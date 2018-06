Der Bayerische Rundfunk hat in seiner Kampagne gegen jene Mitglieder des heutigen Auswärtigen Amtes, die auch zu Hitlers Zeiten in diplomatischen Ämtern waren, sich unter anderem kritisch mit der „Behauptung“ beschäftigt, es habe in damaligen Auswärtigen Amt eine geheime Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime gegeben.