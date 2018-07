Der Wettbewerb der führenden Messeplätze um die Nachfolge Leipzigs scheint ein entscheidendes Stadium erreicht zu haben, nachdem sich die Industriegruppen Porzellan, Keramik, Glas und Schmuck- und Silberwaren mit 0,9 Mill. D-Mark am Bau eines ersten mehrgeschossigen Ausstellungshauses auf dem Messegelände in Hannover beteiligten. Der gesamte Bau wird 2,5 Mill. D-Mark kosten und bereits im nächsten Frühjahr bezugsfertig sein. Die Finanzierung erfolgt einmal durch die genannten Industrien, dann durch den privaten Kapitalmarkt und nur mit 0,1 Mill. DM aus den Eigenmitteln der „Messehaus GmbH.“, deren Verwaltungsrat zu zwei Dritteln aus Ausstellern besteht.

Bei der Grundsteinlegung sprach sich Dir. Rosenthal als Sprecher der beteiligten Branchen deutlich für eine Messekonzentrierung in Hannover aus. Einer der Hauptgründe hierfür liege darin, daß der Einkäufer, besonders der aus Übersee, nicht spezialisiert sei und sich sein Einkaufsprogramm sowohl auf technische als auch auf verschiedene Konsumgüter erstrecke. Der Ausländer komme auch nur einmal im Jahr nach Deutschland. Die zeitliche oder gar örtliche Spaltung sei also keine konstruktive Lösung, sie habe früher nicht bestanden und müsse baldmöglichst wieder beseitigt werden. Da die Produktionsmittelindustrie sich für Hannover entschieden habe, könne über den Standort eines zentralen Messplatzes kein Zweifel mehr sein. An einer Zusammenlegung der hannoverschen Muster- und Technischen Messe wird bereits gearbeitet. Man hofft, spätestens zur übernächsten Messe soweit zu sein. Die Raumfrage biete keine großen Schwierigkeiten mehr, man habe sich nur noch zu einigen über einen Termin. td