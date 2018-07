Die bisherige Diskussion um die Baupreise hat wohl noch keine volle Klärung der Probleme des Verdingungswesens und der Preisbildung für Bauleistungen gebracht. Man könnte vielleicht resignierend feststellen, daß es offenbar müßig sei, an die Erörterung dieses ganzen Fragenkreises noch weiter Zeit und Mühe zu wenden, da es kaum möglich erscheint, neue Erkenntnisse für die Ordnung des baugewerblichen Verdingungswesens zu gewinnen.

Nun hat aber der Hauptverband der deutschen Bauindustrie in einer „Denkschrift“ die Diskussion über die Baupreisbildung auf breiter Front neu aufgenommen. Es haben Erörterungen mit dem Bundesverkehrsminister stattgefunden, die ein „verständnisvolles Eingehen“ des Amtes auf die Anregungen der Bauindustrie gezeitigt haben sollen. Offensichtlich ist das Bundesverkehrsministerium geneigt, den Wünschen der Bauindustrie weitgehend zu entsprechen. Deshalb ist es im Hinblick auf die finanzielle Bedeutung der vom Bundesverkehrsministerium zu bewirtschaftenden Baumittel von allgemeinem Interesse, sich darum zu kümmern, auf welchen Thesen die Wünsche, Anregungen und Forderungen der Bauindustrie beruhen.

Die „Denkschrift“ befaßt sich mit der „Frage des angemessenen Preises für Bauleistungen“, und um diesen Begriff des „angemessenen Preises“ kreist die ganze Argumentation wie um eine fixe Idee. Daß sich alles preispolitische und kalkulatorische Denken und Sinnen der Bauwirtschaft schon eh und je nur mit diesem vielfältig schillernden Begriff beschäftigte, macht die Beweisführung der Denkschrift weder origineller noch überzeugender. Insbesondere ist es ein Anliegen der Denkschrift, den § 25 Abs. 2 der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) „herauszustellen“ und die Erfüllung der dort verankerten Weisung zu verlangen, wonach nicht in allen Fällen das billigste Angebot bei einem Wettbewerb den Zuschlag erhalten müsse. Um die Berechtigung dieser Forderung nachzuweisen, ergeht sich die Denkschrift in längeren klagenden Ausführungen über die ruinöse Wettbewerbslage in der Bauwirtschaft, für die sie eine Reihe von Zahlen darbietet, so die Zahl der Insolvenzen, die Arbeitslosigkeit und die Kursentwicklung der Aktien von Baunternehmungen, wie sie sich nach ungünstigen Umstellungsverhältnissen ergeben haben. Man fragt sich bei der Lektüre dieser Darlegungen, ob nicht schon einige Kenntnisse in der Volks- oder Betriebswirtschaft genügt hätten, ihrer Überzeugungskraft zu mißtrauen.

Denn wenn man der Denkschrift auch vorbehaltlos darin beipflichten kann, daß für Bauleistungen andere Wettbewerbsbedingungen gelten als für die stationäre Fertigungswirtschaft, so geht sie doch zunächst einmal an der fundamentalen Tatsache, daß die Bauwirtschaft übersetzt ist, völlig vorbei. Es hat dabei wenig Sinn, die Bauindustrie für sich zu betrachten, zumal die Grenzen zwischen Industrie und Handwerk gerade hier flüssig und zufällig sind. Das Mißverhältnis zwischen vorhandener und erforderlicher Kapazität weist zwar regionale und fachliche Unterschiede auf, doch ändert dies an dem nichts. Der Wettbewerb hätte nun die marktwirtschaftlich ganz eindeutige Funktion, die leistungsschwachen Betriebe auszumerzen. Dem wird von der Bauwirtschaft entgegengehalten, daß die normalen Wettbewerbsmaßnahmen des Verdingungswesens diese Auslesefunktion wegen der besonderen Wettbewerbsbedingungen bei der Baufertigung nicht zureichend erfüllen, und daß sie oft den leistungstüchtigen Betrieb, der ordnungsgemäß kalkuliere, mit Ruin bedrohe. Wenn dem so ist, dann kann aber doch die Frage nur lauten: Wie ist das Wettbewerbssystem zu gestalten, damit es seine Auslesefunktion erfüllt?

Diese Frage stellt die Denkschrift ebensowenig, wie sie auch nur andeutungsweise erkennen läßt, daß sie sie überhaupt als Kernfrage erkannt hätte. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß den Verfassern die grundlegende Ursache für diese Besonderheit des baugewerblichen Wettbewerbs, nämlich die Monopolstellung des Auftraggebers, fremd geblieben ist. Statt dessen gipfeln alle ihre Überlegungen in der Forderung des „angemessenen Preises“ und darin, wie denn nun dieser gefunden werden könne.

