Von II. G. v. Studnitz

An Bord MS. „Italia“, Ende Juni

Wenn alles gut geht – das heißt, wenn kein Krieg kommt, die Finanzierung gesichert bleibt, die Verknappung an Schiffsblechen behoben wird – hofft Westdeutschland in einigen Jahren auf eine Handelstonnage von etwa drei Millionen Tonnen zu kommen. Unter den auf Kiel gelegten und geplanten Neubauten befindet sich jedoch kein einziges Fahrgastschiff. Wohl haben die großen Linienreedereien in ihr Neubauprogramm auch Schiffe aufgenommen, die Passagiere befördern sollen. Hapag und Lloyd haben je 19 Frachtschiffe bestellt, von denen einige für 80 Personen eingerichtete Kajüten führen werden. Kurzum, die Energien der deutschen Überseeschiffahrt bleiben auf die Wiedererstellung von Frachtraum gerichtet. Die Ursache hierfür liegt nicht sosehr in den Verboten, denen der deutsche Schiffbau bis vor Jahresfrist durch die Sieger des zweiten Weltkrieges unterworfen war und in der durch die gleiche Politik zurückgegangenen Kapazität der Werften, sondern vielmehr darin, daß – anders als nach 1918 – die deutschen Reedereien für ihre Kriegsverluste nicht entschädigt werden konnten. Nimmt man hinzu, daß damals die Erstellung von je 1000 t Schiffsraum etwa eine Million RM kostete, heute das Drei- bis Vierfache, und bedenkt man auch, daß die rentable Größe eines im Nordatlantik eingesetzten Passagierdampfers zwischen 20 000 und 35 000 t liegt, so wird man es begreiflich finden, daß die Linienreedereien die wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nicht in Objekten dieser Kategorie anzulegen wagen. Ob und wann wir wieder Fahrgastschiffe unter deutscher Flagge haben werden, die es mit der ausländischen Konkurrenz aufnehmen können, ist also ungewiß. Aber auf Passagierschiffe verzichten – bedeutet das nicht Einbuße an Prestige und Erfahrung? Das Passage-Geschäft ist der weitaus schwierigste Teil eines Reedereibetriebes. Hierzu bedarf es für eine Reederei nicht nur erstklassigen Schiffsmaterials und hohen seemännischen Ansehens, sondern eines Bordpersonals, das besonders vorgebildet ist. Ein solches Schiffspersonal gibt es in Deutschland noch. – Aus diesen Überlegungen willigte die Hapag in eines der interessantesten Angebote, die jemals von einer Schiffahrtsgesellschaft einer anderen gemacht wurden. Der griechische Reeder Eugenides betreibt unter seinen weitläufigen Schiffahrtsinteressen die unter der Panamaflagge zwischen Nordamerika und Europa verkehrenden, von den Fratelli Cosulich in Genua bereederte „Home Lines“. Für diese Gesellschaft fungiert die Hapag seit Anfang des Jahres als Generalagentin für Deutschland. Damit wurde einer weiteren direkten Verbindung Hamburg – New York der Weg geebnet. Die hier zunächst eingesetzte 9000 t große „Homeland“ ist im März durch das 22 000 t große Motorschiff „Italia“ abgelöst worden. Dieses Schiff, das in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre bei Blohm & Voss in Hamburg unter dem Namen „Kungsholm“ für die schwedische Amerikalinie erbaut worden war und nach dem Kriege von Eugenides erworben und mit einem Aufwand von 18 Millionen DM in Genua modernisiert wurde, entspricht in seiner Ausstattung den hochsten internationalen Ansprüchen. Es kann mehr über 200 Passagiere erster Klasse und 1200 Fahrgäste in der Touristenklasse befördern und legt die Reise von Hamburg nach New York in 11 bis 12 Tagen zurück.

