eines Faches an einen nicht immer auf der Höhe unserer Tage stehenden, offiziell sanktionierten und allmächtigen Fachvertreter, ein nicht überall den tatsächlichen Fähigkeiten angemessenes Prüfungswesen drängen die Frage auf: Hat die deutsche Wissenschaft in der Welt ihren guten Namen wegen der vorzüglichen Hochschulen? Oder sind die Hochschulen nur deshalb so vorzüglich, weil sie vom Geist des Volkes und nur von ihm leben?

Kein Nachdenklicher zweifelt daran, daß es heute nicht allein um Amtsverdrängte, um Wiedereinsetzungen und um Wiedergutmachung von offensichtlichen Schäden gehen darf. Wir haben allen Anlaß, endlich einmal das Problem in der Wurzel zu fassen. Das unübersehbare Heer guter und bester Könner, denen die „Laufbahn“ aus irgendwelchen nebensächlichen und äußeren Gründen nicht glückte, und die nun in einem vielleicht ungeliebten Beruf ihr Dasein vergeuden, bedeutet für uns ein brachliegendes Gut. Sie in eine feste, schon bestehende Organisation gewaltsam einzugliedern, sie Prüfungen und Paragraphen zu unterwerfen, müßte zum Mißerfolg führen.

Selbstverständlich bedeutet dieser Gedanke keinerlei Absage an wissenschaftlicher Gründlichkeit. Die Methoden, die in langen Epochen vom abendländischen Geist erarbeitet wurden und sich bewährt haben, müssen erhalten bleiben. Dazu gehört auch die Beherrschung der internationalen Literatur und nötigenfalls eine gründliche Einarbeitung in einzelne Fachgebiete. Aber erfahrungsgemäß besitzt der unvorgebildete Denker neben gewissen Mängeln im überkommenen akademischen Sinne oft eine Unbeschwertheit und Ursprünglichkeit, die ihn Wege zu neuen Lösungen leichter finden lassen. Hier liegt ein Tatbestand vor, den wir alle kennen. Ein handwerklicher oder geistiger Facharbeiter findet die Lösung für eine Frage nicht. Ein Laie kommt zufällig dazu und trifft instinktiv sofort das Richtige.

Während es in anderen Ländern schon lange freie wissenschaftliche Vereinigungen gibt, in denen vorgebildete Akademiker mit Laien aus dem Volke zusammenarbeiten, haben wir Entsprechendes in Deutschland nur in geringen Anfängen. Man sollte hier nicht auf Hilfe von oben oder von gütigen Spendern warten, sondern spontan beginnen. Es gibt genügend Gebiete, auf denen sich eine Arbeit mit etwas Erfindungsgeist und nur geringen Mitteln durchführen läßt. Viele wirklich große Ideen sind überdies nicht aus dem vollen Säckel entsprungen, sondern aus ärmlichsten Lebensumständen. Innere Ergriffenheit und Begeisterung für eine Sache war noch immer der beste Hebel. Aber daneben sollten doch Staat und Private helfend eingreifen, um die freie Arbeit zu fördern. Man könnte im kleinen beginnen und zur Gründung freier wissenschaftlicher Zirkel, Vereine und Gesellschaften aufrufen, die sich jeweils mit einem Gebiet befassen. Darüber hinaus könnte eine allgemeine freie deutsche Akademie begründet. werden, die als Dachorganisation wirkt und alle jene Zellen zusammenfaßt. Als Grundstock ständen die zahlreichen amtsverdrängten Hochschullehrer zur Verfügung. Durch sie wäre automatisch die Gewähr eines sachgemäßen Anschlusses an die überkommene Forschung gegeben. Es wäre nicht das erstemal, daß ein Land aus seiner Not heraus etwas Neues und Einmaliges in der Welt schafft.

Abgesehen von allen Arbeitserfolgen, die bei diesem Unternehmen nicht ausbleiben werden, ist mit einem Ergebnis bestimmt zu rechnen: Nicht nur die durch ein hartes Schicksal aus ihrem Lebensberuf Verdrängten, sondern auch viele von denen, die durch die Ungunst der Verhältnisse ihre geistige Mission nicht erfüllt sehen, würden aus ihrer Vereinsamung und Verbitterung befreit und in neuer produktiver Leistung zu wertvollen Mitgliedern der Gemeinschaft werden. Wer von ihnen bis heute alles Harte überstanden hat, das man ihnen antat, der hat damit den Nachweis für eine unverwüstliche Lebensenergie erbracht. Er wird diese auch weiterhin mit demselben Idealismus bewahren und ganz der Sache dienen, der er von jeher sein Leben verschrieben hat. Den Hauptnutzen davon aber hat am Ende nicht, sosehr der einzelne, als die Gemeinschaft.