Von Rolf Reißmann

Eines Morgens erzählte Cecilia, das Stubenmädchen, meiner Frau mit fliegendem Atem, dieser Tage würden zwei echte Ringer in unsere Pension ziehen, berühmte Ringer, die jeden Tag in der Zeitung stünden, sie rängen hier einen ganzen Monat immerzu mit sich, und das eine sei ein Franzose, und der andere schwarz.

Irgendwann mußten sie angekommen sein; wir hatten nichts davon gemerkt. Aber Cecilia erzählte, der Neger sei über alle Maßen schwarz, so schwarz hätte sie sich so was doch nicht gedacht, und das gleich am ganzen Körper.

Man darf von Cecilia nichts Böses denken. Denn die Ringer schliefen nicht nur bei offenem Fenster, sondern auch mit offener Tür, und es scheint bei Ringern Sitte zu sein, sich ohne .weitere Bekleidung niederzulegen; man kann das verstehen, bei so einem Beruf. Verwirrt und etwas gschamig brachte Cecilia jeden Morgen den Herren das Frühstück ans Bett.

Zum erstenmal erwachte in mir so etwas wie ein Interesse für den Ringsport. Das sickert sozusagen durch die Wände. Wenn ich an den Plakatsäulen die großen Reklamen las, so waren es immerhin ‚unsere Ringer‘, deren Namen da standen. Abends, wenn die beiden nach der Vorstellung nach Hause kamen, suchten meine Frau und ich am Schritt ausfindig zu machen, ob sie wohl schwer dran gewesen seien oder nicht. Aber das mißlang. Eigentlich pfiffen sie beide immer.

Wir hatten uns vorgestellt, daß sie jeden Morgen feste trainieren würden, daß sie vielleicht dauernd badeten oder sich massieren ließen. Aber ihre ganze Morgenbeschäftigung bestand darin, daß sie zum Briefkasten gingen, um nachzuschauen, ob sie Post hätten. Im übrigen blieben sie bis zur Mittagszeit im Bett. Da ihre Türen offen standen, konnte man sehen, daß sie den ganzen Vormittag wirklich verschliefen.

Weil sie auch nicht für fünf Pfennige Deutsch konnten, mußte ich ihnen die brieflichen Huldigungen der Weiblichkeit übersetzen. Bis dahin hatte ich mir das ‚Ehret die Frauen, sie flechten und weben‘ nie gänzlich ausreden lassen, trotz mancher Erfahrungen, die nicht gerade von Schiller waren. Und siehe, auch die Verehrerinnen der Ringer flochten und woben, aber was sie flochten und woben, war eitel Intrige, List und Tücke. Seither sehe ich die Frauen in der Bahn und im Kino mit etwas anderen Augen an, besonders solche, von denen man annehmen kann, daß sie zu Hause wundervolles Briefpapier mit geprägtem Monogramm haben. Meine Ringer aber, so erklärte Cecilia stolz, lachten nur und schrieben sich höchstens eine Einladung zum Mittagessen heraus. Im übrigen war Cecilia auf solche Briefe nicht gut zu sprechen. Sie arbeitete durchaus schusselig, und unser Frühstück rangierte weit hinter den Spiegeleiern und dem Schinken der Prominenten.