Von Berthold Lammert

Im Sinne seines großen Landsmanns Alfred Nobel hat Graf Lennart Bernadette auch in diesem Jahre Träger des großen Preises in Lindau und im Schloß Mainau versammelt. Heuer waren es zehn Chemiker, zehn der führenden Forscher, denen das Geheimnis des Atoms anvertraut ist. Bis 1900 waren Atome harmlose kleine Kugeln, aus denen tüchtige Baumeister wertvolle Medikamente und Werkstoffe schufen. Dann aber kam das große Wunder. Diese Atome begannen sich ineinander umzuwandeln, und aus den Chemikern wurden Alchimisten.

Wenn die heute noch lebenden Pioniere der Entdeckung dieser neuen Welt „aus ihrer Jugendzeit“ erzählen, wie Otto Hahn, der schon 1905 seine Forscherlaufbahn in England mit der Entdeckung des Radiothoriums begann, oder wie Frederick Soddy, der 1913 den Begriff der Isotopen schuf und nun aus Oxford gekommen war, oder wie Georg von Hevesy (Stockholm), dem wir die Methode der Markierung mit strahlenden Atomen verdanken, dann können wir uns heute nur schwer vorstellen, daß diese Forscher damals ihren eigenen Augen kaum zu trauen wagten, und welch ein ungeheures Maß von Gewissenhaftigkeit und Kritik nötig war, die Grundlagen der Kernchemie zu schaffen. Selbst die Tochter der Trägerin zweier Nobelpreise, Irene Joliot-Curie, erzählt, wie sie noch 1933, als sie die Herstellung künstlicher radioaktiver Elemente bekanntgab, auf den Zweifel der Mehrzahl der Gelehrten stieß. Der bezwingende Reiz der Erinnerungen all dieser nun schon klassisch gewordenen großen Forscher lag so weit im Persönlichen, daß er nicht mitteilbar ist. Im unmittelbaren Wechsel zwischen dem Englischen, dem Französischen und dem Deutschen, orientiert an der einen Gestalt der Wissenschaft, wurde der völkerverbindende Sinn dieser Tagungen erlebt.

Neben der genügsam bekannten Kernchemie birgt die Chemie unserer Zeit noch eine Reihe nicht weniger großer Aspekte anderer Art, die etwa mit den Wörtern „Vitamine“, „Fermente“, „Katalyse“ bezeichnet seien. Wenn wir tiefer in das Geheimnis des organischen Lebens eindringen, stoßen wir zwar nirgends auf eine besondere „Lebenskraft“, wohl aber auf unheimlich verwickelte chemische Reaktionen, die sich auf kleinstem Raum, in den Elementarbereichen des Lebens, in den Zellen der Pflanzen und Tiere abspielen. An Hand des von v. Hevesy gefundenen Ariadnefadens dringen wir heute mit den strahlenden Isotopen in das Dunkel des Labyrinths des Mikrokosmos ein. Hans v. Euler-Chelpin eines Bazillus angezeigt wird, der in unserem Dann lebt und insbesondere im Dann des Säuglings wichtige Aufbaufunktionen erfüllt. Es konnte festgestellt werden, daß der Wuchsstoff für diesen; lactobacillus bifidus in der Muttermilch in weit höherem Maße vorhanden ist als in der Kuhmilch. Schon vor der Geburt wird dieser Wuchsstoff im Darm des Embryos gespeichert. Mangel an diesem Wirkstoff scheint die Anfälligkeit für Karzinome und Viruskrankheiten zu erhöhen. Andererseits bewirkt der höhere Bifidus-Faktor der Muttermilch gegenüber der Kuhmilch höhere Resistenz gegen Mumps, Kinderlähmung und beistimmte Formen der Encephalitis.

