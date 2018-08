Inhalt Seite 1 — Spiel mit dem Feuer in Nordafrika Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Bourdin

Die Woche brachte schlimme Nachrichten aus Nordafrika. Die gegen den Kolonialismus gerichtete Revolution dehnt sich vom Iran über Ägypten nach Tunesien und Marokko aus. Zwar verliert die Welle an Wucht, je weiter sie nach Westen verebbt, aber sie unterhöhlt bereits die internationale Stellung Frankreichs, die auf seinem Werk in Nordafrika beruht.

Gefährlich wird die anti-abendländische Bewegung, wenn sie mit der kommunistischen Weltverschwörung zusammentrifft. Im Fernen Osten ist das bereits geschehen. Mangelnde Einsicht der Kolonialländer und mangelnde Solidarität der westlichen Welt, besonders von Seiten Amerikas, drohen nun auch, ein gleiches Zusammengehen nationalistischer Revolten mit kommunistischer Expansion im Mittleren Osten und in Nordafrika zu fördern.

Die Menge, die unter Führung der Studenten durch die Straßen Kairos vor den Amtssitz des Premierministers Nahas Pascha zog, schrie: „Krieg, Krieg! Wir wollen Waffen von Rußland!“ Ein Abgeordneter der Wafd-Partei, Hafez Sheida, antwortete ihnen: „Wir werden die Russen um materielle Unterstützung bitten!“

Am Rande der UNO-Tagung in Paris haben sich die Kontakte der arabischen Diplomaten mit der sowjetischen Delegation vermehrt. Der Pariser Korrespondent der in Kairo erscheinenden Zeitung „Al Ahram“ hat sogar behauptet, Wyschinski habe vo^seiner Abreise vom ägyptischen Außenminister, Sala-ed-Din Pascha, ein Angebot von Baumwollieferungen gegen sowjetische Panzer und automatische Waffen erhalten.

Jedenfalls hat der russische Außenminister dem Pariser Korrespondenten der Zeitung „Al Misri“ in einem Interview erklärt, die Sowjetunion „wird versuchen, alle Völker des Mittleren Ostens, die Freiheit und Unabhängigkeit wollen, wirtschaftlich und politisch zu unterstützen“. Wenn es sich hier vorläufig auch nur um einen politischen Bluff, sowohl von der ägyptischen als auch von der sowjetischen Seite, handelt, so ist die Drohung doch nicht zu überhören. Dies ist jedoch ein Spiel mit dem Feuer. Das zeigte sich bei dem Aufruhr in Kairo, der König Faruk veranlaßte, das Kabinett Nahas Pascha zu entlassen, weil es die Ordnung nicht aufrechterhalten konnte.

Während die Unruhen in Ägypten schon fast die Form eines offenen Krieges angenommen haben, besteht in Tunesien Aussicht, die Verhandlungen mit dem Bey über eine größere innere Autonomie wiederaufzunehmen. Sicher ist, daß der Regierungswechsel die Lage entspannt hat. Das Kabinett Pleven unterlag dem Einfluß der französischen Kolonisten in Tunesien, die für ihren Besitz und ihre Vorrechte bangen und daher eine Politik der festen Hand fordern, wie sie von den Gaullisten und Konservativen in „der Pariser Nationalversammlung vertreten wird.