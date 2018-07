Von Karl Kowalewski

Abseits der großen Politik hat sich an der deutsch-dänischen Grenze seit dem deutschen Zusammenbruch eine „Frage“ entwickelt, die bislang als eine rein interne Angelegenheit des Landes Schleswig-Holstein gilt, obwohl sie im Prinzip nicht minder bedeutsam ist als die Saarfrage, von der doch niemand behaupten würde, daß sie lediglich eine Angelegenheit des Landes Rheinland-Pfalz sei. Gemeint ist die „Süd-Schleswig-Frage“, genauer gesagt: das nun schon siebenjährige dänische Bemühen, ein Stück deutschen Landes (etwa von der Größe des Saargebietes!) möglichst unbemerkt dafür reif zu machen, es eines Tages mit Hilfe des Selbstbestimmungsrechtes oder einer Volksabstimmung von Deutschland loszulösen. Erst kürzlich erklärte der Führer der dänischen Minderheit, der Bundestagsabgeordnete Hermann Clausen, die Auffassung, daß die Abstimmung von 1920 die deutsch-dänische Grenze für alle Zeiten festgelegt habe, sei „ein alter preußisch-imperialistischer Gedankengang“.

Diese Propaganda hat System. Gehen wir nur einmal den Verlauf der Ereignisse des Jahres 1952 zurück: Im April verkündeten die Dänen am Tage von Düppel eine Kulturoffensive gegen Südschleswig. Im März forderte der dänische Außenminister Kraft in einem Schreiben an Dr. Adenauer völlig freie kulturelle Betätigung der dänisch gesinnten Schleswiger und Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes. Im gleichen Monat wies Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Lübke Dr. Adenauer in einem Schreiben auf die erhöhte Gefahr der Dänisierung hin, die jetzt auch dem nördlichsten Gebiet des Landesteiles Schleswig drohe. Das war keine Dramatisierung! Die dänischen Grenzverbände haben inzwischen dreiviertel Millionen Kronen für die Errichtung von Schulen in Rendsburg und zwei anderen Orten zusammengebracht. Man stelle sich vor, was geschehen würde, wenn Deutschland sich anschickte, Schulen in Kolding und Fredericia errichten zu lassen!

Man braucht nicht bis 1864 oder gar bis 1461 zurückzugehen, um die Ursache der Südschleswig-Frage zu begreifen. Tatsache ist, daß bei der unter internationaler Kontrolle durchgeführten Abstimmung 1920 in der ersten Zone (jetzt Nordschleswig) die Mehrheit für Dänemark stimmte und daß in der zweiten Zone (jetzt Südschleswig) trotz verlockender Speckpakete 81 000 für Deutschland und nur 12 800 für Dänemark stimmten. Damals wurde die deutsch-dänische Grenze gezogen, die im Urteil aller Beteiligten als die beste aller Grenzen galt.

Damit war Ruhe im Grenzland. Tausendfältige verwandtschaftliche Beziehungen zwischen hüben und drüben ließen die Existenz einer Grenze im Bewußtsein der Menschchen fast verschwinden. Es gab keine Südschleswig-Frage. Eine „Frage“ entstand erst im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs Deutschlands und als nach dem letzten Kriege die berühmte und berüchtigte dänische Speckoffensive gegen Südschleswig begann. Wer der Minderheit beitrat, erhielt monatlich 32 Pfund Lebensmittel – Speck, Wurst, Butter, Käse, gleichglültig, ob er ein Bayer oder Mecklenburger wir Ergebnis: ein Jahr nach der Kapitulation zählte die Minderheit, die 1920 nur 12 800 Stimmen aufgebracht hatte, 25 000 Mitglieder. In jener Zeit wurde Südschleswig zum Objekt der großer dänischen Politik, die, immer elastisch und geschickt, bald Abstimmung, bald verwaltungsmäßige Trennung Schleswigs von Holstein, forderte.

Nach vielem Hin und Her kam es 1949 zu der „Kieler Erklärung“ über das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Vertretern der Minderheit und der Landesregierung unter Vorsitz des britischen Gouverneurs W. Asbury. Die Erklärung enthält einerseits die Zusicherung von Rechten, die der echten Minderheit niemals versagt worden waren. Andererseits ging die Erklärung weit über das hinaus, was ein souveräner Staat jemals zugebilligt hätte: das Bekenntnis zum dänischen Volkstum und zur dänischen Kultur darf „von Amts wegen nicht bestritten und überprüft werden“.

Hier wurde also das schon ethisch unhaltbare Prinzip legalisiert, daß jeder Bürger sich aus opportunistischen Gründen einem Staat anschließen kann, der seinem eigenen Staat früher oder später Schaden zufügen könnte. Ubi bene, ibi patria! Die Entwicklung in Südschleswig zeigt es. Als das Leben im deutschen Vaterland besser wurde, wurde die Minderheit sofort kleiner. Immerhin beträgt sie heute noch 57 000 Personen (etwa ein Zehntel der Bevölkerung Südschleswigs) gegenüber 75 000 im Jahre 1948. Die Gefahr ist aber noch nicht vorüber. Im Gegenteil, sie wird größer, je stiller sich in den dänischen Schulen die Dänisierung deutscher Kinder vollzieht.