Von Christian E. Lewalter

Am Ende des ersten Weltkrieges hat HermannHesse eine Fabel geschrieben, von der man, trüge sie nicht die Jahreszahl 1918, vermuten könnte, sie sei erst am Ende des zweiten Weltkrieges entstanden. So sehr entspricht sie der uns allen seitdem geläufigen Krisensituation, wenn sie erzählt, wie nach dem letzten großen Krieg Gott die große Flut schickt und wie Noah abermals in seiner Arche von allen Lebewesen ein Paar rettet. Da sind außer den Tieren auch Indianer, Neger, Eskimo, Hindu, Chinese und Japaner, jeder mit seinem Weibe, vertreten. Nurder Europäer ist unbeweibt. Einsam sieht er einem Spiel, in dem die anderen Insassen der Arche ihre Kunstfertigkeiten vorführen, mit hochmütigem Spott zu. „Meine Gabe ist von höherer Art“, sagt er, „meine Gabe ist der Intellekt.“ Er ganz allein könne die „großen Aufgaben lösen, auf denen das Glück der Menschheit beruht“. Da er aber nichts vorweisen kann, was die anderen überzeugt, halten ihn einige für einen Narren, einige für einen Schädling, und Noah kann ihren Unwillen nur besänftigen, indem er sie tröstet, daß der Europäer unbeweibt auf die neue Erde kommen wird und also nicht zu befürchten ist, daß er sich fortpflanzt, „es sei denn, er tauche wieder in dem Strom der vielfarbigen Menschheit unter“.

Nichts Unzeitgemäßeres war 1918 zu denken als diese böse Skepsis am Triumph des Intellekts. Zwar wurde es eben damals gebräuchlich, mit Spengler auf den „Untergang des Abendlandes“ zu warten. Aber zugleich sah man doch die abendländische Zivilisation als so überlegen und repräsentativ an, daß man, mit Spengler, die außereuropäischen Kulturen als unerheblich aus allen Zukunftsprognosen ausschaltete. Wie hätte da Hesses Warnung und sein Gleichnis, das die Intaktheit dieser Kulturen der Zerfahrenheit der abendländischen gegenüberstellte, auf fruchtbaren Boden fallen sollen?

Der Widerstand gegen den naiven und katastrophalen Hochmut des „weißen Mannes“ entsprang nicht einem Augenblickseinfall Hermann Hesses. Daß „die Europäer bald kein Recht auf den Osten mehr haben werden“, hatte er schon 1911 als Ergebnis seiner Indien-Reise vorausgesagt, als ihm vor Augen stand, wie der Orientale immer noch jeden Tag „das selbstvergessene Gefühl der Zugehörigkeit zu einer ideellen Gemeinschaft und des Kräfteschöpfens aus unversieglich magischer Quelle“ erlebt, wohingegen „wir Nordeuropäer in unserer intellektualistischen und individualistischen Kultur“ solches Gefühl allenfalls noch beim Anhören einer Badischen Musik empfinden dürfen.

Heute ist es bei uns gang und gäbe, den „Verlust der Mitte“ zu beschreiben, und solche Erkenntnisse werden als ungemein hellsichtig bestaunt. Hesse hätte diese Hellsicht schon vor vierzig Jahren. Kein Wunder, daß er sich, heute in die erregte Diskussion nicht einmischt. Um so weniger, als die Folgerungen, die er aus seiner frühen Erkenntnis gezogen hat, noch kaum zur Kenntnis genommen wurden.

Indien ist für Hesse von Kindheit an eine vertraute Welt gewesen. Seine Mutter war in Indien geboren, als Missionarstochter. Sein Großvater schrieb für die Basler Mission ein hindostanisches Wörterbuch. Es bedurfte keiner Bekehrung, ihm die Augen für die Werte der asiatischen Kulturen zu öffnen, und er mag die ekstatischen Bemühungen der deutschen Yoga-Enthusiasten von 1952 etwa mit dem Gefühl betrachten, das Josef Hofmiller hatte, als er 1919 angesichts so vieler eifriger Konvertiten bemerkte: „Was ist denn so viel dran, wenn man katholisch ist? Ich bin es schon seit 300 Jahren, aber ich mache gar kein Aufhebens davon.“

Darum hat Hesse auch mit Lächeln die Benennung „Buddhist“ abgewiesen, die man ihm nach dem Erscheinen der indischen Legende „Siddharta“ (1922) anheften wollte. „Ich bin dem Gemüt und Wesen nach Protestant“, entgegnete er; „denn das Wesen des Protestanten heißt ihn das Werden mehr bejahen als das Sein, und in diesem Sinne ist wohl auch Buddha ein Protestant gewesen.“ Im Gleichnis der Legende spiegelt sich das als Anrede des jungen Brahmanen Siddharta an Gotama-Buddha: „Vieles enthält die Lehre des erleuchteten Buddha, eines aber enthält sie nicht: das Geheimnis dessen, was der Erhabene selbst erlebt hat, er allein unter den Hunderttausenden.“