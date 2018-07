Wer erinnert sich wohl noch der Bürgersteuer? Sie war freilich – was bei Steuern recht selten zutrifft – nur von kurzem Leben (wenigstens dem Namen nach). Auch von dem Notopfer Berlin hat man einmal gehofft, das gleiche sagen zu können. Und tatsächlich besteht wohl für die (inzwischen auf 1953 oder 1954 vertagte) große („organische“) Steuerreform die feste Absicht, diese „zusätzliche Einkommensteuer“ verschwinden zu lassen. Die Berliner wären wohl die letzten, die an einer weiteren Aufrechterhaltung dieser (von ihrem Standpunkt aus) als etwas „almosenhaft“ empfundenen Abgabe interessiert sein könnten.

Aber da ist nun wieder etwas anderes zu berücksichtigen, das Interesse der Kommunen nämlich, deren Ruf nach einer Beteiligung auch am Einkommensteuersystem und damit an einem Heraustreten aus dem Bereich der Realsteuern und sonstigen Steuern „mit örtlich bedingtem Wirkungskreis“ in letzter Zeit wieder stärker denn je geworden ist. Diese Forderung entspringt nicht nur einer natürlichen Finanzgier der Gemeinden, die sich (wie alle öffentlichen Gemeinwesen) heute vor zum Teil ungewöhnlichen Anforderungen sehen mögen. Die Finanzverwaltung des Bundes ist mit den Kommunen im Prinzip darüber einig, daß es durchaus denkbar wäre, ein Recht der Erhebung einer irgendwie gearteten besonderen Gemeinde-Einkommensteuer einzuräumen, um damit ihre finanzwirtschaftliche Selbstverantwortung zu stärken, wie auch derart den Steuerzahler an der Finanzpolitik seiner Gemeinde stärker als bisher zu interessieren, ihn also an die Aufgabe einer öffentlichen Finanzkontrolle „heranzuführen“. Unter diesen Aspekten wäre die Einführung einer Gemeinde-Personensteuer zu sehen.

Nun ist wohl klar, daß eine „organische Steuerreform“, die nicht nur keinen Abbau der sehr hohen Einkommensteuer, sondern darüber hinaus noch eine weitere zusätzliche Einkommensteuer bringen würde, kaum zu popularisieren wäre. Dem Steuerzahler selbst ist der Gläubiger einer Steuer verhältnismäßig gleichgültig; ihn interessiert nur seine Gesamtbelastung. Diese zu erhöhen, dürfte freilich auch nicht beabsichtigt sein. Denn (um nun wieder auf das Notopfer Berlin zu kommen): wenn es der „organischen Steuerreform“ zum Opfer fällt, so wird, folgert man bei den Kommunen und bei der Finanzverwaltung, ein Belastungsvolumen in der Größenordnung des bisherigen Notopferaufkommens „frei“, also finanzwirtschaftlich gewissermaßen disponibel. Dieses Volumen beträgt rund 750 Mill. DM. Ergebnis: Das Notopfer ist tot, es lebe die Gemeinde-Personensteuer!

Da aber melden sich bereits die ersten Bedenken. Verfolgt man nämlich die Geschichte der „alten“ Bürgersteuer, dann erweist sich, daß sie formaliter zwar aufgehoben wurde, faktisch aber in den Einkommensteuertarif eingebaut worden ist. Die Schlußfolgerung wäre nun, daß, wenn Raum für eine für erforderlich gehaltene neue Bürgersteuer gemacht werden muß (was von keinem Finanzexperten bestritten werden wird), dieser Raum nicht in einem wegfallenden Notopfer Berlin, sondern in einem daneben zu erfolgenden Abbau des Einkommensteuertarifs gesucht werden muß-Wenn man aber die stattliche Summe von 750 Mill. zusätzlich für die Kommunen verfügbar macht, muß man doch wohl den strikten Nachweis fordern, daß ein Betrag dieser Größenordnung überhaupt erforderlich ist. Ist es nun aber nicht tatsächlich so, daß viele Gemeinden (allein aus ihrem Gewerbesteuer-Aufkommen) finanzwirtschaftlich derart saturiert sind, daß sie einen höchst ärgerlichen Aufwand treiben? Soll man dem durch Erschließung neuer Steuerquellen noch Vorschub leisten? Wollte man das Notopfer als Gemeinde-Personensteuer ganz (d. h. also mit seinem vollen Aufkommensbetrag) in den Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft verlagern, dann wäre wohl auch als Folge zu erwarten, daß der bisher Notopferpflichtige einen u. U. weit höheren Betrag an Gemeinde-Personensteuer aufbringen müßte: denn es liegt ja wohl im Wesen einer solchen Steuer, daß sie nur von natürlichen Personen erhoben wird. Am Notopfer Berlin aber sind auch die Körperschaften mit einem Betrag von mehr als 250 Mill. DM beteiligt. Der derart verringerte Kreis der Steuerpflichtigen müßte also durch höhere Belastung ausgeglichen werden.

Dann aber spielt auch die Frage der Steuertechnik eine Rolle. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine Gemeinde-Einkommensteuer. Man kann einen Zuschlag zur Einkommensteuer erheben oder einen auf der Grundlage der zu zahlenden Einkommensteuer zu ermittelnden Meßbetrag festsetzen, auf den dann (wie bei den Realsteuern) die jeweils festgesetzten Hebesätze angewendet werden. Diese müßte man wohl nach oben begrenzen, um nicht die Proportionalität der Hebesätze in eine üble Zusatzprogression umschlagen zu lassen. Ganz gleich, wie es gemacht wird: Ohne die Finanzämter geht es nun einmal nicht. Über deren Überlastung wird seit Jahr und Tag bewegte Klage geführt. Man versuche sich nur vorzustellen, daß daneben noch ein kostspieliger Verwaltungsapparat bei den Gemeinden selbst treten würde. Jedenfalls besteht die Gefahr, daß ein unverhältnismäßig hoher Anteil des Aufkommens sich in zusätzlichen Verwaltungskosten niederschlagen würde. Dazu treten die besonderen technischen Schwierigkeiten für die Lohnsteuer, bei der sofort das Sonderproblem des Auseinanderklaffens von Wohnsitz- und Betriebsgemeinde auftritt, Und wenn man sich dann schließlich noch vorstellen muß, daß die Gemeinden, um den Zweck einer Gemeinde-Personensteuer zu erfüllen, von jedem Gemeindeeinwohner ohne Rücksicht auf Einkommen (und Einkommensteuer) eine Bürgersteuer in Gestalt einer Mindeststeuer fordern könnten, wie sie es bei der Gewerbesteuer ja durchgesetzt haben, dann fragt man sich allerdings, ob das Ganze ein Fortschritt wäre. Zur Vereinfachung, die allein schon ein Grund zur Genugtuung bei der „organischen Reform“ wäre, trüge eine solche Steuer dann nicht bei. – r –