In der Therapie der Tuberkulose waren die letzten Fortschritte das Antibiotikum Streptomyein und die chemischen Bayer-Präparate Tb I und Conteben. Inzwischen wurde die gerade Linie der Chemotherapie mit Bayer-Neoteben fortgesetzt, dessen Überlegenheit Gerhard Domagk (Elberfeld) mit Hilfe von Versuchen an Tieren feststellte. Nun liegen auch die ersten klinischen Erfahrungen vor, die beweisen, daß es geglückt ist, in Neoteben höchste Hemmkraft gegen Tb-Bazillen, die selbst die Resistenz gegen Streptomyein überwindet, mit bester Verträglichkeit zu vereinen, so daß, wenn erforderlich, stärkste Dosen ohne Schädigung gegeben werden, können. Ja, die bisherigen Erfahrungen am Krankenbett sind so günstig, daß sie den Bahnbrecher der Chemotherapie ermutigten, von dem vorläufigen Abschluß einer 24jährigen Entwicklungsarbeit zu sprechen.

Das organische Leben ist ein in sich ruhendes System von chemischen Prozessen, die in einer prästabilierten Harmonie aufeinander abgestimmt sind. Die Steuerung der Einzelprozesse geschieht durch winzige Mengen von Stoffen, durch Hormone. Die ungeheuren Schwierigkeiten, die chemische Konstitution dieser Hormone zu ergründen, sind der Anreiz für die Forschungen von Adolf Butenandt (Tübingen). Wenn eine Raupe sich verpuppt und aus dieser Puppe ein bunter Falter hervorgeht, so ist diese Metamorphose ein Ablauf von Prozessen, die durch eine Reihe von in sinnvoller Folge nacheinander erzeugten Stoffen ausgelöst werden. Aus der chemischen Aufarbeitung von einigen hundert Kilo Raupen kann man dann schließlich ein Gramm eines Extraktes erhalten, von dem ein millionstel Gramm die spezifische biologische Wirkung zeigt. Und nun erst beginnt die Arbeit des Chemikers, den chemischen Aufbau dieser Hormone zu ergründen, deren sinnvolles Spiel das Leben ist.

Unter anderem ist man jetzt in Tübingen dabei, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie es möglich ist, daß ein einziges Schmetterlingsweibchen einige hundert Männchen aus der Entfernung von Kilometern anlockte. Man hat an unbekannte Strahlen und Wellen gedacht, da ein Stoff viel zu sehr verdünnt würde, um noch wirksam sein zu können. Und doch ist es ein Stoff, den das Weibchen als sexuellen Lockstoff absondert, und die Erforschung dieser in einer unerhörten Verdünnung wirksamen Substanz ist nun im Gange. Das Ergebnis solcher Forschung könnte von ungeheurem Nutzen sein, wenn es etwa gelänge, die spezifischen Lockstoffe von schädlichen Insekten zu analysieren und herzustellen.

Bereits vorliegende praktische Ergebnisse auf einem anderen Gebiete von einer für die Zukunft kaum zu überschätzenden Bedeutung legte Artturi I. Virtanen (Helsinki) vor. Wir wissen heute, daß eine noch so große Stickstoffindustrie nicht in der Lage ist, den Kunstdüngerbedarf der Welt zu decken. Als Beweis für seine wissenschaftliche Forschungsarbeit, die darauf gerichtet ist, den Stickstoff der Atmosphäre durch Bakterien, die im Boden leben, unmittelbar zu binden und das Pflanzeneiweiß also aus der Luft aufzubauen, unterhält Prof. Virtanen ein Versuchsgut, das im Ertrag weit über dem finnischen Durchschnitt liegt, aber ohne Kunstdünger und Kraftfutter arbeitet! Bisher galt das Wunder der Kohlenstoff-Assimilation als der einzige Weg der pflanzlichen Eiweißerzeugung. Die Menschheit der Zukunft aber wird nur ernährt werden können durch die Assimilation des Luftstickstoffs! Kurt Alder (Köln), der 1950 Zusammen mit O. Diels den Nobelpreis erhielt, rundete das Bild der modernen Chemie mit der Darlegung der Dien-Synthese ab, die aus Vorstellungen über den Elektronenaufbau des Kohlenstoffatoms abgeleitet wurde.