Von Waldemar Honer

In Berlin*fährt vom Görlitzer Bahnhof kein Zug mehr ab. Aber im Hauptbahnhof zu Görlitz kommen noch einige Züge an. Während die von Norden herangekeuchte Lokomotive sich verschnauft und die wenigen Reisenden sich durch die Sperre drängen, hat man Gelegenheit, den – dürftigen, mit Kopierstift ausgeschriebenen Zettel zu studieren, der „Fahrplan“ heißt. Er zeigt keinen einzigen D-Zug mehr an, nur fünf Eilzüge, die nach Berlin und nach Sachsen fahren, und dann noch ein paar Personenzüge für noch kürzere Strecken.

Einst war Görlitz das Tor zu Schlesiens Bergen, zum Stromland der Oder. Von Görlitz aus ging es zu den Kurorten des Glatzer Berglandes, zum Waldenburger Kohlenrevier. Heute ist Görlitz ein Endpunkt. Hier hören die Eisenbahnen, die Landstraßen auf. Die Brücken über die Neiße sind entweder zerstört oder gesperrt. An dem Fluß, der die Stadt teilt, stehen sowjetische und, auf dem jenseitigen Ufer, auch polnische Posten. Görlitz ist Stadt an einer Grenze geworden, die kein Paß, kein Stempel zu überschreiten erlaubt.

Vom Bahnhofsvorplatz, dessen Gesicht bestimmt wird durch übergroße Bilder von Stalin und Pieck und von Parolen, wie sie in allen Städten der Ostzone die Mauern überschwemmen, fahren die Straßenbahnen die Altstadt hinunter und hinaus zur Gegend des noch immer beliebten Ausflugszieles der Görlitzer: Hier, im Gebiet der

Landeskrone, kann der Besucher die schönsten Sommerwanderungen machen, doch wo er auch geht –: heute, am Werktag, wird er nur wenige Mitwanderer treffen. Ein eingesessener Funktionär erklärte es damit, daß Görlitz aus dem „unproduktiven Ruheplatz von Pensionären zu eher Stadt des produktiven Schaffens in volkseigenen Betrieben“ geworden sei.

Ich bin diesen Weg einst oft gegangen. Es war ein ruhevolles Wandern, und überall traf man damals beschauliche und frohe Menschen. Heute bin ich allein, und unwillkürlich wird mein Schritt hastig, da ich durch den leise rauschenden Bergwild eile, begierig, den Blick schweifen zu lassen über das weite Land bis hin zu den blauen schlesischen Bergen. Ich will noch einmal die ruhigedle Linie des Riesenkammes, überragt von dem spitzen Kegel der Schneekoppe, sehen. Dann, bei einer Biegung des Weges, dicht vorm Gipfel der Landeskrone, tritt das Bild der Schneekoppe leibhaftig aus der Vorstellung heraus: Da liegt wirklich die schlesische Bergwelt vor meinen Augen. Ein paar Schritte noch, und drunten im Tal taucht die Neiße auf, die sich durch Wiesen und Felder windet. An beiden Ufern stehen Pfähle, schwarzrot-gold auf dieser und rot-weiß auf der anderen Seite. Sie sprechen von der Wirklichkeit unserer Tage. Die gleiche Wirklichkeit empfängt den Wanderer auch in dem Berggasthof, das vor langen Jahren auf Landeskrone errichtet wurde. Die HO, die staatliche Verkaufsorganisation, hat sich hier eingenistet. Schon in der Diele fällt der Blick auf den modernen Hausaltar: vor einem Fahnentuch hängt ein Stalinbild, auf einem Tisch davor steht ein Blumenarrangement ...

Auch drunten in der Stadt, in Görlitz, sind alle größeren Hotels und Restaurants in den Händen der HO, ebenso die beiden Kaufhäuser; natürlich gehören der HO auch all jene Einzelhandelsgeschäfte, deren Besitzer in dem Ruf standen, keine Freunde der Kommunisten zu sein. In den Schaufenstern hängen über Oberhemden, Stümpfen und Nudeln all die bekannten Sprüche, mit denen überall zwischen Ostsee und Neiße die hohen Ziele der Regierung und die sowjetische Freundschaft gepriesen werden. Landweine aus Ungarn und Bulgarien (die Flasche zu acht und zehn Mark) werden den Käufern mit den Hinweis empfohlen, daß sie „Weine der Freundschaft“ seien. Eine alt-angesehene Gaststätte aber wurde zum „Haus der Kultur“ gemacht, bei dessen Eröffnung ein Festredner mit Befriedigung konstatierte, dieses Lokal, in dem früher „die Ausbeuter ihre Profite verpraßten“, sei nun eine Stätte zur „Eroberung der Wissenschaft“ geworden. Daneben ein Aushangkasten: Sportspiele „Motor Görlitz“ gegen „Aktivist Leubusch“. Denn natürlich gibt es auch die alten Sportvereine nicht mehr, sondern – nach sowjetischem Vorbild – nur Sportgemeinschaften der volkseigenen Betriebe. Und so rollt der Fußball zwischen „Stahl I“ und „Rotation“ ...