Die Browns haben ein kleines Haus in einem Vorort Londons und einen Fernsehapparat. Auf ihrem Dach haben sie stolz die Antenne in Form eines H gehißt, das ihnen zusätzliches Ansehen verleiht. Die Greens dagegen, ihre Nachbarn, haben keinen Fernsehapparat. Ihre Tochter. Peggy ist hinsichtlich dieser Inferiorität besonders empfindlich. Eines Tages schenken ihr ihre Eltern ein Piano. Peggy ist begeistert, dann aber wendet sie sich an ihre Mutter und fragt:

„Können wir nicht etwas aufs Dach tun, damit die Browns merken, daß wir jetzt ein Klavier haben.

Ein Handelsvertreter, der auf den Shetlandinseln durch ein Unwetter festgehalten ist, telegrafiert seiner schottischen Firma:

„Durch Gewitter blockiert stop erwarte Instruktionen.“

„Sind seit gestern beurlaubt“, lautete die telegrafische Antwort der Firma.

Zwei Golfspieler sehen plötzlich, wie eine nackte Frau über den Golfplatz läuft. Verärgert protestieren sie beim Klubsekretär, der sich in Entschuldigungen überstürzt und erklärt, daß diese Frau schon wiederholt aus dem benachbarten Irrenhaus entwichen sei. Die Golfspieler akzeptieren diese Erklärung, dann sagt einer von ihnen:

„Etwas anderes hat mich überrascht, ein Mann lief hinter dieser nackten Frau her.“