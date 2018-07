T udwJg Volkholz, seines Zeichens Revierförster und Freund des Bayernpartei Vorsitzenden Baumgartner, Abgeordneter des Bundestages und des bayrischen Landtages sitzt in Österreich und wartet der Dinge, die da kommen sollen. Seine Abgeordneten Immunität ist aufgehoben. In Deutschland wurde eine Haftbefehl gegen ihn erlassen, wegen Meineids Nötigung und Verleundung, Steuerhinterziehung, Unterschlagung und Kuppelei. Dennoch blieb ein Auslieferungsantrag bisher ohne Erfolg. Dennoch wurde er nach einer zeitweiligen Verhaftung in Österreich wieder auf freien Fuß gesetzt. Warum? In M ünchen hört man, daß die österreichischen Behörden Herrn Volkholz auf Verlangen der französischen Sn ete — Tirol ist französisches Besatzimgsgebiet — freilassen und es ihm auch noch ermöglichen müßten, seine Familie nachkommen zu lassen. Welches Interesse hat die Suretc an Herrn Volkholz? Liegt hier ein zweiter Fall Kcmritz vor? i

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.