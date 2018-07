Goyas Radierfolgen in der Hamburger Kunsthalle

Von Werner Haftmann

Hundertundfünfzig Jahre lang blieb Goya gegenwärtig. Als der Achtundsiebzigjährige, halb auf der Flucht und stocktaub, 1824 in den Pariser „Salon“ schlurfte, hing dort Delacroix’s „Gemetzel auf Chaos“. In Delacroix hätte Goya den ersten grüßen können, der seine seltsame, in das kostbarste Gewirk aus Hell und Dunkel gekleidete Botschaft aufnahm. Dann kamen Daumier, Guys, Manet. Baudelaire sann über der Radierfolge der „Disparates“ immer wieder dieser unheimlichen „Wahrscheinlichkeit des Ungeheuerlichen“ nach. Tief noch wirkt dieser spanische Wundermann in unser Jahrhundert hinein. Er steckt in der Bildphantasie Picassos; Nolde, aber auch Klee fanden eingestandenermaßen ihren Auftrag auch durch ihn; die Surrealisten endlich entdeckten, daß sein Wirklichkeitsverhältnis genau das unsere ist. Und wirklich, – schreitet man heute nach allem Durchlebten Goyas Radierfolgen ab, die die Hamburger Kunsthalle durch die Großherzigkeit des Goyasammlers Andrès Laszlos für eine Weile ganz ausbreiten kann, so trifft der Blick die wahre Wirklichkeit auch unserer Existenz.

Es war die nackte, durch Idealisches und Stil nicht applanierte Wirklichkeit, an die Goya als erster geriet. Er konnte das nur, indem er den Gegensatz, von Ich und Wirklichkeit in seiner schärfsten. Spannung für seine Person verbindlich machte. Von diesem isolierten Punkte sah er Welt, als Fremdes, Furchtbares, Untröstliches, das sich nicht mehr durch die alten Sicherungsabkommen aus Metaphysischem, Idealischem und Stil heilen ließ. In diesem Sinne ist er ein naßloser Zerstörer, ein Stilverderber, ein Friedensbrecher, einer, der den archimedischen Punkt kannte, an dem sich das fragile Geistgebäude das die Renaissance errichtete, aus den Angeln heben ließ. Goya ist der erste große Romantiker, und er forciert noch die Katastrophenkonstellation des ‚Großen Ich‘. Ohne sie zu kennen, hat er die Ideen von Novalis, Schleiermacher, Fichte im Blut, aber als „Dynamiter“, ohne das Zimperliche und Lyrische, das die deutschen romantischen Maler daraus abhoben. Dieser Spanier mildert nie durch Lyrismus. Das ist ein unheimlicher Vorgang, der auch ins Unheimliche führt. Denn in jener Zwischenzone zwischen dem kaltblickenden Ich und jenem Draußen, das nach Bewältigung verlangt, liegt das Sicherungslose, was aus dem Sichtbaren wie Nebel aufsteigt und Verwandlungen anbietet, die die träumende Vernunft dann materialisiert als Traum, Vision und bildnerische Figur. Mit unerhörter Prägnanz hat Goya selbst seine Visionen „Träume der Vernunft“ genannt.

Es beginnt mit den „Caprichos“. 1792 setzt er an, sechsundvierzig Jahre alt, krank, alleingelassen, halbkrank schon; 1799 sind die achtzig Platten fertig. An den Gerüchten, daß er die Perversionen der Königin und ihres allmächtiger Geliebten Godoy, auch die Herzogin von Alba verschlüsselt karikiert hätte, ist nur soviel wahr, daß Goya ohne den Blick auf die gelebte Wirklichkeit nicht auskam, weil sie die Grundbedingung seines Wachtraums war. Er aber meinte weiteres: – das „Idioma universal“, in dem sich Welt ausdrückt, dies Pandämonium aus Laster, Bosheit, tödlicher Paradoxie. Wirklichkeit versammelt in Figur! Äußerlich zielt die Sache auf Moral. Man könnte an Hogarths bissige Sittenschilderungen denken, die Goya kannte. Da hätte man den Zeitbezug. Der Titel ‚Caprichos‘ wieder weist auf Tiepolo, der zusammen mit A. R. Mengs Lehrer an der Kgl. Akademie in Madrid war, als der halbwüchsige Goya durch Madrids Gassen strich, das Messer im Hosensack. In der Tat findet sich manches aus Tiepolos letzter ästhetischer Überhöhung des Rokoko noch in diesen Blättern Goyas. Aber dahinter stehe das „Große Reale“, Wirklichkeit als Dämon, der jene Trostreste aus idealem Überbau und Stil herausätzt.

