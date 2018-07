Vom 4. bis 20. Juli findet in München die vierte Deutsche Handwerksmesse unter starker Auslandsbeteiligung statt. Diese bedeutendste wirtschaftliche Veranstaltung des Deutschen Handwerks ist bereits zu einem festen Begriff geworden, auf der handwerkliche Qualitätserzeugnisse ihr Angebot alljährlich in sozusagen lückenloser Geschlossenheit für den Weltmarkt präsentieren.

Schon auf der Handwerksmesse 1951 war das Ausland mit 150 Ausstellern vertreten, die 11 v. H. der Ausstellungsfläche belegt hatten. Aber auch als Einkäufer hochwertiger handwerklicher Erzeugnisse zeigte sich das Ausland sehr interessiert. Es kamen damals Exportabschlüsse zustande mit 16 europäischen und 20 überseeischen Staaten. Sicher wird auch die vierte Deutsche Handwerksmesse im Ausland große Beachtung fanden, denn im Messebild werden die repräsentativen offiziellen Kollektivausstellungen des Auslandes, so u. a. Italiens, Spaniens und der Schweiz hervortreten. Italien zeigt auch Ausstellungsgruppen der italienischen Handelskammern in der Lombardei und die Gruppe Bozen mit vorwiegend hochqualifizierten, kunsthandwerklichen und typisch italienischen Erzeugnissen. Neben Spanien und der Schweiz wird ferner Frankreich vertreten sein mit Textilien, Wollgarnneuheiten, Handwerkserzeugnissen aus den französischen Kolonien und Lederwaren. Auch auf dem Textilabschnitt tritt Frankreich in Erscheinung neben England, das mit Stoffen und englischen Tuchen als Zulieferer für das deutsche Bekleidungshandwerk besonderes Interesse finden dürfte. Österreich bringt Gebirgsgattersägen, Lodenstoffe, Strickwaren und Schmuck. Wertvolle Teppiche werden gezeigt von der Türkei, dem Iran und Nordafrika.

Den Bestrebungen um eine internationale Ausweitung der Geschäftsverbindungen kommen die Eisenbahnverwaltungen des Auslandes verständnisvoll entgegen. Fahrpreisermäßigungen zum Messebesuch nach München gewähren Bulgarien, Frankreich, Italien, Österreich, Saargebiet, CSR und Finnland zu 25 v. H., Griechenland und Türkei mit 30 v. H., Luxemburg mit 50 v. H. Hiermit ist sogleich eine Fahrpreisermäßigung von 33 1/3 v. H. auf der Deutschen Bundesbahn verbunden. Besondere Frachtvergünstigungen treten bei der Rückfracht ein. Z.