Rund 485 000 t Fische landeten 1951 die westdeutschen Fischdampfer von ihren Fangreisen an. Das ist. das Rekordergebnis der Nachkriegszeit; selbst optimistische Vorschätzungen hatten nur von 430 000 t gesprochen. Redinet man diesen Fischdampfer-Fängen noch die Ergebnisse der Loggerflotte mit etwa 50 000 und die der Kutterflotte mit rund 110 000 t hinzu, ergeben sich Gesamtfänge von 645 000 t, gegen 1950 von 525 476 t, 1949 von 471 378 t und 1936 von 686 525 t. Die günstige Aufwärtsentwicklung der westdeutschen Anlandungen ist – neben dem ungewöhnlich guten Heringsfangjahr und allgemein günstigen Fangvoraussetzungen – vor allem der Modernisierung der deutschen Fischereiflotte zu danken. Sie besteht jetzt wieder aus 234 Dampfern mit 98 962 BRT, liegt jedoch gegenüber dem Stand von 1939 noch um 139 Dampfer (24 370 BRT) zurück. Im Vorjahre konnten elf neue Einheiten und acht Ankäufe aus dem Ausland in Dienst gestellt werden, während 27 Fischdampfer-Veteranen abgewrackt wurden. Dementsprechend verbesserte sich 1951 das Durchschnittsalter unserer Fischdampfer dann auch von 13,7 auf 11,6 Jahre.

Leider wurden die Hoffnungen der Verbraucher auf eine spürbare Preissenkung bei Frischfischen enttäuscht. Daran haben selbst die hohen Anlandungen des Vorjahres nichts geändert, hatte man doch in der Zeit der Heringssaison – sie schloß ebenfalls mit einem noch nie dagewesenen Fangrekord ab – es versäumt, Heringsfang und Frischfischfang in eine vernunftvolle Relation zueinander zu bringen. Das Ergebnis war wieder ein Rekord: diesmal aber betraf er die Preise der Frischfische, die erstaunlich hoch kletterten. Das hat sich im Januar nicht geändert, wenn mit den schweren Stürmen auf den Fangplätzen auch andere Ursachen vorlagen. Um so unverständlicher aber ist es, daß unter diesen Umständen westdeutsche Fischdampfer ihre Fänge in englischen Häfen löschen. Daß die Preise in richtiger (oder sogar vorteilhafter) Relation zu denen anderer Nahrungsmittel liegen können, hat sich in der abgelaufenen Saison bei den Erzeugnissen der Fischindustrie überzeugend gezeigt. Die Preisentwicklung für Frischfische rief mit voller Berechtigung den Deutschen Gewerkschaftsbund auf den Plan, der sich gegen die starke Drosselung der Fischimporte wendet, zumal – nach Ansicht des DGB – eingeführte Fische preislich günstiger liegen als Fische aus Eigenfängen. Bonn sollte sich diesen Erwägungen nicht verschließen. Hier müßte ohne Zweifel endlich mit geeigneten Maßnahmen, die von der Fischwirtschaft selbst oft genug gewünscht und in Vorschlag gebracht worden sind, Ordnung geschaffen werden, um der westdeutschen Fischwirtschaft, die ihre wichtigen Absatzmärkte in Mittel- und Ostdeutschland verlor, weitere Schwierigkeiten zu ersparen. Die durchaus begrüßenswerten Aktionen, die die Deutsche Fisch Werbung e. V. jeweils startet – im Januar z. B. für den Salzhering – erreichen allein diesen Zweck nicht. Ein bescheidener Lichtblick ist die jetzt genehmigte Lieferung von Fischen und Fischwaren im Umfang von 7 Mill. DM Verrechnungseinheiten an die Sowjetzone im Austausch gegen Glaswaren. Damit werden aber die Stimmen noch nicht beruhigt, die argwöhnen, daß erst die fischereitreibenden Nachbarländer ihre Bestände an die Sowjetzone verkaufen durften, bevor der Interzonenhandel nun auch für die Wirtschaft der Bundesrepublik wieder eine Chance erhalten würde... ww.