Chemische Industrie und Spirituosenhersteller sind ausgezogen, das Bundesbranntweinmonopol zu zähmen: Jenen Wildling im Gehege der freien Marktwirtschaft, dessen absonderliche Kapriolen seit langem Mißfallen erregen. Ein „Instrument der Willkür“ nennt der Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie (Düsseldorf) die Monopolverwaltung, die „noch heute nach den 1934 eingeführten Methoden eines totalitären Staates“ arbeite. Und Fabrikant Emil Underberg meinte in einem offenen Brief, „daß Inhaber und führende Angestellte eines Privatunternehmens mit den höchsten Freiheits- und Geldstrafen wegen Preiswuchers“ belegt würden, bedienten sie sich desselben Geschäftsgebarens wie diese Verwaltung ...

Der Verband der Chemischen Industrie (Düsseldorf) schoß unlängst eine Kritik-Breitseite gegen die beiden momentan „unterwegs“ befindlichen Novellen zum Bundesbranntweinmonopolgesetz. Gesetze, „bei denen – offenbar wieder nach dem ‚Führerprinzip‘ – das Mitspracherecht der Wirtschaft mit der Begründung plötzlicher Eile ignoriert wurde“ (so der Verband). Es ist nicht nur nach Ansicht der Chemie „eindeutiges Ziel, für Sprit ein Finanzmonopol zu errichten, das der Monopolverwaltung das Recht gibt, möglichst hohe Gewinne auf Kosten der Alkoholverbraucher zu erreichen“. Die als „Schutz der landwirtschaftlichen Brennereien“ deklarierte Hauptaufgabe des Spritmonopols kommentiert man dahin, daß lediglich 0,07 v. H. der statistisch erfaßten Agrarbetriebe eine Brennerei haben, „deren Erlöse kaum 0,7 v. H. der landwirtschaftlichen Verkaufserlöse ausmachen“. Was ein Anachronismus ist, lehrt der Hinweis: „Das Spritmonopol sollte ursprünglich der ostdeutschen Landwirtschaft die Existenz auf leichten Kartoffelböden sichern helfen.“

Also: Reform! Wird sie von den vorgesehenen Gesetzen „zur vorläufigen Neuordnung des Branntweinmonopols“ verwirklicht? Offensichtlich nicht. Denn u. a. soll die Erzeugungsmöglichkeit der Monopolbrennereien von 500 000 auf 350 000 hl begrenzt werden. Obwohl deren Produktion in den diversen Spritsorten heutzutage bedeutend vielfältiger ist als früher. Obwohl ihr Anteil an der Gesamt-Alkoholerzeugung sich zwischen 1924/25 und 1950/51 auf 31,2 v. H. etwa verdreifachte. Obwohl die Chemie vor einer Entwicklung steht, „die in den USA und in europäischen Ländern auf der Basis von Äthylen und Melasse dem technischen Alkohol immer größere Verwendungsgebiete erschließt“. Will der Bund die deutsche Chemie davon fernhalten? Bei einer (immerhin möglichen) Bunaproduktion auf Alkoholgrundlage von 20 000 t jährlich würde man schon dafür 500 000 hl Alkohol als Rohstoff brauchen...

Die Furcht vor dem Wettbewerb des billigen, in großen Mengen herstellbaren (und notwendigen) Chemiesprits ist in den Augen des Fachverbandes „unsinnig, weil er dem aus agrarischen Rohstoffen gewonnenen Sprit für Genußzwecke niemals Konkurrenz machen kann und will“. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Spiritusindustrie möchte die feindlichen Spritbrüder dadurch auseinanderhalten, daß den Monopolbrennern eine unbeschränkte Erzeugung bei niedrigstmöglichen Preisen und Absatzkonzentration auf vorbestimmte Gebiete (vor allem Industrierohstoff) erlaubt wird. Dem Agrarsprit blieben da An wohl Trinkbranntwein sowie kosmetische und pharmazeutische Industrie. Darüber sollte man reden.

Und was das Monopol selbst anbetrifft: Mit dem Liberalisierungssystem verträgt es sich denkbar schlecht. Die autoritäre Preisfestsetzung paßt nicht ins heutige Wirtschaftsbild. Auch kann ein allein mit Beschwerderecht ausgestatteter Beirat (bis dato Gewerbeausschuß) das geforderte Mitbestimmungsgremium (39 Stimmen mögen manchem zu viel erscheinen) aus Vertretern von Bundestag und -rat, Arbeitnehmern der Branntweinwirtschaft, Letztverbrauchern (Apotheker, Einzelhandel, Gastwirte usw.), Monopolverwaltung, wissenschaftlichem Beirat des Bundesfinanzministeriums, Eigen- und Monopolbrennern sowie der verarbeitenden Industrie natürlich nicht ersetzen.

Die Interessen der Klein- und Mittelbetriebe der Alkoholwirtschaft (die oft genannten Obstbrennereien erzeugen angeblich nur 1 bis 2 v. H. des Gesamtaufkommens an Alkohol) muß man selbstverständlich achten. Aber man sollte das zumindest tun, ohne die Chemie zu drosseln. Die avisierte „Neuordnung“ ist keine; nicht einmal eine als solche anzuerkennende Übergangslösung. Erzeuger, Verarbeiter und Konsumenten warten deshalb auf einen couragierten Salomo, der dem Staate nimmt, was der Wirtschaftsfreiheit so offensichtlich schadet. Be.