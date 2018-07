Ein hoher Richter sagte zu mir: „Die Leute erwarten, daß das Gericht Recht sprechen wird. Aber – was ist Recht? Der Gelehrte, der ein ganzes Leben daran wendet, zu ergründen, was „das Recht“ ist, weiß auch keine Antwort. Die gewöhnlichen Menschen aber – „die Leute“, von denen der hohe Richter sprach – wissen, was Recht ist, sie wissen zumindest, was Unrecht ist. Andernfalls wäre ein soziales Leben gar nicht möglich.

Daraus ergibt sich, daß die wissenschaftliche Analyse ihren Gegenstand nicht aufklärt, sondern verhüllt. Betrachten wir eine andere Wissenschaft, die Psychologie. Je tiefer die Analyse der Seele, auf die sie abzielt, angelegt und je weiter sie getrieben wird, desto unklarer werden Begriff und Bedeutung der Seele. Der Mensch, der sich der wissenschaftlichen Psychologie fernhält, weiß genau, wovon er spricht, wenn er „Seele“ sagt. Nicht so der Psychologe. Seine Tätigkeit verhüllt nicht nur den Gegenstand seiner Wissenschaft, sondern sie hebt ihn auf.

Sogar um die Philosophie steht es nicht viel besser. Gerade auf ihrem Höhepunkt (Kant) zog sie dem Menschlein, das die Welt, und was sie im Innersten zusammenhält, ergründen wollte, den Stuhl unter der Sitzfläche weg – nämlich die ganze Außenwelt. Die genaue Analyse des Objekts, die Kant mit großem Scharfsinn durchgeführt hatte, ergab, daß das Objekt für sich nicht existiert. Von nun ab wußte jeder Mensch, was die Außenwelt ist, nur nicht der Philosoph, der sie zu analysieren suchte. Hätten wir nicht von Descartes die Zusicherung, daß wenigstens der Mensch existiert, dann wäre auch er weg, schon ehe die Ärzte Hand an ihn gelegt haben.

Auch die historische Wissenschaft liefert ein Beispiel. So wie die Geschichte aufhör;, Bericht zu sein, und anfängt nach den Gesetzen zu forschen, unter denen die Ereignisse ablaufen, wird sie Geschichtsphilosophie. Der Geschichtsphilosoph soph merkt bald, daß er selbst es ist, der Geschichte macht. Kein Wunder, daß die Staaten sich der Geschichtsphilosophie bemächtigen und das Recht beanspruchen, nunmehr auch den historischen Bericht, der Sowjetunion „Geschichte“ war, abzuändern. Die Sowjetunion schreibt laufend die russische Geschichte um. Auch andere Länder tun das. Ganze Völker verleugnen ihre Geschichte, von der sie Zeitabschnitte als Irrtümer oder Zwischenfälle aufgefaßt wissen wollen, und aus ihren Geschichtsbüchern streichen. In Deutschland ist das mehrfach geschehen, besonders 1933 und 1945. Die historische Wissenschaft hebt die Geschichte auf, löscht sie aus.

Natürlich wird alles noch komplizierter, als es schon ist, wenn der Staat in Frage steht. Die Untersuchung des Staates, ernsthaft getrieben, erweckt den Anschein, den Staat aufzuheben – was nicht möglich ist, weil der Staat immer und überall vorhanden ist – oder wenigstens zu gefährden. Das merkwürdige Phänomen des bürgerlichen Gehorsams ruht, in unserer Zeit, auf der Illusion der Staatsbürger, sie selbst seien der Staat, während sie in Wirklichkeit diejenigen sind, die dem Staat, der befiehlt, zu gehorchen haben, also etwas ganz anderes als der Staat. Kann man ihnen aber einreden, daß sie sich selbst befehlen, dann ist es leichter, ihren Gehorsam zu erlangen. Daran ist jeder Staat, der demokratische wie der diktatorische in gleicher Weise, interessiert. Sucht die Staatsphilosophie dies – oder zuviel davon – sichtbar zu machen, dann fühlt sich der Staat angegriffen – nicht „der Staat“ überhaupt, sondern die konkreten Staaten.

Nur eine Geisteswissenschaft scheint es zu geben, die ihr Objekt nicht aufhebt und auch nicht – par reaction – von ihrem Objekt aufgehoben und verboten wird – das ist die Politik. Bei ihr ist es umgekehrt: je mehr Politik getrieben wird, desto mehr davon ist da. Das wird daran liegen, daß die Politik noch keine Wissenschaft ist, trotz der vielen Fakultäten, an denen sie neuerdings gelehrt wird.