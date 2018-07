Inhalt Seite 1 — Italien wartet auf Rüstungsaufträge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aber die Entwicklung der Wirtschaft war im vergangenen Jahr zufriedenstellend

WvB. Rom, im Juli

Die amerikanischen Rüstungsaufträge beherrschen immer wieder das Gespräch in industriellen Kreisen, im öffentlichen Leben und in der Presse Italiens. Man erwartet von ihnen zwar kein Wunder und ist sich bewußt, daß eine verstärkte Rüstung die Arbeitslosigkeit (1,85 Mill.) nur geringfügig vermindern kann. Immerhin würden sie jedoch auf zahlreiche Industriezweige, so besonders auf die mechanische Industrie und auf Schiffswerften belebend wirken, die zur Zeit nur mühsam mit staatlicher Unterstützung auf den Beinen gehalten werden.

Italienische Stellen hatten zunächst mit Rüstungsaufträgen von insgesamt 1300 bis 1400 Mill. Dollar für einen Zeitraum von drei Jahren gerechnet. Diese Aufträge sollten sich mit 40 v. H. auf die Automobilindustrie, mit 20 v. H. auf die Schiffswerften, mit 15 v. H. auf Flugzeugfabriken und mit 7 v. H. auf Munitionsfabriken und die feinmechanische Industrie verteilen. Zusicherungen waren gegeben worden, daß von den 150 Mill. Dollar, die der amerikanische Senat für Rüstungsaufträge an europäische Staaten genehmigt hatte, Italien mit mindestens 20 v. H. beteiligt würde. In der Praxis erhielten jedoch die einzigen Aufträge die Firma Galilei über eine Lieferung von 650 Mikroskopen (Wert: 190 000 Dollar), sowie eine Papierfabrik in Verona über die Anfertigung von 470 000 Pappschachteln (Wert: 270 000 Dollar). Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die italienische Regierung immer wieder auf eine baldige Erteilung der versprochenen amerikanischen Rüstungsaufträge drängt.

Im allgemeinen kann die italienische Wirtschaft mit der Entwicklung des vergangenen Jahres zufrieden sein. Gegenüber 1938 verzeichnete die Industrie eine Produktionssteigerung von über 36 v. H. Besonders beachtenswert war die Steigerung bei der Strom- und Gaserzeugung (beispiellos ist der Aufschwung der Metangasförderung, die Italien wertolle Devisen erspart), bei der Aluminium- und Gummiindustrie, bei der chemischen, Kunstfaser- und metallurgischen Industrie, sowie nicht zuletzt bei der Erdöl- und Kohlenverarbeitung. Weniger günstig war die Entwicklung bei der Holzindustrie und im Bergbau. – Einen ähnlichen erfreulichen Aufstieg wie bei der Industrie konnte die Landwirtschaft dagegen nicht verzeichnen. Die landwirtschaftliche Produktion erhöhte sich gegenüber 1950 nur um 4,4 v. H. und lag knapp über dem Vorkriegsstand. Hier spielen die Einflüsse der zwar sozialpolitisch berechtigten, wirtschaftlich dagegen sehr problematischen Bodenreform eine wichtige Rolle. Bedenkt man, daß Italien weiterhin ein Land mit einer ausgesprochenen Agrarbasis ist, und sich auf diesem Gebiete trotz der raschen Industrialisierung keine wesentlichen Schwerpunktverschiebungen ergeben haben, wird man die Entwicklung mit einiger Sorge beobachten müssen. – Der Index der Großhandelspreise und der Lebenshaltungskosten erhöhten sich gegenüber 1950 um 13,8 v. H. und um 9,7 v. H.

Im Außenhandel überwogen die Einfuhren „ad valorem“ mit 1323 Mrd. Lira (1950 = 990, 3 Mrd. Lira) die Ausfuhren von 1017 Mrd. Lira (1950 = 746 Mrd. Lira). Damit erhöhte sich das Defizit der Handelsbilanz auf 206 Mrd. Lira (1950 = 144 Mrd. Lira). Der Grund hierfür ist in dem ständigen Wachsen der Einfuhren aus dem Dollarraum zu suchen, wobei die Ausfuhren nicht Schritt zu halten vermögen. Die 98prozentige Liberalisierung der Einfuhren aus den EPU-Mitgliedsstaaten sowie eine Zollherabsetzung um 10 v. H. läßt, wenn auch nur langsam, den bedrohlich angewachsenen Guthabenüberschuß im Zahlungsverkehr mit der EPU zusammenschrumpfen. Die italienische Regierung gedenkt auch gegen den Widerstand weiter industrieller Kreise der Liberalisierungspolitik treu zu bleiben und ist damit weiterhin das liberalste Land, soweit es sich um die Beziehungen zu den EPU-Mitgliedstaaten handelt!

Im Bereich der Außenhandelsbeziehungen verdient das Handelsabkommen mit Westdeutschland Beachtung. Der deutsch-italienische Handel, der sich im vergangenen Jahre nicht auf allen Gebieten so entwickelte, wie es beide Seiten erhofft hatten, soll durch das neue Abkommen wesentlich erweitert werden. Der Warenaustausch in beiden Richtungen wird über 350 Mill. Dollar ausmachen, was einer Erhöhung um 20 v. H. gleichkommt. Von italienischer Seite legt man entscheidenden Wert auf eine reibungslose Durchführung der Obst- und Gemüseexporte, die ein wenig ins Stocken geraten waren. Weiterhin dringt man in Rom immer wieder auf eine Erhöhung der deutschen Kohlenlieferungen, deren Quote nach italienischer Ansicht immer noch zu niedrig sei. Die Warenzusammensetzung hat sich gegenüber den früheren deutsch-italienischen Handelsverträgen nur unwesentlich verschoben. Die komplementären Wirtschaften beider Länder und eine ähnliche Wirtschaftspolitik sowie der gute Wille auf beiden Seiten, die übernommenen Verpflichtungen einzuhalten, lassen einen weiteren Ausbau der deutsch-italienischen Handelsbeziehungen erhoffen.