Die VOB (A) stellt in § 2 das Postulat auf, daß Bauleistungen an „fachkundige und leistungsfähige Bewerber zu angemessenen Preisen“ vergeben werden sollen, und in § 25 Ziff. 1 heißt es sogar, daß der Preis „bei einwandfreier Ausführung ... auskömmlich erscheinen“ muß. Wahrlich, das ist nicht wenig! Man wird aber auch als Laie erwarten müssen, daß die Meinungen darüber, welcher Preis für eine Bauleistung angemessen, und welcher Preis gar für den einzelnen Bieter auskömmlich ist, erheblich auseinandergehen; objektive und subjektive Momente sind in diesen Vorschriften seltsam gemischt, und bedauernswert der Baubeamte, der solche Vorschriften ernst nimmt und danach aus einem Stoß von Angeboten den angemessenen und auskömmlichen Preis zu erkennen versucht. Aber der Hauptverband der deutschen Bauindustrie hat den Stein der Weisen gefunden, der ihn all dieser Sorgen enthebt: Der „Sachverständige“ oder – besser noch, weil mit dem Vorzug der Anonymität ausgestattet – der „Sachverständigenausschuß“, und er kann sich dabei wieder auf die VOB berufen, die die Mitwirkung von Sachverständigen zur Prüfung der Preise vorsieht. Nach der Denkschrift ist mit dem Bundesverkehrsministerium die Bildung eines solchen paritätischen Ausschusses bereits vereinbart, dem u. a. die Aufgabe gestellt ist, Richtlinien zur Beurteilung der Angemessenheit der Preise aufzustellen; er soll auch untersuchen, ob die Aufstellung von Richtsätzen für Kalkulations-Zuschläge in Aussicht genommen werden soll. Offenbar hat bei all diesen Vorschlägen der „Richtpreisausschuß für Stahlbauten“ – ohne Rücksicht darauf, daß dort ganz andere Verhältnisse vorliegen – Pate gestanden. Die Hoffnung auf den „Sachverständigen“ ist eine allgemeine Zeitkrankheit, ein offenbar immer weiter um sich greifender Trug; daß der Sachverständige ein Hellseher sein müßte, ist noch die mindeste Forderung. Denn– das übergeht die Denkschrift mit zartfühlendem Stillschweigen – der angemessene Preis dürfte doch nur nach seiner objektiven Angemessenheit beurteilt werden, und das setzt geringste Kosten bei technisch und wirtschaftlich rationellster Bauausführung nach dem gegenwärtigen Stand der Technik voraus. Aber so meint ja die Denkschrift eben den angemessenen Preis auch gar nicht – sie hat den subjektiv angemessenen Preis im Auge, also eine Art Selbstkostenpreis im Stil der LSBÖ.

Natürlich wird dies nirgends ausgesprochen, und die Bauwirtschaft kann sich nicht genug tun, den „Festpreis“ zu fordern, und es soll auch gar nicht bezweifelt werden, daß es ihr mit dieser Forderung ernst ist. Aber sie geht von der Vorstellung aus, daß irgendwie eine Verwandtschaft von objektiv und subjektiv angemessenem Preis für eine Bauleistung bestehen müsse – und dies eben erweist den kardinalen Konstruktionsfehler in der ganzen Beweisführung. Denn die Idee des „angemessenen Preises“ der VOB gehört in die engste Verwandtschaft zu der Idee der gerechten Nahrung und des standesgemäßen Einkommens und damit in eine – man mag es bedauern oder nicht – unwiderruflich versunkene zünftlerische Wirtschaftsverfassung. Als vereinzeltes Überbleibsel führt dieser Gedanken in der heutigen Wirtschaft ein unwirkliches, anachronistisches Dasein, dem kein Adept mehr Leben einzuhauchen vermag. Nichts kann diese Tatsache besser sichtbar machen, als die (oft beklagten) Erscheinungen bei sog. Generalunternehmeraufträgen, wo der „Generalunternehmer“ seinerseits für sich vom Auftraggeber den angemessenen Preis fordert, seinen Nachunternehmern gegenüber aber rücksichtslos nach wettbewerbswirtschaftlichen Maximen verfährt. Daß die Bauindustrie die Idee des angemessenen Preises verficht, beweist nur einmal mehr, wie wenig sie Industrie geworden und wie sehr sie Handwerk im alten Zunftsinn geblieben ist. Daß die Bauwirtschaft die Problematik des Wettbewerbs und des Wettbewerbspreises verkennt, ergibt sich auch aus dem mehr als einmal vorgetragenen Argument, „daß der Bauunternehmer bestenfalls mit etwa 10 bis höchstens 20 v. H. des Gesamtpreises ungebunden ist, während 80 bis 90 v. H. seines Angebotspreises auf Preisgrundlagen beruhen, auf die der Unternehmer selbst keinen Einfluß hat.“ Wo aber in der gewerblichen Wirtschaft lägen die Dinge anders? – Freilich muß der Bauwirtschaft zugute gehalten werden, daß die Ringbildung, die in der Öffentlichkeit letzthin verschiedentlich scharf kritisiert worden ist (obwohl sie eigentlich nur eine Randerscheinung darstellt), sehr oft durch unkorrektes Verhalten der Auftraggeber (d. h. also in diesem Zusammenhang: der Besatzungsmächte) bedingt war und insofern geradezu moralisch gerechtfertigt erscheinen kann.

Was also not tut? Nur eine Kleinigkeit: Ein funktionstüchtiges Wettbewerbssystem, das die Möglichkeit gibt, im Einzelfall den Unternehmer zu finden, der eine Bauleistung technisch und wirtschaftlich rationell und zum niedrigsten Preis ausführt – dies ist das echte Interesse der öffentlichen Auftraggeber und damit der Steuerzahler. Auf diese Frage aber gibt die Denkschrift leider keine ausreichende Antwort. Sie dient nur den Interessen der Bauindustrie und ihrem Schutz, ohne den Leser davon zu überzeugen, daß diese Interessen wirklich schutzwürdig sind. Und wenn die Denkschrift am Schluß u. a. gar „Richtlinien darüber, was als unlauterer Wettbewerb anzusehen ist“ in Aussicht stellt, so kann man nur erschrecken, wenn man erwägt, daß dahinter die Vorstellung steht, dem § 1 des UWG konkreten Inhalt zu geben und Unterbieter schadensersatzpflichtig zu machen. Sagittarius