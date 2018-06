Das Wort „Akademie“, ursprünglich der Name für Platons Athener Hochschule – der umfassenden und dem unmittelbaren Nutzen abgewandten, der strengsten, die es je gab – ist in neueren Jahrhunderten immer dort als Titel verwendet worden, wo man (in Florenz, in Paris, in London, in Berlin) ein Dach über die Einzelkammern der Wissenschaften wölben wollte.