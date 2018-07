Inhalt Seite 1 — Jäger sind doch bessere Diplomaten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christoph Graf Dönhoff

Wer bisher die Jagd für das Privatvergnügen einiger Kapitalisten gehalten hat, befindet sich im Irrtum. Die Jagd ist ein Bestandteil der Weltpolitik! Warum wohl stünde sonst ein 70 Zeilen langer Artikel über „Jagd und Fischerei“ in den Zusatzverträgen zum Generalvertrag? Und warum hätten sonst der Bundeskanzler und die drei Hohen Kommissare mehrfach stundenlang neben dem Schicksal Berlins und der deutschen Souveränität über das Recht, Hasen zu schießen, debattiert?

Geschmeichelt über soviel Aufmerksamkeit empfinden die Jäger aber auch eine sachliche Befriedigung über das Ergebnis der Diskussionen: den Inhalt des Artikels 46 „Jagd und Fischerei“. Und zwar deswegen, weil dieser Inhalt gewissermaßen inhaltslos ist. Nur für bundeseigenes Land – also nur für ein paar Truppenübungsplätze und Sandbänke – konnte die Bundesregierung sich verpflichten, alliierten Jägern das Jagdrecht zu gewähren. In den eigentlichen Jagdgebieten, den Staatsforsten und den privaten Revieren, wird der Bund lediglich „seine guten Dienste verwenden“, um Länder-Regierungen und Jäger-Organisationen zur Gewährung von Jagdmöglichkeiten zu veranlassen. Bei einer der nächtlichen Verhandlungen in Mehlem, zwischen 2 und 3 Uhr früh, als von beiden Seiten heftig um den Abschußanteil der Alliierten in den deutschen Staatsforsten gestritten wurde, sagte der Kanzler zu den Hohen Kommissaren gewandt: „Vergessen Sie nicht, daß wir ein Bundesstaat sind – ich habe ihn nicht gemacht! – und daß ich über das Ausmaß Ihres Abschusses die Ministerpräsidenten befragen muß, denn die Staatsforsten gehören den Ländern und nicht dem Bund.“

So ist es dann auch gekommen. Der Kanzler hat gekämpft als wäre er sein Leben lang ein passionierter Jäger gewesen, und Bestimmungen über die Höhe des Abschußanteils der Alliierten in den Staatsforsten sind unterblieben. Sondervereinbarungen zwischen den Streitkräften und den Länderregierungen sollen diese Fragen klären. So wird zum mindesten die britische und französische Zone wegen der dünneren Belegung mit Truppen besser fahren, als mit einer generellen Regelung.

Die Jäger sind Frühaufsteher. Während die von dem Generalvertrag betroffenen Staatsbürger im allgemeinen noch mit gefurchter Stirn die Vertragsnote prüfen und die Fraktionen des Bundestages die Munition für einen Großkampf vor dem Plenum für und wider den Vertrag zusammentragen, sind die Jäger bereits dabei, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Warum soll man auf die Ratifizierung des Vertrages warten und zusehen, wie die Alliierten auch dieses Jahr wieder nach den alten Verordnungen der Besatzungszeit die Rehböcke totschießen? Man tut als ob die neue Zeit schon angebrochen sei und handelt und verhandelt dementsprechend. Vereinbarungen verschiedener Art stehen kurz vor dem Abschluß. Wir hoffen, daß Anfang August, zu Beginn der herbstlichen Jagdzeit, die immer noch geltenden Zwangsverordnungen über die alliierte Jagd in Deutschland durch diese sehr viel günstigeren freiwilligen Vereinbarungen ersetzt werden können. Die Jäger gehen mit gutem Beispiel voran. Ausgerechnet die Waidgesellen aus Wald und Flur machen praktische Weltpolitik, Sie benutzen den Generalvertrag, ob ratifiziert oder nicht, zu einem vernünftigen Interessenausgleich auf deutschem Boden. Horrido!

Die derzeitigen jagdlichen Verhandlungen mit den Alliierten sind zweifacher Art: Die Landesregierungen verhandeln über den Abschuß von Schalenwild (Hirsche, Damwild, Rehe, Gams) in den Staatsforsten, und der DJV, der deutsche Jagdverband, verhandelt über Vereinbarungen, nach denen alliierte Jäger in den privaten und den Pachtrevieren als „zahlende Gäste“ an der Jagd auf Niederwild (Hasen, Fasanen, Rebhühner, Enten) beteiligt werden sollen. Zwischen beiden Verhandlungskomplexen besteht ein innerer Zusammenhang. Der DJV, dem neben den privaten Jägern auch die meisten staatlichen Forstbeamten als Mitglieder angehören, hat durch das Angebot einer Jagdausübung für Alliierte auf Privatland die Staatsforsten zu entlasten versucht. Die privaten Jäger vollen also die grundsätzliche und uneingeschränkte jagdliche Souveränität, die ihnen der Generalvertrag verspricht, nicht bis zur Neige auskosten, sondern teils als Kameraden der „grünen Farbe“, teils aus staatsbürgerlicher Einsicht und traditioneller Gastfreiheit freiwillig etwas von ihren langersehnten Jagdmöglichkeiten wieder abgeben!

Bei den staatlichen Verhandlungen handelt es sich in erster Linie um die Abschußqucte und die Bezahlung. In der amerikanischen Zone schossen die Amerikaner bisher 80 v. H. des ganzen jährlichen Abschußsolls in den Staatsforsten. Das waren nahezu 20 000 Stück Schalenwild im Jahr. (Ein Viertel von jedem Stück Wild – o welche Komplikationen: ob rechts oder links, ob Keule oder Blatt! – durften sie kostenlos mitnehmen.) Die Staatsforstverwaltungen halten statt der 80 v. H. eine Quote von 25 v. H. für vertretbar und ausreichend. Vielleicht kann man sich auf 50 v. H. einigen. Die Briten sind bescheidener, aus Natur oder zufolge ihrer geringeren Zahl. Sie wollen nur 20 v. H. haben und brauchen wahrscheinlich nicht mehr als 15 v. H. Das wären in den Staatsforsten der britischen Zone etwa 1000 Hirsche und Rehe. Das Wildbret werden sie ganz bezahlen, wenn sie es mitnehmen wollen. In der französischen Zone beginnen die Besprechungen gerade erst.