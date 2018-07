Inhalt Seite 1 — Bonn – Washington – Korea – Brioni Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Mehrheit des Bundestages hat es abgelehnt, die zweite und dritte Lesung der Gesetze über die deutsch-alliierten Verträge noch vor den Parlamentsferien durchzuführen. Mit der entscheidenden dritten Lesung wird daher frühestens im Oktober zu rechnen sein.

Auch der amerikanische Senat braucht für die Ratifizierung länger als man bisher dachte. Zwar hat der außenpolitische Ausschuß den Deutschlandvertrag mit dem Zusatz gebilligt, daß der Präsident der Vereinigten Staaten nicht die Vollmacht zur eigenmächtigen Entsendung weiterer Truppen ins Ausland erhält. Infolge dieses Zusatzes wird die Durchführung der militärischen Bestimmungen des Deutschlandvertrages vom Kongreß besonders behandelt werden müssen. Auch jede künftige Änderung des Vertrages muß der Senat gesondert ratifizieren.

Das Zusatzprotokoll zum Nordatlantikpakt, das den Schutz und die Verpflichtungen dieses Paktes auf die Bundesrepublik ausdehnt, wurde im Auswärtigen Ausschuß mit neun gegen eine Stimme gebilligt.

*

Die militärische Führung der Vereinigten Staaten in Korea hat die im Verteidigungsministerium in Washington gebilligte Auffassung, daß es eines starken militärischen Druckes bedürfe, um den Widerstand der roten Unterhändler gegen den Abschluß eines Waffenstillstandes zu brechen, in die Tat umgesetzt. Die amerikanische Luftwaffe unternahm schwere Angriffe auf die Großkraftwerke im nordkoreanischen Raum, die nicht nur Nordkorea, sondern auch Industrieanlagen in der Mandschurei bis nach Port Arthur und Mukden mit Strom versorgen.

Auf Grund der ersten Reaktionen in Pyong-Jang und Peiping scheint aber eher eine Versteifung der chinesischen und nordkoreanischen Haltung eingetreten zu sein. Trotzdem scheint es, daß der Angriff auf die Kraftwerke in Nordkorea. nur die erste Maßnahme verschärften militärischen Drucks von Seiten der Amerikaner sein wird. Allerdings würden weitere Angriffe nicht ohne vorherige Konsultierung der englischen Regierung erfolgen. Zu einer Offensive an der Landfront in Korea dürfte es kaum kommen, da sich die Auffassung durchgesetzt hat, daß sie zu keinen entscheidenden Erfolgen, wohl aber zu schweren Verlusten führen würden, die schon allein im Hinblick auf die Wahlen am 4. November vermieden werden müssen.

*