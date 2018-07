Das Kabinett hat kürzlich eine Verordnung über die Neufassung der Zusatzsteuer zur Umsatzsteuer für mehrstufige Unternehmen verabschiedet, die den Kreis der Begünstigten erheblich erweitert. Von der Zusatzsteuer befreit werden Unternehmen, deren Bearbeitungs- und Verarbeitungskosten nicht mehr als 20 v. H. des Verkaufspreises der Ware betragen, sowie Unternehmen, die bis zu 20 Arbeitnehmer (bisher 10) oder nur bis 306 000 DM (bisher 240 000 DM) Gesamtumsatz im letzten Kalenderjahr hatten. Ferner sind noch eine Reihe von Einzelbefreiungen vorgenommen worden. Der nachfolgenden Beitrag behandelt die grundsätzliche Seite des Problems und ist daher nach wie vor aktuell.

In der rühmlich bekannten Schriftenreihe des Bonner Instituts „Finanzen und Steuern“ ist als Heft 18 ein ebenso bemerkenswertes wie aktuelles Gutachten über die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit der Zusatzbesteuerung“ veröffentlicht worden.

In seinem ersten Teil wird von Dr. Gast (Vorstandsmitglied des Instituts und Leiter der Steuerabteilung des Deutschen Industrie- und Handelstages) unter wirtschafts- und steuerpolitischem Aspekt die „wirtschaftliche Zweckmäßigkeit“ abgehandelt. Die Untersuchung führt an die Grundlagen unseres gegenwärtigen Umsatzsteuerrechts heran. Zu diesen Grundlagen gehört auch, daß nur die Umsätze zwischen selbständigen Unternehmern zur Umsatzsteuer herangezogen werden. Die Regelung der Organschaftsbesteuerung und die Sonderregelung für die Textilindustrie (in dem § 54 UStG 1934) sind Ausnahmen von diesem Grundsatz, von denen der erste gerade gegenwärtig recht umstritten, der letzte seinerzeit von der Textilindustrie selbst ausdrücklich gewünscht wurde. Wenn der Gesetzgeber im vorigen Jahr mit der sogenannten Zusatzsteuer, also einer zusätzlichen Umsatzsteuer bei Herstellung (oder Be- und Verarbeitung) und Einzelhandel in einer Hand diesen Grundsatz nunmehr verlassen und einen innerbetrieblichen Vorgang der Umsatzsteuer unterworfen hat, so liegt darin, wie in dem Gutachten eindrucksvoll dargelegt wird, eine grundsätzliche Gefahr für die Systematik der deutschen Umsatzsteuer (insbesondere ihren Vorzug der verhältnismäßig leichten Handhabung); darüber hinaus zeitigt diese Neuerung ein wirtschaftlich unsinniges Ergebnis. Es ist naheliegend, daß die Erhöhung des Umsatzsteuersatzes die Tendenz zur Betriebskonzentration (zur Ersparung von Umsatzstufen) auslöst, und es ist ja auch kein Geheimnis mehr, daß man sich gegenwärtig ernsthaft damit beschäftigt, die kumulativ wirkende Einphasenbesteuerung durch ein anderes System (etwa Produktionssteuer nach französischem Vorbild oder sog. Siemens’sehe veredelte Umsatzsteuer, also Besteuerung des added value) zu ersetzen. Der mit der Zusatzsteuer eingeschlagene Weg eines Ausgleiches zwischen einstufigen und mehrstufigen Betrieben ist jedoch problematisch, um nicht zu sagen gefährlich, und darüber hinaus mit dem Akzent des Fiskalismus belastet. So wird im Gutachten mit Recht die Frage gestellt, wann man von selbständig besteuerbaren „Stufen“ innerhalb eines Unternehmens sprechen kann. Der bisherige gesetzliche Niederschlag dieses Weges zeigt bereits die Schwierigkeiten und „die Nichtgestaltbarkeit der Zusatzsteuer“, wie sprachlich unschön, aber materiell richtig als Ergebnis festgestellt wird.

Nicht minder interessant ist der von Prof. Dr. Klein im zweiten Teil des Gutachtens unternommene Angriff gegen die Zusatzsteuer von der staatsrechtlichen Seite her. Die mit juristischer Akribie und Folgerichtigkeit durchgeführte Untersuchung führt zu dem bedeutsamen Ergebnis, daß alle gesetzlichen Ermächtigungen, auf die sich die Zusatzsteuerverordnung stützen könnte, gegen das Grundgesetz verstoßen und ihre Ungültigkeit auch die der Verordnung zur Folge haben. Selbst wenn man jedoch, so wird in dem Gutachten näher ausgeführt, die Gültigkeit dieser Ermächtigungen unterstellen würde, wäre die Zusatzsteuerverordnung nicht durch sie gedeckt. Sch.-B.