Für die „Italia“, die im Mittelmeer und Kanalhäfenverkehr mit italienischer Besatzung gelaufen war, stellt die Hapag das gesamte Personal. Nur die Maschine wurde von dieser Regelung ausgenommen. Sie bleibt weiter mit Italienern besetzt. Der „Home Lines“ eröffnete sich damit die Möglicheit, das Vertrauen des an deutschen Betrieb auf See gewohnten Publikums zu erringen. Dies gilt nicht nur für Geschäftsleute und Auswanderer, die aus den Nordseehäfen nach Nordamerika reisen, sondern für das Dautschamerikanertum, das nach dem Kriege die Bande mit der alten Heimat wieder zu knüpfen sucht und zunächst nicht auf deutschen Schiffen reisen kann. Für die Hapag aber bot sich eine Gelegenheit, ihre Flagge wieder auf einem großen Passagierschiff der befahrensten Route der Welt zu zeigen, Teile ihres alten Personals in Brot zu setzen und neue Kräfte zu schulen. Man nennt die „Italia“ darum die „Baumschule“ der Hapag. Die jungen Leute sollen hier sehen, wie es auf den großen „Pötten“ zugeht und am Beispiel von Hapagleuten, die die Glanzzeit der Reederei und der deutschen Überseeschiffahrt miterlebt und mitgestaltet haben, lernen.

Die von Kapitän Tormoehlen geführte „Italia“ hat eine Besatzung von 419 Mann. Von diesen sind 81 Italiener, 2 Griechen, 1 Schwede, 1 Österreicher, 7 Chinesen. Alle übrigen sind Deutsche. Die Chinesen, die die Wäscherei betreiben, stammen meist aus Hamburg. Auch sie waren früher auf Hapagschiffen tätig. Das deutsche Personal umfaßt außer den 7 Offizieren: Funkentelegraphisten, Bootsleute, Leichtmatrosen, Kadetten, Zahlmeister, Gepäckmeister, Friseure, Barmixer, Musiker, Kranken- und Kinderschwestern, Liftboys, Masseure, Schwimmeister, Tischler, Köche, Feuerwehrleute, Küchenhilfen, Schlächter, Elektriker, Mechaniker, Ingenieure. Zu diesen Spezialisten treten über 200 Stewards. Der älteste Mann an Bord ist 64, der jüngste 16 Jahre. Etwa 20 v. H. des gesamten Personals sind Nachwuchs.

Die „Italia“ macht monatlich eine Rundreise zwischen Hamburg, den Kanalhäfen, Halifax, New York und Cuxhaven. Schon die ersten Reisen haben eine Fülle von Erfahrungen und Eindrücken vermittelt, die für Personal und Reederei wertvoll sind. Gegenüber vor dem Krieg sind die Ansprüche des Passagiers eher noch gestiegen. Während der in der ersten Klasse Reisende den hohen Standard der Vorkriegszeit verlangt – täglich neue Handtücher, zweimal neue Bettwäsche während der überfahrt, eine Speisekarte mit einer Auswahl von je über 60 Gerichten –, haben sich die Bedürfnisse des Passagiers in der Touristenklasse erheblich vermehrt. Die Zukunft auf dem Nordatlantik dürfte Schiffen gehören, die eine große Touristenklasse und eine kleine erste Klasse führen. Mit der „Ryndam“ haben die Holländer bereits einen solchen Typ geschaffen. Die Sitte, zum Abendessen im Gesellschaftsanzug zu erscheinen, kommt auch in der ersten Klasse mehr und mehr aus der Mode.

Für die Reedereien ist das Problem, eine Rendite aus den großen Fahrgastschiffen zu wirtschaften, nicht gerade kleiner geworden. Eine Passage erster Klasse nach New York, die vor dem Krieg zwischen 180 $ und 250 $ lag, kostet heute 320 $ und mehr. Dieser Aufschlag deckt jedoch bei weitem nicht die Erhöhung der Unkosten. Dennoch hat sich das Experiment, das Hapag und Home Lines eingegangen sind, für beide Partner bewährt. Wenn es weiter einschlägt, wird es – vielleicht auf andere Schiffe ausgedehnt werden.