Der Vorgang vollendet sich in den 80 Blättern der „Desastres de la guerra“, die Goya um und nach 1810 radierte. Unter Murat war das napoleonische Heer ins Land gerückt und dagegen stand das Volk auf, die „guerillas“. Da hob das ‚Große Reale‘ die Maske: – am 2. Mai 1808 wurden in Madrid 1800 Spanier erschlagen, 200 füsiliert, nahe der Ecke, an der Goya wohnte. In Saragossa, seiner Heimatstadt, kamen 54 000 Menschen in zwei Monaten um. Dann kam der Hunger: – „Zweimal täglich kamen die Karren der Pfarrbezirke, um die Leichen von den Straßen zu schaffen. 20 000 starben. Dann kamen die Politiker und Dunkelmänner und setzten die Inquisition – christliche Gestapo – wieder ein. In Verfolg dieses Wirklichen verwandelte sich der Mensch in einen Wolf: – Bäume schmückt man mit Gehenkten, Erschießen vertreibt die Zeit, wie auch die Sache mit den Frauen. „Was kann man noch mehr anstellen?“ – Ja, so sind die Titel: – „Bitter, dem beiwohnen zu müssen“, „Man kann nicht erfahren, weswegen“, „Dazu seid ihr geboren“. Das ist gar kein Zynismus, das stellt nur fest, hält sich am Rand, wie die Wirklichkeit, die unter den heroischen Verwölkerungsbegriffen auch nur am Rand sichtbar wird. Das ist die „kleine Welt“ des Krieges, die hinterlassenen Stilleben. An ihnen frißt sich der Blick Goyas fest und zeigt am Wirklichen das Ungeheuerliche. Allein daraus kommt die Wucht und Männlichkeit der großen Klage, weil das Auge, das da zusieht, keine Tränen hat. Goya sieht, als seien ihm die Lider abgeschnitten. Ich und Welt im nackten Gegenüber, ohne Filter aus Ideal und Stil; dazwischen der Traum und das Nichts. „Nada“ = Nichts meldet auf einer der Radierungen ein Toter vom Jenseits.

Ah, diese Trauer in der „Tauromachie“ Sie erdachte sich der taube Goya in seinem Landhaus, der „Quinta del Sordo“, in den langen Jahren bis 1815, das höchste seiner bildnerischen Wunder. Geschichte des Stierkampfes und Stierkämpfe, Menschenklumpen und dazwischen der Stier. Auf einem dieser Blätter steht der Stier auf der Tribüne inmitten entsetzter Menschen, einen auf den Hörnern, feierlich, ohne Regung, ein Kultbild. Wie auf Picassos „Guernica“. Immer schimmern ihm durch das Wirkliche die alten mythischen Bilder hervor.

Dunkle Jahre kamen. Die Restauration hängte diesmal im Namen Christi. Goya hielt sich im Dunklen, Nicht-Sehen und Nicht-Hören. Daraus steigen die letzten Träume, die Rätselgesichter der Wirklichkeit. Das Heillose eingesehen, das Hoffnungslose durchlitten, nun daraus Bilder machen, die dann keiner lesen kann, weil zu selten einer so nah an Wirklichkeit gerät. So zeichnet sich Goya die Folge der „Disparates“ – das Absurde! Träume der Vernunft, die nur geträumt werden können, wo der Mensch sich seiner selbst und seiner Wirklichkeit voraussetzungslos bewußt wird. Andere nennen’s das Unmenschliche.