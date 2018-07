Wenn der erste deutsche Botschafter in Washington sein Amt antreten wird, dann braucht er nicht auf Wohnungs- und Bürosuche zugehen – wozu seine Kollegen in den meisten anderen Ländern gezwungen sind – sondern dann kann er gleich, oder sehr bald, in eine funkel-nagel-neue Botschaft einziehen. Der Rechtsausschuß des amerikanischen Senats hat nämlich 1,26 Millionen DM für den Bau eines neuen deutschen Botschaftsgebäudes bereitgestellt. Er tat dies, wie er selber sagte, um ein Symbol der Freundschaft zu errichten. Welch noble Geste, einer befreundeten Nation, die noch vor kurzem eine feindliche Nation war, das Haus zu bereiten! Die Begründung geht sogar noch weiter: Der Senatsausschuß setzt nämlich hinzu, dieser Beschluß sei ein Gebot der „Gerechtigkeit und Fairneß“. Er spielt damit offenbar auf die im Sinne des Völkerrechts fragwürdige Liquidierung des ehemaligen deutschen Botschaftsgebäudes an. Diese späte Einsicht läßt hoffen, daß sich vielleicht auch die Einstellung gegenüber den beschlagnahmten deutschen Guthaben mit der Zeit ändern wird. Dff.