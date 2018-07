R. St. Bonn, im Juli

Die Krise, in der sich die Freie Demokratische Partei seit langem befindet, hat tiefe, in ihrer geistigen Struktur wurzelnde Ursachen. Der Liberalismus macht ja heute nicht nur in Deutschland eine schwere Krise durch. Es fragt sich in der Tat, ob er unter den veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen unserer Zeit überhaupt noch lebensfähig ist. Und, dann in Deutschland: Darf man die Wähler, die im Jahre 1949 für die FDP gestimmt haben, in ihrer Mehrheit mit dem Parteiprogramm identifizieren? Haben nicht vielleicht viele von ihnen aus Gründen, die heute für sie nicht mehr verbindlich sein mögen, damals die FDP gewählt? Und wo ist schließlich das Wählerreservoir, aus dem sich die FDP neue Verstärkung holen könnte?

Es gibt in der FDP verschiedene Gruppen: Middelhauve und seine Anhänger in Nordrhein-Westfalen und die Hessen auf der anderen Seite, die die Möglichkeit einer Verstärkung nur in dem Zustrom ehemaliger Nationalsozialisten erblicken, der natürlich mit entsprechenden Konzessionen honoriert werden müßte. Eine solche Entwicklung lehnt aber die unter anderen wirtschaftlichen und soziologischen Bedingungen gewachsene Demokratische Volkspartei in Baden-Württemberg ab. Sie würde offenbar lieber eine zahlenmäßige Schrumpfung der Partei im Bundesgebiet hinnehmen, als Einschränkungen an ihrem demokratischen und liberalen Programm vorzunehmen. Andererseits erscheint es ihren Kritikern in Nordrhein-Westfalen und Hessen als eine nicht zu verzeihende Sünde wider den Geist der Partei, daß diese DVP eine Koalition mit den „marxistischen Kollektivisten“ eingegangen ist. Reinhold Maier aber, in diesem Punkte weniger dogmatisch als jene, meint, in Württemberg überspitze man grundsätzlich kein Programm; auch die Marxisten und Kollektivsten täten das dort nicht, und deshalb ließe es sich ganz gut mit ihnen in einer Ehe auf Zeit zusammenleben. Das Kind dieser Ehe soll ja eine nach dem Geschmack der DVP eingerichtete Landesverfassung sein. Und die glaubt Maier besser mit der SPD als mit der CDU erreichen zu können. Ihm zu unterstellen, daß er es auf eine Torpedierung der Bonner Außenpolitik, koste es, was es wolle, abgesehen habe, hieße doch wohl, seine politische Vorsicht und Klugheit unterschätzen. Will man allerdings eine Massenpartei mit einer Rechtstendenz aufbauen, dann muß man konsequenterweise die Argumentation Maiers ablehnen. Hier treten also Gegensätze zutage, die aus der Herkunft wie aus der Zielsetzung resultieren. Alte nationalliberale Gedanken stehen im Streit mit Ideen der ehemaligen Staatspartei, beide nach neuen Formen suchend. Wer soll einen solchen Gegensatz in einem Kompromiß meistern? Middelhauve hält offenbar die gegenwärtige Parteileitung dessen nicht für fähig. Deshalb sein Ruf nach einem Direktorium mit großen Vollmachten. Blücher und Schäfer versuchen, rasche Entscheidungen zu vermeiden. Sie hoffen, daß, je näher die Bundestagswahl rückt, desto größer werde das gemeinsame Interesse an der Selbstbehauptung der Partei werden, und diese Erwartung scheint sich bereits jetzt als begründet zu erweisen. Hatte es noch vor wenigen Monaten den Anschein, als würden die beiden Flügel der Partei auseinanderbrechen, so kann man wohl heute feststellen, daß diese Gefahr mindestens bis zur Bundestagswahl überwunden ist. Die Pläne einer Verschmelzung der FDP, oder wenigstens von Teilen der Partei, mit der Deutschen Partei, sind offenbar nicht mehr aktuell, weil die zu überwindenden Gegensätze doch stärker sind als die Möglichkeiten der Gemeinsamkeit. So wird die FDP mit einem brüchigen Programm – denn auch in bezug auf den Liberalismus stimmen Alt- und Neoliberale nicht miteinander überein – vor die Wähler treten. Wird sie auf solcher Basis ihren Stand behaupten? Oder kann sie nur dann eine große Partei bleiben und vielleicht eine noch größere werden, wenn sie den Weg geht, den ihr Middelhauve weist?