Von Harald Laeuen

Der Himmler der Sowjetzone, Sicherheitsminister Zaisser, hat in diesen Wochen ganze Arbeit geleistet. Über hunderttausend Menschen sind aus dem Zonengrenzgebiet vertrieben worden. Wer nicht nach Westen entwich, haust heute irgendwo auf verlassenen Siedlerstellen oder, falls er als industrielle Arbeitskraft für verwendbar gehalten wurde, in überfüllten Wohnungen der Großstädte. Er ist ein Opfer kommunistischer Staatsräson: Der Wüstengürtel mitten in Deutschland bildet die Voraussetzung für die Rekrutierung der „nationalen“ Armee der Ostzone. Das Desertieren ist, wenn nicht unmöglich, so doch äußerst gefahrvoll geworden.

Der Öffentlichkeit wird dieser Grund natürlich verschwiegen. Pankow hat den durch Tausende von Flüchtlingen belegten Vorgang einfach geleugnet. ADN, das Allgemeine Deutsche Nachrichtenbüro, mußte melden, daß es sich, um „verleumderische Gerüchte“ handele, „keinerlei Aussiedlungen“ seien an der Demarkationslinie vorgesehen. Sicher ist dieser Mangel an Bekennermut nicht dem Schamgefühl der Machthaber zuzuschreiben, wohl aber ihrer Kenntnis von der Stimmung der Bevölkerung.

Umsiedlungen als politische Maßnahme gehören zu dem normalen Arsenal kommunistischer Kampfmethoden. In den Handbüchern des Verwaltungsrechts der Sowjetunion werden Umsiedlungsmaßnahmen zur Sicherheit des Landes und zum Schutze der Grenzen zugleich mit hundert anderen Maßnahmen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art erwähnt. Die kollektivistische Auffassung verwandelt die Rechtsbegriffe. Sie macht dem Richter nicht den Schutz der Person, sondern der planenden und vorsorgenden Staatsordnung zur obersten Pflicht. Er hat sich nicht auf so labile Faktoren wie Rechtsgefühl und Gewissen zu verlassen, sondern auf den Staatsanwalt, der ihm die Richtung weist, in der die Paragraphen anzuwenden sind. Mag der einzelne sowjetische Jurist dabei eine Diskrepanz zwischen Moral und geschriebenem oder gesprochenem Recht in der eigenen Brust empfinden, für die sowjetische Rechtstheorie, maßgeblich durch Wyschinski formuliert, existiert sie nicht. Weil das Staatsgesetz dem Geiste der „sozialistischen Volksmoral“ entspricht, ist es geheiligt.

Ein Frevel ist es schon, auf „unveräußerliche Rechte“ zu pochen und dem Staate gegenüber als Fordernder aufzutreten. Der einzelne hat sich in die Gesellschaft, deren politischer Dolmetsch die Kommunistische Partei ist, „zu seinem Besten“ einzufügen. Staatsnotwendigkeiten, für die es keine Begrenzung gibt, können die Preisgabe seines Besitzes verlangen. Das System steht über der Person. Schätzungen des Menschen um seiner selbst willen sind unangebracht, allein seine Brauchbarkeit im Fünfjahresplangetriebe ist untrüglich der Maßstab. Hier genießt er als Rädchen sogar Schütz und hat Anspruch darauf, geölt zu werden. Nur muß er darauf gefaßt sein, mit seiner Funktion seine Daseinsberechtigung zu verlieren.

Die sowjetische Verfassung beruft sich ohne Quellenangabe auf das Pauluswort: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ Es steht in dem Kapitel des Thessalonicher-Briefes, das empfiehlt, den „Schädling“, um eine kommunistische Ausdrucksweise zu verwenden, zu beschämen, und hinzufügt: „Doch haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn als einen Bruder.“ Dieser Nachsatz fehlt in der Verfassung, denn dem Bolschewismus ist solche Nachsicht fremd, sie würde den Lauf der Maschine stören. Er „säubert“ unaufhörlich in der Überzeugung, daß der Gegner nicht als „vollwertiger“ Mensch bezeichnet werden kann. Die sowjetische Literatur spricht sich darüber deutlich aus. „Sittlich und moralisch ist nur“, so lesen wir in dem „Kurzen Philosophischen Wörterbuch“ der sowjetischen Autoren Rozental und Judin, „was zur Zerstörung der alten Welt beiträgt, alles das, was die neue sozialistische Gesellschaftsordnung unterstützt“. Die Auslöschung von Werten oder Menschen, die der „alten Welt“ angehören, ist a priori „gut“. An erster Stelle stehen darum auf den Evakuierungslisten die Namen von Unzuverlässigen“ und „Unproduktiven“. Sie haben sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben.

Die Deportation ist der Bannfluch des Stalinismus. Er trifft den Klassenfeind, aber auch ein ganzes Gebiet, wenn politische Rücksichten dies erheischen. „Kapitalistische Heuchelei“ ist es, von Unmenschlichkeit zu sprechen, da alle Handlungen des Systems letzten Endes bezwecken, einem jeden den „richtigen Platz“ zuzuweisen, dem Funktionär und dem Aktivisten, dem, der an der Sonne lebt, und dem Verfemten in der Hölle der Zwangsarbeit. Jede Härte ist durch das eiserne Gesetz der Erhaltung des Systems gerechtfertigt. Hätten die Ulbricht und Grotewohl die Deportationen von diesem Standort aus verteidigt, so hatte man ihnen wenigstens Ehrlichkeit und Konsequenz zugestehen müssen. Ihre geistige Feigheit enthüllt die innere Unsicherheit ihres Regimes, die keine „Nationalarmee“ wird verdecken können.