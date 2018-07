Ein Dresdener Facharbeiter wurde von einer kanadischen Einwanderungskommission nach Westberlin bestellt und dort eingehend gemustert. Er gab unter anderem an, daß er seit kurzem „Aktivist“ sei, also mehr arbeite als die Norm vorschreibe, um zusätzlich Geld für die Auswanderung zu verdienen. Die Auswanderungskommission war’s zufrieden. Eines Tages rief man ihn samt seiner Familie ab und beförderte alle von Westberlin aus auf dem Luftwege nach Karlsruhe zu einer ärztlichen Kontrolluntersuchung. Ehe diese noch vollzogen war, bekam er eine neue Order zum kanadischen Konsulat nach Hannover. Dort teilte man ihm mit, daß die Einwanderungsbehörde in Kanada sein Einreisevisum nicht bewilligt habe, denn – er sei Aktivist gewesen und das vertrage sich nicht mit den Einwanderungsbestimmungen ... So endete denn der Weg in die Freiheit in einem westdeutschen Flüchtlingslager. Welch glänzender Propagandabeweis für den Westen! Denazifizierung, Reeducation und Nürnberger Urteilssprüche haben mehr Unheil als Ordnung gestiftet. Wir alle haben daraus gelernt, daß man mit Kategorien nicht weit kommt. Die Kanadier sollten sich darum fragen, ob ein Aktivist, ein tüchtiger Arbeiter für ihr Land wirklich nur ein Schandfleck ist. D B