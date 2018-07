Inhalt Seite 1 — Eingeschränkte Funkhoheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Abkommen mit Washington, das in aller Stille geschlossen wurde

Bei der außerordentlichen Bedeutung, die dem Rundfunk in der modernen Welt in Krieg und Frieden zukommt, sollte man meinen, daß ein Vertrag wie der nachstehend geschilderte, im Parlament beraten werden müßte. Die möglichen Folgen einer auf lange Zeit abgetretenen Funkhoheit sind weit einschneidender als beispielsweise das Fehlen der Lufthoheit.

Die Frage der Funkhoheit war Mitte Juni in drei Ländern zur gleichen Zeit und aus dem gleichen Grund Gegenstand von Regierungsmaßnahmen. Den Anlaß gab der Betrieb der dem amerikanischen Außenministerium unterstehenden Rundfunkstationen in Süd-Korea, in Japan und in der Bundesrepublik. Die auf dem Gebiet dieser Länder befindlichen amerikanischen Sendestationen dienen in der Hauptsache der Verbreitung der „Stimme Amerikas“, des „Radio Freies Europa“ und des „Radio Freies Asien“.

Die unter dem – Namen „Stimme Amerikas“ eingerichtete Rundfunkorganisation ist eine Abteilung des State Department und als solche ein wesentliches Sprachrohr für dessen Propaganda. „Radio Freies Europa“ wird als ein „privates“ Unternehmen bezeichnet, das von dem „National-Komitee für ein freies Europa“ betrieben wird. Zu den Gründern dieses Komitees gehören neben den Generalen Eisenhower und Clay bedeutende Persönlichkeiten des amerikanischen öffentlichen Lebens. Die Hauptaufgabe des „Radio Freies Europa“ besteht darin, „den Völkern in der kommunistischen Sklaverei die Stimme ihrer demokratischen, im Exil lebenden Führer nahezubringen“. Das pazifische Gegenstück von „Radio Freies Europa“ ist das von dem „Komitee für ein freies Asien“ betriebene „Radio Freies Asien“.

Wenn diese beiden „freien“ Radios auch nicht personell dem amerikanischen Außenministerium unterstehen, so wird doch der Betrieb ihrer auf nicht-amerikanischem Boden befindlichen Sender nur durch Einschaltung des amerikanischen Außenministeriums möglich, das die erforderlichen Abmachungen mit den Regierungen der in Frage kommenden Länder schließt. In dieser Beziehung besteht kein Unterschied zwischen der staatlichen „Stimme Amerikas“ und den „privaten“ Sendern „Freies Europa“ und „Freies Asien“.

„Radio Freies Europa“ ist, ebenso wie die „Stimme Amerikas“, häufig Gegenstand offizieller Proteste von Ländern des Ostblocks. Nun wenden sich aber diese Sender nicht nur an die „in kommunistischer Sklaverei lebenden Völker“, sondern auch an die Bevölkerung des Landes, in dem sie sich kraft veralteten Besatzungsrechtes befinden. Ein Beispiel hierfür ist die Republik Süd-Korea, deren Regierung am 12. Juni der „Stimme Amerikas“ die Benutzung der zehn „süd-koreanischen Rundfunkstationen vorübergehend untersagte, weil die „Stimme“ Presse-Äußerungen verbreitet hatte, in denen Staatspräsident Rhee und die jüngste politische Entwicklung in Süd-Korea heftig kritisiert wurde.

Wenige Tage später leitete auch das japanische Außenministerium eine Untersuchung über die Tätigkeit des englischen Rundfunksenders in Kure bei Hiroschima ein und eine Überprüfung der Sende-Berechtigung der „Stimme Amerikas“ in Japan und vertrat den Standpunkt, daß nach japanischem Gesetz keine Lizenzen für ausländische Rundfunkstationen erteilt werden dürften.