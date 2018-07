Ber gilt in Bayern als Nahrungsmittel. Der Bierpreis ist also genau so ein politicum wie der Brotpreis. Das wußten auch die bayerischen Minister, und darum haben sie sich bis nach den Wahlen Zeit gelassen, ehe sie den Forderungen der Brauer nachgaben und in eine Bierpreiserhöhung einwilligten. Am 4. Jahrestag der Währungsreform erfuhren die Leser aus ihren Morgenzeitungen, daß die Brauerei-Abgabepreise für Faß- und Flaschenbier um 6 DM je Hektoliter heraufgesetzt wurden. Damit erfolgte eine Angleichung an das in den meisten Ländern der Bundesrepublik herrschende Preisniveau.

Der Protest des DGB und der Deutschen Angestelltengewerkschaft in Bayern folgte auf dem Fuß. Man bezeichnete die Bierpreiserhöhung als einen Skandal, meldete weitere Lohnforderungen als Folge der verteuerten Lebenshaltung an und ... rief zum Bierkrieg auf. Allerdings scheint sich die Gewerkschaft über den Erfolg eines Appells zum freiwilligen Konsumverzicht selbst keine allzu großen Hoffnungen zu machen, wenn auch gemeldet wird, daß eine oder zwei kleinere Gemeinden beschlossen haben, als Protest gegen die Preiserhöhung 14 Tage kein Bier zu trinken und jeden Verstoß gegen diesen Beschluß mit einer Abgabe in die Gemeindekasse zu ahnden. Der Bayerische Ministerrat hat auf den DGB-Protest geantwortet, daß es beim höheren Bierpreis bleibt. Eine Interpellation vor dem Landtag, die eine Revision oder eine Freigabe der Bierpreise forderte, führte bisher zu keinem Ergebnis.

Es ist noch nicht abzusehen, ob diese Preiserhöhung, die zu einem für die Brauwirtschaft günstigen Zeitpunkt erfolgte, zu einem Rückgang des Bierausstoßes führen wird. Eine kleine Episode, die sich am Morgen der Verkündung des neuen Bierpreises ereignete, möge als Anhaltspunkt für die Reaktion des „Konsumenten“ dienen: Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giro-Zentralverbandes läßt sich von einem Taxi zum Löwenbräu fahren. Mißtrauisch und übelgelaunt fragt der Fahrer: „Wollen Sie zu einer Brauertagung?“, und schimpft, ohne eine Antwort abzuwarten, auf die neuen Bierpreise, gesteht aber dann, daß er trotzdem sein tägliches Quantum von 2 Maß (2 Liter) nicht einschränken werde. Als er die Antwort bekommt: „Nein, zu einer Sparkassentagung“, meint der Mann: „Bei mir wird nicht mehr gespart, sondern alles verputzt.“ – Präsident Butschkau verzichtete auf die Nennung seines Titels!

Ja, Bier ist ein ganz besonderer Saft! Koe.