Von E. A. Greeven

I.

Letzthin war ich Zeuge in einem Strafprozeß. Ein vielversprechender junger Mann hatte es mit 23 Jahren so weit gebracht, rund 125 000 DM ohne die geringste Gegenleistung zu kassieren. Von dieser hübschen Summe hatten auch mir einmal eintausend Mark gehört. Der junge Mann nannte sich damals Hausmakler, annoncierte fleißig und versprach treuherzig, jeglichen Wohnraum durch Freibau beschaffen zu können. Ihn beglückten zahlreiche Zahlende, er aber beglückte leider keinen einzigen. Auf der Zeugenliste zählte ich bis zum 40. an Namen, dann hatte ich genug. Die Liste war noch viel länger. Vor dem Gerichtssaal tauschten die versammelten „Freibauer“ ihre Erfahrungen aus. Je nach Temperament und Höhe ihrer Opfergabe cholerisch, elegisch oder leicht beschämt ob der eigenen Dummheit. Unter dem beifälligen Gemurmelaller Umstehenden fiel das einprägsame Wort eines Berliners, der sich in Hamburg einbürgern wollte: „Die janze Schweinerei hätt’ nich’ so scheen floriert, wenn die Wohnungsämter nich’ aus jedem Menschen eene zusammenklappbare Stubenfliege machen mechten.“

II

Ein routinierter Theaterdirektor hatte einen Sohn, der trotz seiner Jugend ebenfalls zu den schönsten Regie-Hoffnungen berechtigte. Eines Tages überraschte der Vater seinen Sprößling mit dem ehrenvollen Auftrag, den „Faust“ zu inszenieren. Denn es sei lobenswert, hin und wieder etwas für die tantiemefreien Klassiker zu tun. Der Sohn – in rühmlicher Selbsterkenntnis – protestierte zaghaft. „Berthold, was du nich’ verstehst, das streichste!“ entschied der Vater kategorisch. Gehorsam machte sich der Sohn ans Werk. Vierzehn Tage später war aus dem „Faust“ ein magerer Einakter geworden. Nur der Ausbruch des Krieges verhinderte die zweifellos sehenswerte Aufführung.