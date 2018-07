Paule Regnier: Das enterbte Herz. Roman.

Dieselbe: Me Netze In Meer. Roman (beide im F. H. Kerls Verlag, Heidelberg, 269 und 240 S., Leinen 7,80 und 8,50 DM).

Für das, was man schreibt, sagt Nietzsche, haftet man auch. Dieses Wagnis des Schriftstellers ist deutlich spürbar bei der französischen Dichterin Paule Regnier. Was sie in ihren nun auch ins Deutsche übertragenen Priesterromanen beunruhigt, ist der Konflikt zwischen einer dem Leben verhafteten Glückerwartung und einer transzendenten Glaubensgewißheit „Das enterbte Herz“ endet mit einem Selbstmord. Eine Frau geht daran zugrunde, daß sie ihren früheren Mann nicht aus dem Kloster zurückzuholen vermag, in das er mit ihrem Einverständnis ging. Über zehn Jahre lang drängte des offengebliebene Problem die Dichterin zu einer neuen Antwort. In dem Roman „Die Netze im Meer“ wird eine „letzte Lösung“ vorgelegt. Mit ihr ist der Versuch gemacht worden, das Unschuldig-Schuldig unserer Natur aus den Gewittern der Tragik in eine Harmonie abzuklären, die auf den Opfergedanken als erlösendes Zentrum abgestimmt wird. Man sieht: das Resultat holt das Katholische stärker in die Grenzen der Konvention zurück als es bei Mauriac, Bernanos und Graham Greene der Fall ist. Um so erschütternder ist das Faktum, daß diese Schriftstellerin sich mit einem Missale in der Hand selbst den Tod gab. War die schmerzliche Entfremdung zwischen Vernunft und Offenbarung, die Paule Regnier literarisch nicht nur mit einem optimistischen, sondern auch mit einem allgemeinverbindlichen Effekt aufzuheben suchte, stärker als die ästhetische Kraft, mit der sie ihr Gefühl zu bändigen sich bemühte? Wir wissen es nicht.

Karl August Götz